Вакцине против ВПЧ в Национальном календаре прививок быть с вероятностью 99,9% - эксперт

Председатель национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в эфире телемарафона рассказал, кого будут бесплатно вакцинировать против ВПЧ в 2026 году и кто может это сделать за деньги уже сейчас. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В начале 2025 года в Минздраве анонсировали изменения в Национальном календаре прививок. В перечень вакцин внесли и инъекцию против вируса папилломы. Врач-инфекционист Федор Лапий заявил, что ничего не помешает внедрению бесплатной вакцинации против ВПЧ. Она будет с вероятностью 99, 9%.

Врач отметил, как и было запланировано, вакцинировать будут девушек 12-13 лет. Более старшие категории могут также получить прививки, но уже платные, поскольку они пока не входят в Национальный календарь. К тому же, защитить себя против ВПЧ также могут и девушки, которые уже начали жить половой жизнью.

«Если речь идет о взрослых, или родители сейчас хотят это сделать до внедрения вакцины, они могут сделать за свой счет и здесь надо будет придерживаться инструкции к вакцине. Здесь или две дозы до 14 лет, или три дозы после 15 лет, потому что программа вакцинации будет предусматривать однодозную схему вакцинации, это рекомендация и Всемирного здравоохранения и сейчас есть опыт, основанный на научных исследованиях», - сказал Федор Лапий.

Впрочем, если реформа вакцинации против ВПЧ все же «приживется», то в Минздраве не против бесплатно вакцинировать и парней и увеличить рамки возрастной категории.

Мы делаем приоритет на девочках, но это не значит, что мы не рассматриваем в ближайшее время вакцинацию мальчиков. Потому что сейчас происходит целый ряд последовательных процессов, когда мы принимаем решение на уровне национально-технической группы экспертов. Проводим переговоры и ведем подсчеты, в том числе и финансовые по количеству доз, а сколько это будет стоить денег и конечно мы обращаемся к нашим партнерам международным, чтобы в эти трудные дни нам оказали помощь. Если мы говорим об этой помощи, то мы сможем охватить мальчиков, или другие возрастные группы - заметил врач-инфекционист.

Добавим

В некоторых украинских громадах местные власти собственными силами обеспечивают раннюю диагностику ВПЧ. Например, в Броварской городской территориальной громаде действует программа «С заботой о каждом» на 2024-2026 годы, которая направлена на обеспечение социальной защиты и медицинской поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

В рамках программы проводится регулярная диагностика для раннего выявления онкологических заболеваний. В частности жителям громады доступны такие обследования:

- цитологический скрининг рака шейки матки (жидкостный ПАП-тест) и ВПЧ-тестирование для женщин от 21 года;

- скрининг рака молочной железы и яичников для женщин от 30 лет;

- скрининг рака щитовидной железы по направлению врача;

- урологический скрининг для диагностики рака простаты для мужчин от 35 лет.

Напомним,

Прививки против в ВПЧ в Национальный календарь прививок должны внести с 1 января 2026 года. Цена на вакцину, по словам Федора Лапия, для Украины, как для страны со средним уровнем дохода, может быть значительно ниже по сравнению со странами Евросоюза.