В Минздраве объяснили у кого новый штамм FLiRT не вызывает тяжелых форм заболевания

Новый субвариант коронавируса "Omicron" - "FLiRT" не вызывает тяжелых форм заболевания у людей, которые вакцинированы, или имеют ревакцинацию в тех случаях, когда она им показана. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Мы сейчас действительно видим, что на территории Европейского Союза, на территории США существенно возрастают показатели заболеваемости COVID. Также такая же ситуация наблюдается в Украине, если за июль у нас было чуть более 11 тыс..., то условно за июнь мы наблюдали 2 тыс. случаев, то видим существенный рост в июле - сказал государственный санитарный врач.

Кузин отметил, что уровень нагруженности на систему больницы именно в вопросе госпитализации не такой большой.

Уровень нагрузки на систему больничную именно в вопросе госпитализации не такой большой в проценте, потому что мы видим, что именно в стационарном лечении находится чуть более 2,5 тыс. и это абсолютно нормально для такого пикового подъема. Те страны, которые отчитывались о подъеме заболеваемости, они так же идентифицировали, что это новый подтип штамма "Omicron" - "FLiRT - рассказал Кузин.

Он напомнил, что на территории Украины зафиксировано уже пять случаев нового субварианта коронавируса "Omicron" - "FLiRT".

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"У нас уже пять положительных образцов по результатам полногеномного секвенирования. Хочу напомнить, что этот подвид появился в марте этого года. Во многих странах он начал очень быстро распространяться, но к счастью - это все является мутацией вокруг одной большой группы Omicron и таким образом - это тот подвид, который не вызывает тяжелых форм заболевания у людей, которые вакцинированы, или имеют ревакцинацию в тех случаях, когда она им показана", - отметил Кузин.

Он также отметил, что показатели, которые наблюдаются еще не говорят о том, что начался эпидемический сезон, или что нужно вводить ограничительные меры.

Поэтому такие показатели, которые мы сейчас наблюдаем в Украине, они еще не говорят о том, что начался эпидемический сезон, или что нужно вводить какие-то конкретные ограничительные меры на каких-то конкретных территориях. Но действительно показатели являются достаточно высокими и не характерным, учитывая то, что обычно мы начинали наблюдать первый рост начиная с сентября. Здесь чуть раньше, то есть на один месяц раньше мы уже видим рост - сказал Кузин.

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