В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
Киев • УНН
За 2024 год в Украине зафиксировано 433 случая кори, что в 7 раз больше чем в прошлом году. Больше всего больных в Закарпатской области, 84,2% случаев приходится на детей до 17 лет.
В Украине за прошлый год зарегистрировали 433 случая кори - это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период 2023-го, когда было всего 65 больных. Особенно тревожная ситуация среди детей: на них приходится 84,2% случаев (365 больных), а это в десять раз больше, чем в прошлом году (35 случаев). Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины, передает УНН.
"В 2024 году в Украине зарегистрировали 433 случая кори, что почти в семь раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - говорится в сообщении.
Кто болеет больше всех?
Самые уязвимые - дети в возрасте до 17 лет. Статистика распределения случаев по возрасту:
- до 1 года - 36 случаев,
- 1-4 года - 133,
- 5-9 лет - 99,
- 10-14 лет - 66,
- 15-17 лет - 31.
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Взрослые составляют 15,7% заболевших (68 случаев). Хорошая новость - летальных случаев не зафиксировано.
Вакцинация остается главной защитой от кори, однако более половины больных (56,6%) или не были привиты, или не имели данных о вакцинации. Среди детей таких - 150, что составляет 61,2%.
Где больше всего больных?
Корь зафиксировали в 18 из 24 регионов Украины, а больше всего случаев обнаружили в..:
- Закарпатской области - 219 случаев (10 вспышек),
- Черновицкой - 97 (4 вспышки),
- Одесской - 41 (6 вспышек),
- Киевской - 12 (1 вспышка),
- Львовской - 10 (3 вспышки).
Меньше всего случаев кори зарегистрировано в Харьковской, Николаевской, Полтавской и Ровенской областях (по 1-2 больных).
Пока что корь не выявляли в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Сумской и Херсонской областях.
Вспышки и завозные случаи
В течение года в Украине зафиксировали 19 случаев завезенной кори:
- 12 из Румынии,
- 3 из Египта,
- по 1 из Турции, США, Великобритании и Германии.
Отдельно стоит отметить вспышки среди групп, которые не были вакцинированы:
- В мае 2024-го корь вспыхнула среди представителей ромской громады на Закарпатье. Подобные случаи повторялись в августе, октябре и ноябре.
- В июле в Закарпатской и Одесской областях вспыхнула болезнь среди невакцинированных прихожан церкви евангельских христиан-баптистов.
- По состоянию на начало 2025 года продолжается вспышка в ромской общине на Закарпатье, а в январе корь обнаружили в детском учреждении в Черновицкой области.
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Как защититься?
Вакцинация - единственный надежный способ обезопасить себя и детей. В Украине прививки против кори проводят согласно Национальному календарю:
- Первая прививка - в 12 месяцев,
- Ревакцинация - в 6 лет.
Если ребенок пропустил плановую прививку, ее нужно наверстать.
А если была в контакте с больным - необходимо сделать прививку в течение 72 часов после контакта.
Напомним
В Украине в 5 областях незначительное превышение эпидемического порога из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.