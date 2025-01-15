В Україні вперше зробили операцію з повторної трансплантації серця
Київ • УНН
30-річному Петру провели першу в Україні ретрансплантацію серця після попередньої операції в Мінську. Донором стала жінка з Білої Церкви, яка померла від інсульту.
Лікарі Інституту серця МОЗ України провели першу в Україні ретрансплантацію серця. Вперше пацієнту трансплантували серце сім років тому закордоном. Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Інституту серця МОЗ України, пише УНН.
Деталі
30-річному Петру провели першу в Україні ретрансплантацію серця. Це його третє серце! Сім років тому перша трансплантація була проведена в Мінську, але з часом серце почало відмовляти
Як повідомляє МОЗ, з часом, після першої трансплантації, нове серце почало працювати гірше. Тож коли ситуація стала критичною, Петру присвоїли перший статус екстреності в Єдиній державній інформаційній системі трансплантації (ЄДІСТ). Тобто, це означало, що з появою відповідного донора, Петро був би першим в черзі на пересадку.
Доноркою нового серця для Петра стала жінка з Білої Церкви, яка померла від інсульту. Її родина ухвалила рішення про посмертне донорство після констатування смерті мозку.
"Серце пересадили Петру, сьогодні він переведений з реанімаційного відділення у звичайну палату. Його стан відповідає рівню перенесеного оперативного втручання",— повідомляє МОЗ.
Доповнення
Попри те, що ретрансплантація серця в Україні відбулася вперше, українські трансплантологи мають досвід повторних пересадок інших органів — нирки й печінки.
Так, наприклад, у 2022 році у Першому медичному обʼєднанні Львова здійснили успішну ретрансплантацію нирки 14-річному хлопцю, а у 2023 році у Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова повторно пересадили печінку 57-річному пацієнту.
Як писав УНН, родичі жінки з Буковини погодились на посмертну донацію її органів. Дві нирки пересадили у Чернівцях та Львові, а печінку гелікоптером доставили до Києва для трансплантації в Інституті Шалімова.