Корь в Европе: ВОЗ сообщает об удвоении случаев на фоне падения вакцинации после COVID

В 2024 году количество случаев кори в европейском регионе удвоилось до более чем 25-летнего максимума, достигнув 127 350 случаев, согласно анализу ВОЗ и ЮНИСЕФ, где призвали принять меры для восстановления уровня вакцинации, который упал после пандемии COVID-19, пишет УНН.

Детали

"В 2024 году в европейском регионе было зарегистрировано 127 350 случаев кори, что вдвое превышает количество случаев, зарегистрированных в 2023 г., и является самым высоким показателем с 1997 г." - сообщили в ВОЗ и ЮНИСЕФ со ссылкой на отчет.

На детей в возрасте до пяти лет, как указано, приходится более 40 процентов зарегистрированных случаев в регионе, который включает 53 страны Европы и Центральной Азии. Более половины зарегистрированных пациентов нуждались в госпитализации. Согласно предварительным данным, полученным по состоянию на 6 марта 2025 года, всего сообщено о 38 смертях.

Заболеваемость корью в регионе в целом снижается с 1997 года, когда было зарегистрировано примерно 216 000 случаев, достигнув минимума в 4 440 случаев в 2016 году. Однако в 2018 и 2019 годах наблюдалось восстановление, когда за два года было зарегистрировано 89 000 и 106 000 случаев соответственно.

"После спада охвата иммунизацией во время пандемии COVID-19 количество случаев снова значительно возросло в 2023 и 2024 годах. Уровень вакцинации во многих странах еще не вернулся к уровню до пандемии, что увеличивает риск вспышек", - указано в отчете.

"Корь вернулась, и это тревожный звонок. Без высоких уровней вакцинации нет безопасности в сфере здравоохранения. Когда мы формируем нашу новую региональную стратегию здравоохранения для Европы и Центральной Азии, мы не можем позволить себе терять позиции. Каждая страна должна активизировать усилия, чтобы охватить недостаточно вакцинированные общины", – предупредил д-р Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе.

В 2024 году на европейский регион приходилась одна треть всех случаев кори во всем мире. Только в 2023 году 500 000 детей во всем регионе пропустили первую дозу вакцины против кори (MCV1).

Румыния сообщила о наибольшем количестве случаев в регионе за 2024 год, с 30 692 случаями, за ней следует Казахстан с 28 147 случаями.

Корь остается серьезной глобальной угрозой. В 2024 году во всем мире было зарегистрировано 359 521 случай кори.

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