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В 16 регионах Украины циркулирует грипп, умерли два человека - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 3997 просмотра

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Минздрав сообщает о циркуляции вирусов гриппа А и В в 16 регионах Украины. За неделю зарегистрировано 106 639 больных ОРВИ, гриппом и COVID-19, из них 54 887 детей.

В Украине в 16 регионах циркулирует грипп, за неделю зарегистрировано два летальных случая в результате осложнений, сообщили в Минздраве в среду, пишет УНН.

Детали

«Сейчас превышение эпидпорога низкого уровня сохраняется только в Тернопольской области. Однако в 16 регионах страны установлена циркуляция вирусов гриппа А и В. За неделю, с 13 по 19 января, в стране зарегистрировано два летальных случая в результате осложнений гриппа: в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях», - сообщили в Минздраве.

Также медики сообщили о пяти летальных случаях в результате осложнений COVID-19. 

По данным медиков профилактических прививок против гриппа и COVID-19 у умерших не было. 

С 13 по 19 января ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 106 639 человек, из них 54 887 - дети в возрасте до 17 лет. У 372 человек врачи диагностировали COVID-19, среди них - 31 ребенок. В медучреждения страны с осложнениями ОРВИ, гриппа и  COVID-19 попало 3 284 пациента, из них 1 873 - дети. Все госпитализированные, как указано, получили необходимую медицинскую помощь. 

В общем, с начала эпидсезона, с 30 сентября 2024 года по 19 января 2025 года, ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1 819 714 человек. Это на 20,5% меньше, чем в это время в прошлом году. У 16 051 пациента был диагностирован COVID-19. Зарегистрировано два летальных случая в результате осложнений гриппа и 71 - среди людей с положительным результатом на COVID-19.

В Минздраве объяснили, у кого новый штамм FLiRT не вызывает тяжелых форм заболевания12.08.24, 11:04 • 18993 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

COVID-19Здоровье

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