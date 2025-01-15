Понад 100 тисяч українців захворіли на ГРВІ, грип та COVID-19 за тиждень: де перевищений епідемпоріг

100 040 людей захворіли в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 упродовж тижня з 6 по 12 січня, більш ніж половина випадків захворювань — 64 997 — серед дітей. Про це УНН повідомляє із посилання на МОЗ.

Деталі

Через ускладнення до лікарень госпіталізували 3 165 пацієнтів, із них 55 % — діти. У 145 госпіталізованих пацієнтів медики підтвердили COVID-19, зокрема 21 випадок — у дітей.

Незначне перевищення епідпорогу зберігається лише в Тернопільській області, однак у 16 регіонах країни встановлена циркуляція вірусів грипу А та В.

Від початку епідсезону 2024/2025 медики встановили 15 679 випадків захворювання на COVID-19 та повідомили про 66 летальних випадків.

В МОЗ нагадали, що найкращим способом захиститися від грипу та COVID-19 залишаються щеплення. Вакцинуватися проти цих хвороб можна в один день або з рекомендованим інтервалом.

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Вакцинація проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. Щеплення проти COVID-19 є безоплатними. Зробити щеплення можна, звернувшись до свого сімейного лікаря. Вакцина є у всіх областях, минулого тижня в регіони доставили близько 200 тисяч доз.

Вакцина проти грипу не входить до переліку безоплатних щеплень, однак є рекомендованою. Вона доступна в аптеках.

Доповнення

Загалом з початку епідсезону — з 30 вересня 2024 року по 12 січня 2025 року — на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1 713 037 людей. Цей показник на 20 % нижчий за торішній.

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