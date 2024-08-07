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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Ивано-Франковщине от нового штамма COVID-19 FLiRT умерла 80-летняя женщина

На Ивано-Франковщине от нового штамма COVID-19 FLiRT умерла 80-летняя женщина

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 16:30  •  1058 просмотра

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В Ивано-Франковской области зафиксирован первый летальный случай от нового субварианта коронавируса FLiRT. 80-летняя женщина с сопутствующими заболеваниями умерла после 20 дней лечения в больнице.

На Ивано-Франковщине от нового штамма COVID-19 FLiRT умерла 80-летняя женщина. Ее инфицирование подтвердили в лаборатории. Об этом в комментарии Суспільному рассказал генеральный директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук, передает УНН.

По его словам, 80-летняя женщина - жительница одной из громад Ивано-Франковского района.

"Лабораторно мы подтвердили, что в ее организме был субвариант FLiRT классического штамма Omicron. Женщина имела также сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. Основным диагнозом была коронавирусная болезнь, поскольку она имела все симптомы и это было клинически и лабораторно подтверждено", - говорит Савчук.

Пенсионерку госпитализировали в одну из больниц Ивано-Франковска с высокой температурой в тяжелом состоянии. Ее пролечили и состояние стабилизировалось.

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"Женщину перевели в терапевтическое отделение и после того через несколько дней она умерла. То есть со времени госпитализации до момента, когда ей стало хуже и пациентка умерла, прошло 20 дней. Медики оказывали всю возможную помощь, но COVID-19 забрал ее жизнь", - рассказывает Руслан Савчук.

По словам генерального директора Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней, в регионе субвариант FLiRT пока подтвердили только у умершей пенсионерки. Однако коронавирусная болезнь активно циркулирует.

"В понедельник, 5 августа, мы имели 20 новых подтвержденных случаев COVID-19, а сегодня за день - диагностированы в лаборатории 63 случая. Если сравнить между июнем и июлем, то мы имеем увеличение количества больных на 11%", - говорит Савчук.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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