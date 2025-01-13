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Массовое отравление в ривненском лицее: десятки школьников заболели, полиция проводит проверку

Киев  •  УНН

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В лицее Ровно 72 ученика младших классов пожаловались на расстройства пищеварения. Один ребенок госпитализирован, правоохранители и санэпидемстанция проводят проверку инцидента.

В одном из лицеев Ровно отравились десятки детей, правоохранители проводят проверку, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

Предварительно установлено, что 10 января около 12 часов несколько учеников младших классов пожаловались на расстройства пищеварения.

О данном факте инспектор службы образовательной безопасности сообщила медсестре, которая осмотрела детей и оказала необходимую помощь. Ученики в сопровождении родителей пошли домой.

По состоянию на сегодня, 13 января, известно о 7️2️ лицеистов, у которых обнаружили такие же симптомы. Известно о госпитализации одного ребенка.

О данном факте было сообщено управление образования Ровенского городского совета. Привлечены все профильные службы, в частности, Ровенскую областную санитарно-эпидемиологическую станцию, по результатам проверки которых будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.

В Ровно двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом28.12.24, 14:57 • 20232 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ЗдоровьеКриминал и ЧП
rovnoРовно

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