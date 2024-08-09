В Украине циркулирует 10 подтипов коронавируса, включая новый штамм FLiRT - Кузин

По состоянию на сегодня на территории Украины циркулирует не менее 10 различных подтипов коронавируса, в том числе и штамм FLiRT, который был зарегистрирован впервые в мире в марте этого года. В стране за последний месяц возросло количество заболеваний, но пока нет прогнозов о возможности эпидемии. Об этом Суспільному рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УНН.

"Распространение нового штамма совпадает с общемировой тенденцией. SARS-CoV-2 постоянно мутирует. По состоянию на сейчас на территории Украины циркулирует не менее 10 различных подтипов или субвариантов штаммового микрофта. Все эти штаммы имеют разную характеристику. И последний из тех, который был идентифицирован на территории Украины, является штамм FLiRT, который был зарегистрирован впервые в мире в марте этого года", - сказал он.

Главный санврач отметил, что Соединенные Штаты сообщили о том, что в среднем на 20% в них выросла заболеваемость. Примерно такие же показатели регистрируется и в Великобритании.

По словам Кузина, FLiRT имеет определенные особенности.

"У людей, которые имеют проблемы с иммунитетом, иммуноскомпрометированное состояние или сопутствующие заболевания неинфекционной природы, они более склонны к заболеванию и даже к повторному заболеванию ковидом. Человек, который не имеет полного курса прививок, также более склонен к тому, чтобы снова заболеть ковидом", - сказал чиновник.

В МОЗ розповіли про особливості нового субваріанту коронавірусу

Он отметил, что пока нет сообщений о том, что новый штамм протекает или слишком опасно, или вызывает какие-то тяжелые осложнения или тяжелый тип заболевания.

"По состоянию на сегодня симптомы остаются такие же. Единственной типичной характеристикой является то, что в начале заболевания значительное повышение температуры, которая достаточно трудно сбивается, но случаи чаще всего проходят без возникновения пневмонии", - сказал Кузин.

Главный санврач отметил, что вакцина остается эффективной, потому что сейчас в стране используется Омикрон-специфическая вакцина, которая активна ко всему типу штамма Омикрон, независимо от того, какие подтипы или субварианты циркулируют.

На Івано-Франківщині від нового штаму COVID-19 FLiRT померла 80-річна жінка