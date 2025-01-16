В Україні анонсували безкоштовну вакцину від ВПЛ: що зміниться в Національному календарі щеплень з 2026 року

З 2026 року в Національному календарі щеплень з’явиться вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), що раніше була доступна лише на комерційній основі. Це стане важливим кроком у боротьбі з раком шийки матки в Україні. Про це розповів заступник міністра охорони здоровʼя - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу, повідомляє кореспондент УНН.

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"Напевно, ключовою зміною планується впровадження нового антигену — це вакцина проти вірусу папіломи людини. І дійсно це є для України, на мою думку, таким проривом, тому що використовували цю вакцину виключно на комерційній основі, достатньо рідко отримували її в якості гуманітарної допомоги. І попит насправді є на неї достатньо широкий — вакцина дозволяє захищати дітей, а потім уже дорослих людей від тих типів раку, які викликаються саме онкогенними типами вірусів", - розповів Кузін.

За його словами, запровадження такої вакцини буде суттєво впливати на показники захворюваності на рак шийки матки, який є для України достатньо серйозною проблемою. Передбачається також більш широке впровадження мультикомпонентних вакцин, коли під час однієї ін’єкції вводяться декілька антигенів.

"Це робиться щонайменше для спрощення самого процесу вакцинації, для зменшення кількості візитів, для зменшення навантаження на кількість уколів для такої дитини, яка вакцинується. Були відкориговані відповідні схеми вакцинації проти туберкульозу, проти гепатиту В, проти кору, паротиту, краснухи. І точно також було запропоновано оновити розділ, який стосувався особливостей вакцинації під час особливих станів. Це тоді, коли є людина з імунокомпрометованим станом або має якісь інші стани здоров’я", - зауважив головний санлікар.

Додамо

Як зауважив Кузін, Національний календар щеплень — це наказ МОЗ, який зачіпає всіх українців, тому що він регулює перелік обов’язкових, рекомендованих щеплень, схеми вакцинації за віком і є дуже цінним документом для кожного медичного працівника для того, щоб відстежувати дотримання або недотримання календаря, тому його оновлення є нормальним процесом.

МОЗ планує внести зміни до Національного календаря щеплень з 1 січня 2026 року. Головний санлікар пояснив, навіщо потрібен рік для цього процесу.

"Вакцина закуповується не з сьогодні на завтра. Є певний цикл планування і також замовлення вакцини, щонайменше навіть від моменту ініціації закупівлі проходить 9 місяців, поки вакцина може з’явитися на території країни. Тому для того, щоб збалансувати графік купівлі і постачання, для того, щоб забезпечити перехідний період по навчанню лікарів, провести необхідну роз’яснювальну роботу, ми ініціюємо внесення таких змін саме на початку цього року, щоб максимально мати час в резерві для підготовки до впровадження такого календаря щеплень", - розповів Кузін.

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Зокрема, у календар додадуть вакцинацію проти ВПЛ, перейдуть на інактивовану вакцину від поліомієліту, змінять схему вакцинації проти гепатиту В, переглянуть вік для щеплень БЦЖ та КПК, а також запровадять комбіновані вакцини.

Триває громадське обговорення проєкту наказу МОЗ "Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні". Зміни розроблені з урахуванням міжнародних рекомендацій та на основі позиції Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики. Зауваження та пропозиції можна надсилати до МОЗ.

Нагадаємо

Поки не запроваджені безкоштовні щеплення проти ВПЛ влада на місцях намагається самостійно сприяти запобіганню виникненню цієї хвороби у жінок. Наприклад, у Броварах діють кілька важливих медичних програм, спрямованих на підтримку здоров'я громади, зокрема, пільгових категорій населення. Тут активно підтримують жінок у питаннях профілактики онкологічних захворювань. У рамках програми соціального захисту проводяться безкоштовні обстеження на вірус папіломи людини (ВПЛ).

Крім того, значні кошти місцева влада Броварів спрямовує на підтримку пацієнтів з онкологією, які мешкають у громаді. Лікарня забезпечує їх безкоштовними хіміотерапевтичними препаратами, які є дороговартісними, оскільки всі компоненти іноземного виробництва.