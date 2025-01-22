В 16 регионах Украины циркулирует грипп, умерли два человека - Минздрав

В Украине в 16 регионах циркулирует грипп, за неделю зарегистрировано два летальных случая в результате осложнений, сообщили в Минздраве в среду, пишет УНН.

Детали

«Сейчас превышение эпидпорога низкого уровня сохраняется только в Тернопольской области. Однако в 16 регионах страны установлена циркуляция вирусов гриппа А и В. За неделю, с 13 по 19 января, в стране зарегистрировано два летальных случая в результате осложнений гриппа: в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях», - сообщили в Минздраве.

Также медики сообщили о пяти летальных случаях в результате осложнений COVID-19.

По данным медиков профилактических прививок против гриппа и COVID-19 у умерших не было.

С 13 по 19 января ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 106 639 человек, из них 54 887 - дети в возрасте до 17 лет. У 372 человек врачи диагностировали COVID-19, среди них - 31 ребенок. В медучреждения страны с осложнениями ОРВИ, гриппа и COVID-19 попало 3 284 пациента, из них 1 873 - дети. Все госпитализированные, как указано, получили необходимую медицинскую помощь.

В общем, с начала эпидсезона, с 30 сентября 2024 года по 19 января 2025 года, ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1 819 714 человек. Это на 20,5% меньше, чем в это время в прошлом году. У 16 051 пациента был диагностирован COVID-19. Зарегистрировано два летальных случая в результате осложнений гриппа и 71 - среди людей с положительным результатом на COVID-19.

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