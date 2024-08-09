В Украине циркулирует 10 подтипов коронавируса, включая новый штамм FLiRT - Кузин
Киев • УНН
В Украине выявлено не менее 10 подтипов коронавируса, среди которых новый штамм FLiRT. За последний месяц выросло количество заболеваний, но эпидемии не прогнозируют. Вакцина остается эффективной против всех вариантов.
По состоянию на сегодня на территории Украины циркулирует не менее 10 различных подтипов коронавируса, в том числе и штамм FLiRT, который был зарегистрирован впервые в мире в марте этого года. В стране за последний месяц возросло количество заболеваний, но пока нет прогнозов о возможности эпидемии. Об этом Суспільному рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УНН.
"Распространение нового штамма совпадает с общемировой тенденцией. SARS-CoV-2 постоянно мутирует. По состоянию на сейчас на территории Украины циркулирует не менее 10 различных подтипов или субвариантов штаммового микрофта. Все эти штаммы имеют разную характеристику. И последний из тех, который был идентифицирован на территории Украины, является штамм FLiRT, который был зарегистрирован впервые в мире в марте этого года", - сказал он.
Главный санврач отметил, что Соединенные Штаты сообщили о том, что в среднем на 20% в них выросла заболеваемость. Примерно такие же показатели регистрируется и в Великобритании.
По словам Кузина, FLiRT имеет определенные особенности.
"У людей, которые имеют проблемы с иммунитетом, иммуноскомпрометированное состояние или сопутствующие заболевания неинфекционной природы, они более склонны к заболеванию и даже к повторному заболеванию ковидом. Человек, который не имеет полного курса прививок, также более склонен к тому, чтобы снова заболеть ковидом", - сказал чиновник.
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Он отметил, что пока нет сообщений о том, что новый штамм протекает или слишком опасно, или вызывает какие-то тяжелые осложнения или тяжелый тип заболевания.
"По состоянию на сегодня симптомы остаются такие же. Единственной типичной характеристикой является то, что в начале заболевания значительное повышение температуры, которая достаточно трудно сбивается, но случаи чаще всего проходят без возникновения пневмонии", - сказал Кузин.
Главный санврач отметил, что вакцина остается эффективной, потому что сейчас в стране используется Омикрон-специфическая вакцина, которая активна ко всему типу штамма Омикрон, независимо от того, какие подтипы или субварианты циркулируют.
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