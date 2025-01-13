Масове отруєння у рівненському ліцеї: десятки школярів захворіли, поліція проводить перевірку

В одному з ліцеїв Рівного отруїлись десятки дітей, правоохоронці проводять перевірку, передає УНН із посиланням на поліцію Рівненської області.

Деталі

Попередньо встановлено, що 10 січня близько 12 години декілька учнів молодших класів поскаржилися на розлади травлення.

Про даний факт інспекторка служби освітньої безпеки повідомила медсестру, яка оглянула дітей та надала необхідну допомогу. Учні у супроводі батьків пішли додому.

Станом на сьогодні, 13 січня, відомо про 7️2️ ліцеїстів, у яких виявили такі ж симптоми. Відомо про госпіталізацію однієї дитини.

Про даний факт було повідомлено управління освіти Рівненської міської ради. Залучені усі профільні служби, зокрема, Рівненську обласну санітарно-епідеміологічну станцію, за результатами перевірки яких вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження.

У Рівному двоє дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом