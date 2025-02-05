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В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Киев  •  УНН

 • 5152 просмотра

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За 2024 год в Украине зафиксировано 433 случая кори, что в 7 раз больше чем в прошлом году. Больше всего больных в Закарпатской области, 84,2% случаев приходится на детей до 17 лет.

В Украине за прошлый год зарегистрировали 433 случая кори - это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период 2023-го, когда было всего 65 больных. Особенно тревожная ситуация среди детей: на них приходится 84,2% случаев (365 больных), а это в десять раз больше, чем в прошлом году (35 случаев). Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины, передает УНН.

"В 2024 году в Украине зарегистрировали 433 случая кори, что почти в семь раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - говорится в сообщении.

Кто болеет больше всех?

Самые уязвимые - дети в возрасте до 17 лет. Статистика распределения случаев по возрасту:

  • до 1 года - 36 случаев,
    • 1-4 года - 133,
      • 5-9 лет - 99,
        • 10-14 лет - 66,
          • 15-17 лет - 31.

            Вакцине против ВПЧ в Национальном календаре прививок быть с вероятностью 99,9% - эксперт05.02.25, 12:42 • 13672 просмотра

            Взрослые составляют 15,7% заболевших (68 случаев). Хорошая новость - летальных случаев не зафиксировано.

            Вакцинация остается главной защитой от кори, однако более половины больных (56,6%) или не были привиты, или не имели данных о вакцинации. Среди детей таких - 150, что составляет 61,2%.

            Где больше всего больных?

            Корь зафиксировали в 18 из 24 регионов Украины, а больше всего случаев обнаружили в..:

            • Закарпатской области - 219 случаев (10 вспышек),
              • Черновицкой - 97 (4 вспышки),
                • Одесской - 41 (6 вспышек),
                  • Киевской - 12 (1 вспышка),
                    • Львовской - 10 (3 вспышки).

                      Меньше всего случаев кори зарегистрировано в Харьковской, Николаевской, Полтавской и Ровенской областях (по 1-2 больных).

                      Пока что корь не выявляли в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Сумской и Херсонской областях.

                      Вспышки и завозные случаи

                      В течение года в Украине зафиксировали 19 случаев завезенной кори:

                      • 12 из Румынии,
                        • 3 из Египта,
                          • по 1 из Турции, США, Великобритании и Германии.

                            Отдельно стоит отметить вспышки среди групп, которые не были вакцинированы:

                            - В мае 2024-го корь вспыхнула среди представителей ромской громады на Закарпатье. Подобные случаи повторялись в августе, октябре и ноябре.

                            - В июле в Закарпатской и Одесской областях вспыхнула болезнь среди невакцинированных прихожан церкви евангельских христиан-баптистов.

                            - По состоянию на начало 2025 года продолжается вспышка в ромской общине на Закарпатье, а в январе корь обнаружили в детском учреждении в Черновицкой области.

                            В Украине изменят сроки вакцинации БЦЖ: что ждет новорожденных16.01.25, 12:47 • 26781 просмотр

                            Как защититься?

                            Вакцинация - единственный надежный способ обезопасить себя и детей. В Украине прививки против кори проводят согласно Национальному календарю:

                            • Первая прививка - в 12 месяцев,
                              • Ревакцинация - в 6 лет.

                                Если ребенок пропустил плановую прививку, ее нужно наверстать.

                                А если была в контакте с больным - необходимо сделать прививку в течение 72 часов после контакта.

                                Напомним

                                В Украине в 5 областях незначительное превышение эпидемического порога из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. 

                                Юлия Гаврилюк

                                Юлия Гаврилюк

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