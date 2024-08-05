В июле в Украине зарегистрировано три случая нового субварианта коронавируса «Omicron» - «FLiRT». Два из них обнаружили в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Три случая субварианта коронавируса «FLiRT» обнаружили на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет - отмечает главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Как сообщается, штамм «FLiRT» происходит от варианта «Omicron». Из-за специфических мутаций в белке-шипе вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа. То есть «FLiRT» быстрее поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже ранее вакцинированные. Однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни.

ВОЗ пока не предоставляет специфической оценки относительно опасности "FLiRT", однако отмечает, что он требует мониторинга на уровне каждой страны. Имеющиеся исследования показывают, что текущие вакцины, в частности бустеры, остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19, хотя и не могут полностью предотвратить заражение новым штаммом, добавили в Минздраве

В ведомстве напомнили, что вакцинироваться можно в пунктах прививки или в амбулатории через запись у своего семейного врача.

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