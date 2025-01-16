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Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года

Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года

Киев  •  УНН

 • 9061 просмотра

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С 2026 года в Украине стартует бесплатная вакцинация от ВПЧ для девушек 12-13 лет. Программа может расшириться на парней и подростков до 15 лет при наличии достаточной поддержки.

В Украине проходить бесплатную вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) будут девочки 12-13 лет. Однако, привлечь в ближайшем будущем могут также и парней. Об этом рассказал председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий корреспонденту УНН.

Контекст

С 2026 года в Национальном календаре прививок появится вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая ранее была доступна только на коммерческой основе. Это станет важным шагом в борьбе с раком шейки матки в Украине.

Детали

Сейчас мы приоритетно определяем девочек, но оцениваем наши возможности, изучается приверженность. Если мы внедряем вакцину, понятно, что в первый год внедрения она не обеспечит на 100% девушек, потому что такой приверженности не будет. Поэтому мы сделали такой коридор 12-13 лет, чтобы иметь возможность перекрывать. Эта вакцинация добровольная. Если же у нас есть приверженность и есть возможность, мы можем расширять и использовать эту вакцину, например, для мальчиков

- отметил Лапий.

Главное, говорит медик, чтобы процесс прививки против ВПЧ "прижился" в Украине.

Кроме этого, по его словам, позже могут увеличить и возрастные рамки для вакцинации. Не исключено, что в будущем будут делать прививки и 15-летним подросткам.

Такие внедрения станут реальностью, если Минздрав Украины еще и получит поддержку от GAVI (Международного глобального альянса по вакцинам и иммунизации).

Лапий отметил, что процесс вакцинации добровольный - никто не будет заставлять ребенка делать это в обязательном порядке.

Добавим

В некоторых украинских громадах местные власти собственными силами обеспечивают раннюю диагностику ВПЧ. Например, в Броварской городской территориальной громаде действует программа "С заботой о каждом" на 2024-2026 годы, которая направлена на обеспечение социальной защиты и медицинской поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

В рамках программы проводится регулярная диагностика для раннего выявления онкологических заболеваний. В частности жителям громады доступны такие обследования:

- цитологический скрининг рака шейки матки (жидкостный ПАП-тест) и ВПЧ-тестирование для женщин от 21 года;

- скрининг рака молочной железы и яичников для женщин от 30 лет;

- скрининг рака щитовидной железы по направлению врача;

- урологический скрининг для диагностики рака простаты для мужчин от 35 лет.

Напомним

В Броварской громаде действуют несколько важных медицинских программ,  направленных на поддержку здоровья громады, в частности, льготных категорий населения. Директор Броварского городского центра первичной медико-санитарной помощи Игорь Кравцов в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что одной из ключевых программ является обеспечение льготных категорий населения, в частности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), бесплатными лекарствами и медицинскими средствами.

Кроме того, значительные средства местные власти Броваров направляют на поддержку пациентов с онкологией, проживающих в громаде. Больница обеспечивает их бесплатными химиотерапевтическими препаратами, которые являются дорогостоящими, поскольку все компоненты иностранного производства.

Мэр Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что такие программы важны для обеспечения здоровья и благополучия жителей громады. Он добавил, что городские власти будут продолжать поддерживать эти инициативы, несмотря на ограниченный бюджет.

Мы понимаем, насколько важны эти программы для наших граждан, особенно для тех, кто нуждается в постоянной медицинской поддержке. Программы бесплатного обеспечения лекарствами, поддержка онкопациентов и профилактика онкозаболеваний - это жизненно необходимые инициативы, и мы делаем все возможное, чтобы сохранить их даже в сложных условиях. Забота о здоровье жителей нашей громады остается нашим приоритетом

- отметил Сапожко.
Александр Карамушка

Александр Карамушка

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