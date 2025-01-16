В Україні анонсували безкоштовну вакцину від ВПЛ: що зміниться в Національному календарі щеплень з 2026 року

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 65093 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 66395 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 81409 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 114507 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 139440 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132167 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 147810 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173814 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220495 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176385 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 113755 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 119775 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 152854 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136120 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 112960 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 65109 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 72111 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 207450 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205047 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 335879 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 29449 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 31502 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 74063 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100580 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 96621 перегляди
Актуальне
В Україні анонсували безкоштовну вакцину від ВПЛ: що зміниться в Національному календарі щеплень з 2026 року

В Україні анонсували безкоштовну вакцину від ВПЛ: що зміниться в Національному календарі щеплень з 2026 року

Київ • УНН

 • 34191 перегляди

З 2026 року в Україні з'явиться безкоштовна вакцинація проти вірусу папіломи людини в рамках Національного календаря щеплень. МОЗ також планує впровадити мультикомпонентні вакцини та оновити схеми вакцинації.

З 2026 року в Національному календарі щеплень з’явиться вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), що раніше була доступна лише на комерційній основі. Це стане важливим кроком у боротьбі з раком шийки матки в Україні. Про це розповів заступник міністра охорони здоровʼя - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

"Напевно, ключовою зміною планується впровадження нового антигену — це вакцина проти вірусу папіломи людини. І дійсно це є для України, на мою думку, таким проривом, тому що використовували цю вакцину виключно на комерційній основі, достатньо рідко отримували її в якості гуманітарної допомоги. І попит насправді є на неї достатньо широкий — вакцина дозволяє захищати дітей, а потім уже дорослих людей від тих типів раку, які викликаються саме онкогенними типами вірусів", - розповів Кузін.

За його словами, запровадження такої вакцини буде суттєво впливати на показники захворюваності на рак шийки матки, який є для України достатньо серйозною проблемою. Передбачається також більш широке впровадження мультикомпонентних вакцин, коли під час однієї ін’єкції вводяться декілька антигенів.

"Це робиться щонайменше для спрощення самого процесу вакцинації, для зменшення кількості візитів, для зменшення навантаження на кількість уколів для такої дитини, яка вакцинується. Були відкориговані відповідні схеми вакцинації проти туберкульозу, проти гепатиту В, проти кору, паротиту, краснухи. І точно також було запропоновано оновити розділ, який стосувався особливостей вакцинації під час особливих станів. Це тоді, коли є людина з імунокомпрометованим станом або має якісь інші стани здоров’я", - зауважив головний санлікар.

Додамо

Як зауважив Кузін, Національний календар щеплень — це наказ МОЗ, який зачіпає всіх українців, тому що він регулює перелік обов’язкових, рекомендованих щеплень, схеми вакцинації за віком і є дуже цінним документом для кожного медичного працівника для того, щоб відстежувати дотримання або недотримання календаря, тому його оновлення є нормальним процесом.

МОЗ планує внести зміни до Національного календаря щеплень з 1 січня 2026 року. Головний санлікар пояснив, навіщо потрібен рік для цього процесу.

"Вакцина закуповується не з сьогодні на завтра. Є певний цикл планування і також замовлення вакцини, щонайменше навіть від моменту ініціації закупівлі проходить 9 місяців, поки вакцина може з’явитися на території країни. Тому для того, щоб збалансувати графік купівлі і постачання, для того, щоб забезпечити перехідний період по навчанню лікарів, провести необхідну роз’яснювальну роботу, ми ініціюємо внесення таких змін саме на початку цього року, щоб максимально мати час в резерві для підготовки до впровадження такого календаря щеплень", - розповів Кузін.

Понад 100 тисяч українців захворіли на ГРВІ, грип та COVID-19 за тиждень: де перевищений епідемпоріг15.01.25, 14:53 • 31924 перегляди

Зокрема, у календар додадуть вакцинацію проти ВПЛ, перейдуть на інактивовану вакцину від поліомієліту, змінять схему вакцинації проти гепатиту В, переглянуть вік для щеплень БЦЖ та КПК, а також запровадять комбіновані вакцини.

Триває громадське обговорення проєкту наказу МОЗ "Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні". Зміни розроблені з урахуванням міжнародних рекомендацій та на основі позиції Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики. Зауваження та пропозиції можна надсилати до МОЗ.

Нагадаємо

Поки не запроваджені безкоштовні щеплення проти ВПЛ влада на місцях намагається самостійно сприяти запобіганню виникненню цієї хвороби у жінок. Наприклад, у Броварах діють кілька важливих медичних програм, спрямованих на підтримку здоров'я громади, зокрема, пільгових категорій населення. Тут активно підтримують жінок у питаннях профілактики онкологічних захворювань. У рамках програми соціального захисту проводяться безкоштовні обстеження на вірус папіломи людини (ВПЛ).

Крім того, значні кошти місцева влада Броварів спрямовує на підтримку пацієнтів з онкологією, які мешкають у громаді. Лікарня забезпечує їх безкоштовними хіміотерапевтичними препаратами, які є дороговартісними, оскільки всі компоненти іноземного виробництва.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоЗдоров'я
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами