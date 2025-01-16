Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года

В Украине проходить бесплатную вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) будут девочки 12-13 лет. Однако, привлечь в ближайшем будущем могут также и парней. Об этом рассказал председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий корреспонденту УНН.

Контекст

С 2026 года в Национальном календаре прививок появится вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая ранее была доступна только на коммерческой основе. Это станет важным шагом в борьбе с раком шейки матки в Украине.

Детали

Сейчас мы приоритетно определяем девочек, но оцениваем наши возможности, изучается приверженность. Если мы внедряем вакцину, понятно, что в первый год внедрения она не обеспечит на 100% девушек, потому что такой приверженности не будет. Поэтому мы сделали такой коридор 12-13 лет, чтобы иметь возможность перекрывать. Эта вакцинация добровольная. Если же у нас есть приверженность и есть возможность, мы можем расширять и использовать эту вакцину, например, для мальчиков - отметил Лапий.

Главное, говорит медик, чтобы процесс прививки против ВПЧ "прижился" в Украине.

Кроме этого, по его словам, позже могут увеличить и возрастные рамки для вакцинации. Не исключено, что в будущем будут делать прививки и 15-летним подросткам.

Такие внедрения станут реальностью, если Минздрав Украины еще и получит поддержку от GAVI (Международного глобального альянса по вакцинам и иммунизации).

Лапий отметил, что процесс вакцинации добровольный - никто не будет заставлять ребенка делать это в обязательном порядке.

Добавим

В некоторых украинских громадах местные власти собственными силами обеспечивают раннюю диагностику ВПЧ. Например, в Броварской городской территориальной громаде действует программа "С заботой о каждом" на 2024-2026 годы, которая направлена на обеспечение социальной защиты и медицинской поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

В рамках программы проводится регулярная диагностика для раннего выявления онкологических заболеваний. В частности жителям громады доступны такие обследования:

- цитологический скрининг рака шейки матки (жидкостный ПАП-тест) и ВПЧ-тестирование для женщин от 21 года;

- скрининг рака молочной железы и яичников для женщин от 30 лет;

- скрининг рака щитовидной железы по направлению врача;

- урологический скрининг для диагностики рака простаты для мужчин от 35 лет.

Напомним

В Броварской громаде действуют несколько важных медицинских программ, направленных на поддержку здоровья громады, в частности, льготных категорий населения. Директор Броварского городского центра первичной медико-санитарной помощи Игорь Кравцов в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что одной из ключевых программ является обеспечение льготных категорий населения, в частности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), бесплатными лекарствами и медицинскими средствами.

Кроме того, значительные средства местные власти Броваров направляют на поддержку пациентов с онкологией, проживающих в громаде. Больница обеспечивает их бесплатными химиотерапевтическими препаратами, которые являются дорогостоящими, поскольку все компоненты иностранного производства.

Мэр Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что такие программы важны для обеспечения здоровья и благополучия жителей громады. Он добавил, что городские власти будут продолжать поддерживать эти инициативы, несмотря на ограниченный бюджет.