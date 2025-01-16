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Безплатна вакцинація від ВПЛ: хто зможе отримати щеплення з 2026 року

Безплатна вакцинація від ВПЛ: хто зможе отримати щеплення з 2026 року

Київ • УНН

 • 125200 перегляди

З 2026 року в Україні стартує безкоштовна вакцинація від ВПЛ для дівчат 12-13 років. Програма може розширитися на хлопців та підлітків до 15 років за наявності достатньої підтримки.

В Україні проходити безкоштовну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) будуть дівчата 12-13 років. Проте, залучити в найближчому майбутньому можуть також і хлопців. Про це розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій кореспонденту УНН.

Контекст

З 2026 року в Національному календарі щеплень з’явиться вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), що раніше була доступна лише на комерційній основі. Це стане важливим кроком у боротьбі з раком шийки матки в Україні.

Деталі

Наразі ми пріоритетно визначаємо дівчат, але оцінюємо наші можливості, вивчається прихильність. Якщо ми впроваджуємо вакцину, зрозуміло, що в перший рік впровадження вона не забезпечить на 100 % дівчат, тому що такої прихильності не буде. Тому ми зробили такий коридор 12-13 років, щоб мати можливість перекривати. Ця вакцинація добровільна. Якщо ж у нас є прихильність і є спроможність, ми можемо розширювати й використовувати цю вакцину, наприклад, для хлопчиків

- зазначив Лапій.

Головне, каже медик, аби процес щеплення проти ВПЛ "прижився" в Україні.

Окрім цього, за його словами, пізніше можуть збільшити й вікові рамки для вакцинації. Не виключено, що у майбутньому будуть робити щеплення й 15-тирічним підліткам.

Такі впровадження стануть реальністю, якщо МОЗ України ще й отримає підтримку від GAVI (Міжнародного глобального альянсу з вакцин та імунізації).

Лапій наголосив, що процес вакцинації добровільний - ніхто не змушуватиме дитину робити це в обов’язковому порядку.

Додамо

У деяких українських громадах місцева влада власними силами забезпечує ранню діагностику ВПЛ. Наприклад, у Броварській міській територіальній громаді діє програма "З турботою про кожного" на 2024–2026 роки, яка спрямована на забезпечення соціального захисту та медичної підтримки найбільш вразливих верств населення.

У межах програми проводиться регулярна діагностика для раннього виявлення онкологічних захворювань. Зокрема мешканцям громади доступні такі обстеження:

• цитологічний скринінг раку шийки матки (рідинний ПАП-тест) та ВПЛ-тестування для жінок від 21 року;

• скринінг раку молочної залози та яєчників для жінок від 30 років;

• скринінг раку щитоподібної залози за направленням лікаря;

• урологічний скринінг для діагностики раку простати для чоловіків від 35 років.

Нагадаємо

У Броварській громаді діють кілька важливих медичних програм,  спрямованих на підтримку здоров'я громади, зокрема, пільгових категорій населення. Директор Броварського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Кравцов в ексклюзивному коментарі УНН розповів, що однією з ключових програм є забезпечення пільгових категорій населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб (ВПО), безкоштовними ліками та медичними засобами.

Крім того, значні кошти місцева влада Броварів спрямовує на підтримку пацієнтів з онкологією, які мешкають у громаді. Лікарня забезпечує їх безкоштовними хіміотерапевтичними препаратами, які є дороговартісними, оскільки всі компоненти іноземного виробництва.

Мер Броварів Ігор Сапожко у ексклюзивному коментарі УНН наголосив, що такі програми важливі для забезпечення здоров'я та добробуту мешканців громади. Він додав, що міська влада буде продовжувати підтримувати ці ініціативи, попри обмежений бюджет.

Ми розуміємо, наскільки важливими є ці програми для наших громадян, особливо для тих, хто потребує постійної медичної підтримки. Програми безкоштовного забезпечення ліками, підтримка онкопацієнтів та профілактика онкозахворювань - це життєво необхідні ініціативи, і ми робимо все можливе, щоб зберегти їх навіть у складних умовах. Піклування про здоров'я мешканців нашої громади залишається нашим пріоритетом

- зазначив Сапожко.
Олександр Карамушка

Олександр Карамушка

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