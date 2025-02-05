В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

В Украине за прошлый год зарегистрировали 433 случая кори - это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период 2023-го, когда было всего 65 больных. Особенно тревожная ситуация среди детей: на них приходится 84,2% случаев (365 больных), а это в десять раз больше, чем в прошлом году (35 случаев). Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины, передает УНН.

"В 2024 году в Украине зарегистрировали 433 случая кори, что почти в семь раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - говорится в сообщении.

Кто болеет больше всех?

Самые уязвимые - дети в возрасте до 17 лет. Статистика распределения случаев по возрасту:

до 1 года - 36 случаев,

1-4 года - 133,

5-9 лет - 99,

10-14 лет - 66,

15-17 лет - 31.

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Взрослые составляют 15,7% заболевших (68 случаев). Хорошая новость - летальных случаев не зафиксировано.

Вакцинация остается главной защитой от кори, однако более половины больных (56,6%) или не были привиты, или не имели данных о вакцинации. Среди детей таких - 150, что составляет 61,2%.

Где больше всего больных?

Корь зафиксировали в 18 из 24 регионов Украины, а больше всего случаев обнаружили в..:

Закарпатской области - 219 случаев (10 вспышек),

Черновицкой - 97 (4 вспышки),

Одесской - 41 (6 вспышек),

Киевской - 12 (1 вспышка),

Львовской - 10 (3 вспышки).

Меньше всего случаев кори зарегистрировано в Харьковской, Николаевской, Полтавской и Ровенской областях (по 1-2 больных).

Пока что корь не выявляли в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Сумской и Херсонской областях.

Вспышки и завозные случаи

В течение года в Украине зафиксировали 19 случаев завезенной кори:

12 из Румынии,

3 из Египта,

по 1 из Турции, США, Великобритании и Германии.

Отдельно стоит отметить вспышки среди групп, которые не были вакцинированы:

- В мае 2024-го корь вспыхнула среди представителей ромской громады на Закарпатье. Подобные случаи повторялись в августе, октябре и ноябре.

- В июле в Закарпатской и Одесской областях вспыхнула болезнь среди невакцинированных прихожан церкви евангельских христиан-баптистов.

- По состоянию на начало 2025 года продолжается вспышка в ромской общине на Закарпатье, а в январе корь обнаружили в детском учреждении в Черновицкой области.

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Как защититься?

Вакцинация - единственный надежный способ обезопасить себя и детей. В Украине прививки против кори проводят согласно Национальному календарю:

Первая прививка - в 12 месяцев,

Ревакцинация - в 6 лет.

Если ребенок пропустил плановую прививку, ее нужно наверстать.

А если была в контакте с больным - необходимо сделать прививку в течение 72 часов после контакта.

Напомним

В Украине в 5 областях незначительное превышение эпидемического порога из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.