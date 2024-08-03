В Хмельницком у женщины пожилого возраста зафиксировали случай ботулизма. Она находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней.

«В этом году ботулизм в Хмельницкой области диагностируют впервые. Женщина пожилого возраста находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Хмельницкой инфекционной больницы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительная причина заболевания - употребление мясной консервы домашнего приготовления. Врачи проводят комплекс всех необходимых мероприятий, в соответствии с протоколом лечения. В частности, женщине ввели противоботулиническую сыворотку.

Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней напомнил о важности профилактики ботулизма.

«Прежде всего, призываем с осторожностью употреблять овощную, мясную и рыбную консервацию. Ведь ботулизм - это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям. В то же время, в большинстве случаев можно избежать ботулизма, если придерживаться простых пищевых правил», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В июне 15 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм - преимущественно после употребления вяленой рыбы и домашних консервов из мяса.