В Минздраве рассказали об особенностях нового субварианта коронавируса

Новый субвариант коронавируса "Omicron" - "FLiRT" предварительно характеризуется тем, что еще быстрее передается от человека к человеку и еще в большей степени уходит от иммунного ответа. Это означает, что человек, который не получил бустерной дозы вакцины, имеет больший риск заболеть.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Кузин отметил, что последние несколько месяцев наблюдается рост в абсолютных показателях заболеваемость в Украине. Он напомнил, что на прошлой неделе было зарегистрировано три случая нового субварианта коронавируса "Omicron" - "FLiRT", который до этого на территории Украины не встречался.

Это один из субвариантов, который предварительно характеризуется тем, что еще быстрее передается от человека к человеку и еще в большей степени идет от иммунного ответа. Это означает, что человек, который не получил бустерной дозы вакцины имеет больший риск заболеть, если у него есть актуальный уровень иммунитета против COVID-19 из-за вакцинации - рассказал Кузин.

Он сообщил, что несмотря на то, что не предоставлено еще официальных оценок риска, со стороны ВОЗ есть сообщения о том, что текущая вакцина которая используется в Украине и в мире является такой же эффективной против этого штамма "FLiRT".

"Поэтому вакцинация является доступной, есть вакцина на территории Украины - более полумиллиона доз. То есть сама вакцина остается эффективным средством", - сказал Кузин.

Также он сообщил, что общие симптомы "FLiRT" - это повышение температуры тела преимущественно в первые дни заболевания, кашель. Может возникать головная боль, усталость в мышцах и эти симптомы являются общими для любого штамма.