Безплатна вакцинація від ВПЛ: хто зможе отримати щеплення з 2026 року

В Україні проходити безкоштовну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) будуть дівчата 12-13 років. Проте, залучити в найближчому майбутньому можуть також і хлопців. Про це розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій кореспонденту УНН.

Контекст

З 2026 року в Національному календарі щеплень з’явиться вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), що раніше була доступна лише на комерційній основі. Це стане важливим кроком у боротьбі з раком шийки матки в Україні.

Деталі

Наразі ми пріоритетно визначаємо дівчат, але оцінюємо наші можливості, вивчається прихильність. Якщо ми впроваджуємо вакцину, зрозуміло, що в перший рік впровадження вона не забезпечить на 100 % дівчат, тому що такої прихильності не буде. Тому ми зробили такий коридор 12-13 років, щоб мати можливість перекривати. Ця вакцинація добровільна. Якщо ж у нас є прихильність і є спроможність, ми можемо розширювати й використовувати цю вакцину, наприклад, для хлопчиків - зазначив Лапій.

Головне, каже медик, аби процес щеплення проти ВПЛ "прижився" в Україні.

Окрім цього, за його словами, пізніше можуть збільшити й вікові рамки для вакцинації. Не виключено, що у майбутньому будуть робити щеплення й 15-тирічним підліткам.

Такі впровадження стануть реальністю, якщо МОЗ України ще й отримає підтримку від GAVI (Міжнародного глобального альянсу з вакцин та імунізації).

Лапій наголосив, що процес вакцинації добровільний - ніхто не змушуватиме дитину робити це в обов’язковому порядку.

Додамо

У деяких українських громадах місцева влада власними силами забезпечує ранню діагностику ВПЛ. Наприклад, у Броварській міській територіальній громаді діє програма "З турботою про кожного" на 2024–2026 роки, яка спрямована на забезпечення соціального захисту та медичної підтримки найбільш вразливих верств населення.

У межах програми проводиться регулярна діагностика для раннього виявлення онкологічних захворювань. Зокрема мешканцям громади доступні такі обстеження:

• цитологічний скринінг раку шийки матки (рідинний ПАП-тест) та ВПЛ-тестування для жінок від 21 року;

• скринінг раку молочної залози та яєчників для жінок від 30 років;

• скринінг раку щитоподібної залози за направленням лікаря;

• урологічний скринінг для діагностики раку простати для чоловіків від 35 років.

Нагадаємо

У Броварській громаді діють кілька важливих медичних програм, спрямованих на підтримку здоров'я громади, зокрема, пільгових категорій населення. Директор Броварського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Кравцов в ексклюзивному коментарі УНН розповів, що однією з ключових програм є забезпечення пільгових категорій населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб (ВПО), безкоштовними ліками та медичними засобами.

Крім того, значні кошти місцева влада Броварів спрямовує на підтримку пацієнтів з онкологією, які мешкають у громаді. Лікарня забезпечує їх безкоштовними хіміотерапевтичними препаратами, які є дороговартісними, оскільки всі компоненти іноземного виробництва.

Мер Броварів Ігор Сапожко у ексклюзивному коментарі УНН наголосив, що такі програми важливі для забезпечення здоров'я та добробуту мешканців громади. Він додав, що міська влада буде продовжувати підтримувати ці ініціативи, попри обмежений бюджет.