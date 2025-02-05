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Вакцині проти ВПЛ в Національному календарі щеплень бути з вірогідністю 99,9% - експерт

Київ • УНН

 • 22822 перегляди

З 2026 року в Україні впровадять безкоштовну вакцинацію проти ВПЛ для дівчат 12-13 років. МОЗ також розглядає можливість розширення програми на хлопців та інші вікові категорії.

Голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій в ефірі телемарафону розповів, кого будуть безкоштовно вакцинувати проти ВПЛ в 2026 році та хто може це зробити за гроші вже зараз. Про це повідомляє кореспондент УНН.  

На початку 2025 року в МОЗ анонсували зміни в Національному календарі щеплень. В перелік вакцин внесли й ін’єкцію проти вірусу папіломи. Лікар-інфекціоніст Федір Лапій заявив, що нічого не завадить впровадженню безкоштовної вакцинації проти ВПЛ. Вона буде з вірогідністю 99, 9%.

Лікар зазначив, як і було заплановано, вакцинувати будуть дівчат 12-13 років. Більш старші категорії можуть також отримати щеплення, але вже платні, оскільки вони поки що не входять до Національного календаря. До того ж, захистити себе проти ВПЛ також можуть й дівчата, які вже почали жити статевим життям.  

"Якщо мова йде про дорослих, або батьки зараз хочуть це зробити до впровадження вакцини, вони можуть зробити своїм коштом і тут треба буде дотримуватися інструкції до вакцини. Тут або дві дози до 14 років, або три дози після 15 років, бо програма вакцинації буде передбачати однодозну схему вакцинації, це є рекомендація й Всесвітньої охорони здоров'я й зараз є досвід, що грунтується на наукових дослідженнях",  – сказав Федір Лапій. 

Втім, якщо реформа вакцинації проти ВПЛ все таки "приживеться", то в МОЗ не проти безкоштовно вакцинувати й хлопців та збільшити рамки вікової категорії.  

Ми робимо пріоритет на дівчатах, але це не означає, що ми не розглядаємо найближчим часом вакцинацію хлопчиків. Бо зараз відбувається цілий ряд послідовних процесів, коли ми приймаємо рішення на рівні національно-технічної групи експертів. Проводимо перемовини та ведемо підрахунки, в тому числі й фінансові по кількості доз, а скільки це буде коштувати грошей і звичайно ми звертаємося до наших партнерів міжнародних, аби в ці скрутні дні нам надали допомогу.  Якщо ми говоримо про цю допомогу, то ми зможемо охопити хлопчиків, або інші вікові групи

- зауважив лікар-інфекціоніст.  

Додамо

У деяких українських громадах місцева влада власними силами забезпечує ранню діагностику ВПЛ. Наприклад, у Броварській міській територіальній громаді діє програма "З турботою про кожного" на 2024–2026 роки, яка спрямована на забезпечення соціального захисту та медичної підтримки найбільш вразливих верств населення. 

У межах програми проводиться регулярна діагностика для раннього виявлення онкологічних захворювань. Зокрема мешканцям громади доступні такі обстеження:

• цитологічний скринінг раку шийки матки (рідинний ПАП-тест) та ВПЛ-тестування для жінок від 21 року;

• скринінг раку молочної залози та яєчників для жінок від 30 років;

• скринінг раку щитоподібної залози за направленням лікаря;

• урологічний скринінг для діагностики раку простати для чоловіків від 35 років.

Нагадаємо

 Щеплення проти в ВПЛ в Національний календар щеплень повинні внести з 1 січня 2026 року. Ціна на вакцину, за словами Федора Лапія, для України, як для країни з середнім рівнем прибутку, може бути значною нижчою у порівнянні з країнами Євросоюзу.

Олександр Карамушка

Олександр Карамушка

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