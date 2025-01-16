В Україні змінять терміни вакцинації БЦЖ: що чекає на новонароджених

В Україні вступлять у силу зміни у Національному календарі щеплень на 2026 рік, що стосуються вікових меж вакцинації. Вакцинацію БЦЖ починатимуть у перші 24 години після народження, а також оновлять графік щеплень від коклюшу та кору.

Про це розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), лікар-інфекціоніст Федір Лапій, передає кореспондент УНН.

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Він зазначив, що завдання Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики - інформувати МОЗ про новини у сфері, необхідні зміни стратегії та оптимізацію, включаючи впровадження нових вакцин і ефективні схеми у календар щеплень. Лапій пояснив, що при обговоренні календаря щеплень важливими є фінансові аспекти, адже вони визначають вартість вакцинації.

Він зазначив, що деякі цінності, як збереження життя від коклюшу чи раку шийки матки, не можна виміряти грошима. Програма імунопрофілактики також враховує прихильність населення до вакцинації та епідситуацію.

Зокрема, було рекомендовано змістити вакцинацію БЦЖ на 24 години після народження.

Наразі чинний календар щеплень, який буде діяти протягом 2025 року, передбачає після 48 годин. Чому так? По-перше, вакцину БЦЖ можна вводити у першу добу життя, але у нас немає такої традиції, у світі вона існує, і вона є сталою практикою — вакцинація новонароджених у першу добу життя, але ми також орієнтувались на те, що у нас низька народжуваність. Ми намагаємось менше дітей утримувати в пологових стаціонарах, бо це пов’язано з тим, щоб дитина не знайшла там бактеріальну інфекцію, яка була би резистентна. Тобто чим менше ви перебуваєте у стаціонарах — тим більше шансів, що ви звідти випишетеся без ускладнень - сказав глава НТГЕІ.

Лікар-інфекціоніст пояснив, що зсув вакцинації на одну добу дозволить раціональніше використовувати вакцини БЦЖ, забезпечуючи захист новонароджених від тяжких форм туберкульозу.

Також, оптимізація календаря щеплень дозволяє розширити вибір вакцин для закупівель, зокрема полівалентних, що важливо через специфічність ринку вакцин. У зв’язку з підйомом захворюваності на коклюш, лікар наголосив на важливості вакцинації невакцинованих дітей першого року життя, що дозволяє знижувати рівень захворюваності.

Він також зазначив, що дослідження у Франції показало, що дводозні схеми вакцинації проти коклюшу є менш ефективними, тому Україна має використовувати вже перевірені методи. Щодо кору, лікар зазначив, що зсув другої дози вакцини на 4 роки допомагає оптимізувати вакцинацію та зменшити захворюваність серед дітей.

Нагадаємо

З 2026 року в Національному календарі щеплень з’явиться вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), що раніше була доступна лише на комерційній основі.