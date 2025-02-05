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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вакцине против ВПЧ в Национальном календаре прививок быть с вероятностью 99,9% - эксперт

Вакцине против ВПЧ в Национальном календаре прививок быть с вероятностью 99,9% - эксперт

Киев  •  УНН

 • 7262 просмотра

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С 2026 года в Украине внедрят бесплатную вакцинацию против ВПЧ для девушек 12-13 лет. Минздрав также рассматривает возможность расширения программы на парней и другие возрастные категории.

Председатель национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в эфире телемарафона рассказал, кого будут бесплатно вакцинировать против ВПЧ в 2026 году и кто может это сделать за деньги уже сейчас. Об этом сообщает корреспондент УНН.  

В начале 2025 года в Минздраве анонсировали изменения в Национальном календаре прививок. В перечень вакцин внесли и инъекцию против вируса папилломы. Врач-инфекционист Федор Лапий заявил, что ничего не помешает внедрению бесплатной вакцинации против ВПЧ. Она будет с вероятностью 99, 9%.

Врач отметил, как и было запланировано, вакцинировать будут девушек 12-13 лет. Более старшие категории могут также получить прививки, но уже платные, поскольку они пока не входят в Национальный календарь. К тому же, защитить себя против ВПЧ также могут и девушки, которые уже начали жить половой жизнью.  

«Если речь идет о взрослых, или родители сейчас хотят это сделать до внедрения вакцины, они могут сделать за свой счет и здесь надо будет придерживаться инструкции к вакцине. Здесь или две дозы до 14 лет, или три дозы после 15 лет, потому что программа вакцинации будет предусматривать однодозную схему вакцинации, это рекомендация и Всемирного здравоохранения и сейчас есть опыт, основанный на научных исследованиях»,  - сказал Федор Лапий. 

Впрочем, если реформа вакцинации против ВПЧ все же «приживется», то в Минздраве не против бесплатно вакцинировать и парней и увеличить рамки возрастной категории.  

Мы делаем приоритет на девочках, но это не значит, что мы не рассматриваем в ближайшее время вакцинацию мальчиков. Потому что сейчас происходит целый ряд последовательных процессов, когда мы принимаем решение на уровне национально-технической группы экспертов. Проводим переговоры и ведем подсчеты, в том числе и финансовые по количеству доз, а сколько это будет стоить денег и конечно мы обращаемся к нашим партнерам международным, чтобы в эти трудные дни нам оказали помощь.  Если мы говорим об этой помощи, то мы сможем охватить мальчиков, или другие возрастные группы

- заметил врач-инфекционист.  

Добавим

В некоторых украинских громадах местные власти собственными силами обеспечивают раннюю диагностику ВПЧ. Например, в Броварской городской территориальной громаде действует программа «С заботой о каждом» на 2024-2026 годы, которая направлена на обеспечение социальной защиты и медицинской поддержки наиболее уязвимых слоев населения. 

В рамках программы проводится регулярная диагностика для раннего выявления онкологических заболеваний. В частности жителям громады доступны такие обследования:

- цитологический скрининг рака шейки матки (жидкостный ПАП-тест) и ВПЧ-тестирование для женщин от 21 года;

- скрининг рака молочной железы и яичников для женщин от 30 лет;

- скрининг рака щитовидной железы по направлению врача;

- урологический скрининг для диагностики рака простаты для мужчин от 35 лет.

Напомним,

 Прививки против в ВПЧ в Национальный календарь прививок должны внести с 1 января 2026 года. Цена на вакцину, по словам Федора Лапия, для Украины, как для страны со средним уровнем дохода, может быть значительно ниже по сравнению со странами Евросоюза.

Александр Карамушка

Александр Карамушка

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