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Более 100 тысяч украинцев заболели ОРВИ, гриппом и COVID-19 за неделю: где превышен эпидемпорог

Киев  •  УНН

 • 6590 просмотра

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За неделю в Украине зафиксировано 100 040 случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19, из них 65% - дети. Эпидпорог превышен в Тернопольской области, а в 16 регионах циркулируют вирусы гриппа.

100 040 человек заболели в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 в течение недели с 6 по 12 января, более половины случаев заболеваний - 64 997 - среди детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав. 

Детали

 Из-за осложнений в больницы госпитализировали 3 165 пациентов, из них 55 % - дети.  У 145 госпитализированных пациентов медики подтвердили COVID-19, в том числе 21 случай - у детей. 

Незначительное превышение эпидпорога сохраняется только в Тернопольской области, однако в 16 регионах страны установлена циркуляция вирусов гриппа А и В. 

С начала эпидсезона 2024/2025 медики установили 15 679 случаев заболевания COVID-19 и сообщили о 66 летальных случаях. 

В Минздраве напомнили, что лучшим способом защититься от гриппа и COVID-19 остаются прививки. Вакцинироваться против этих болезней можно в один день или с рекомендованным интервалом. 

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Вакцинация против гриппа не защищает от COVID-19 и наоборот. Прививки против COVID-19 являются бесплатными. Сделать прививку можно, обратившись к своему семейному врачу. Вакцина есть во всех областях, на прошлой неделе в регионы доставили около 200 тысяч доз. 

Вакцина против гриппа не входит в перечень бесплатных прививок, однако является рекомендованной. Она доступна в аптеках. 

Дополнение 

Всего с начала эпидсезона - с 30 сентября 2024 года по 12 января 2025 года - ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1 713 037 человек. Этот показатель на 20 % ниже прошлогоднего.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

COVID-19Здоровье
ukrainaУкраина

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