В Украине анонсировали бесплатную вакцину от ВПЧ: что изменится в Национальном календаре прививок с 2026 года

С 2026 года в Национальном календаре прививок появится вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая ранее была доступна только на коммерческой основе. Это станет важным шагом в борьбе с раком шейки матки в Украине. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, сообщает корреспондент УНН.

Детали

"Наверное, ключевым изменением планируется внедрение нового антигена - это вакцина против вируса папилломы человека. И действительно это для Украины, по моему мнению, таким прорывом, потому что использовали эту вакцину исключительно на коммерческой основе, достаточно редко получали ее в качестве гуманитарной помощи. И спрос на самом деле есть на нее достаточно широкий - вакцина позволяет защищать детей, а потом уже взрослых людей от тех типов рака, которые вызываются именно онкогенными типами вирусов", - рассказал Кузин.

По его словам, введение такой вакцины будет существенно влиять на показатели заболеваемости раком шейки матки, который является для Украины достаточно серьезной проблемой. Предполагается также более широкое внедрение мультикомпонентных вакцин, когда во время одной инъекции вводятся несколько антигенов.

"Это делается как минимум для упрощения самого процесса вакцинации, для уменьшения количества визитов, для уменьшения нагрузки на количество уколов для такого ребенка, который вакцинируется. Были откорректированы соответствующие схемы вакцинации против туберкулеза, против гепатита В, против кори, паротита, краснухи. И точно также было предложено обновить раздел, который касался особенностей вакцинации во время особых состояний. Это тогда, когда есть человек с иммунокомпрометированным состоянием или имеет какие-то другие состояния здоровья", - отметил главный санврач.

Добавим

Как отметил Кузин, Национальный календарь прививок - это приказ Минздрава, который затрагивает всех украинцев, потому что он регулирует перечень обязательных, рекомендованных прививок, схемы вакцинации по возрасту и является очень ценным документом для каждого медицинского работника для того, чтобы отслеживать соблюдение или несоблюдение календаря, поэтому его обновление является нормальным процессом.

Минздрав планирует внести изменения в Национальный календарь прививок с 1 января 2026 года. Главный санврач объяснил, зачем нужен год для этого процесса.

"Вакцина закупается не с сегодня на завтра. Есть определенный цикл планирования и также заказ вакцины, по меньшей мере даже от момента инициации закупки проходит 9 месяцев, пока вакцина может появиться на территории страны. Поэтому для того, чтобы сбалансировать график покупки и поставки, для того, чтобы обеспечить переходный период по обучению врачей, провести необходимую разъяснительную работу, мы инициируем внесение таких изменений именно в начале этого года, чтобы максимально иметь время в резерве для подготовки к внедрению такого календаря прививок", - рассказал Кузин.

В частности, в календарь добавят вакцинацию против ВПЧ, перейдут на инактивированную вакцину от полиомиелита, изменят схему вакцинации против гепатита В, пересмотрят возраст для прививок БЦЖ и КПК, а также введут комбинированные вакцины.

Продолжается общественное обсуждение проекта приказа Минздрава "О внесении изменений в Календарь профилактических прививок в Украине". Изменения разработаны с учетом международных рекомендаций и на основе позиции Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике. Замечания и предложения можно присылать в Минздрав.

Напомним

100 040 человек заболели в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 в течение недели с 6 по 12 января, более половины случаев заболеваний - 64 997 - среди детей.