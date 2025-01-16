В Украине изменят сроки вакцинации БЦЖ: что ждет новорожденных

В Украине вступят в силу изменения в Национальном календаре прививок на 2026 год, касающиеся возрастных границ вакцинации. Вакцинацию БЦЖ будут начинать в первые 24 часа после рождения, а также обновят график прививок от коклюша и кори.

Об этом рассказал председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), врач-инфекционист Федор Лапий, передает корреспондент УНН.

Детали

Он отметил, что задача Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике - информировать Минздрав о новостях в сфере, необходимых изменениях стратегии и оптимизации, включая внедрение новых вакцин и эффективные схемы в календарь прививок. Лапий пояснил, что при обсуждении календаря прививок важны финансовые аспекты, ведь они определяют стоимость вакцинации.

Он отметил, что некоторые ценности, как сохранение жизни от коклюша или рака шейки матки, нельзя измерить деньгами. Программа иммунопрофилактики также учитывает приверженность населения к вакцинации и эпидситуацию.

В частности, было рекомендовано сместить вакцинацию БЦЖ на 24 часа после рождения.

Сейчас действующий календарь прививок, который будет действовать в течение 2025 года, предусматривает после 48 часов. Почему так? Во-первых, вакцину БЦЖ можно вводить в первые сутки жизни, но у нас нет такой традиции, в мире она существует, и она является постоянной практикой - вакцинация новорожденных в первые сутки жизни, но мы также ориентировались на то, что у нас низкая рождаемость. Мы стараемся меньше детей содержать в родильных стационарах, потому что это связано с тем, чтобы ребенок не нашел там бактериальную инфекцию, которая была бы резистентна. То есть чем меньше вы находитесь в стационарах - тем больше шансов, что вы оттуда выпишетесь без осложнений - сказал глава НТГЭИ.

Врач-инфекционист объяснил, что сдвиг вакцинации на одни сутки позволит рациональнее использовать вакцины БЦЖ, обеспечивая защиту новорожденных от тяжелых форм туберкулеза.

Также, оптимизация календаря прививок позволяет расширить выбор вакцин для закупок, в частности поливалентных, что важно из-за специфичности рынка вакцин. В связи с подъемом заболеваемости коклюшем, врач отметил важность вакцинации невакцинированных детей первого года жизни, что позволяет снижать уровень заболеваемости.

Он также отметил, что исследование во Франции показало, что двухдозовые схемы вакцинации против коклюша менее эффективны, поэтому Украина должна использовать уже проверенные методы. Относительно кори, врач отметил, что сдвиг второй дозы вакцины на 4 года помогает оптимизировать вакцинацию и уменьшить заболеваемость среди детей.

Напомним,

С 2026 года в Национальном календаре прививок появится вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая ранее была доступна только на коммерческой основе.