Корь в Европе: ВОЗ сообщает об удвоении случаев на фоне падения вакцинации после COVID

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16997 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32012 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66536 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216084 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124028 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392837 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311698 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213992 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244344 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255189 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46769 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133496 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15890 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15316 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12824 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133519 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216084 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392837 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255012 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311698 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3758 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15341 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46792 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72361 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57425 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Корь в Европе: ВОЗ сообщает об удвоении случаев на фоне падения вакцинации после COVID

Киев • УНН

 • 15825 просмотра

В 2024 году в Европе количество случаев кори удвоилось, достигнув самого высокого уровня с 1997 года. ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают возобновить вакцинацию, уровень которой упал после пандемии.

Корь в Европе: ВОЗ сообщает об удвоении случаев на фоне падения вакцинации после COVID

В 2024 году количество случаев кори в европейском регионе удвоилось до более чем 25-летнего максимума, достигнув 127 350 случаев, согласно анализу ВОЗ и ЮНИСЕФ, где призвали принять меры для восстановления уровня вакцинации, который упал после пандемии COVID-19, пишет УНН.

Детали

"В 2024 году в европейском регионе было зарегистрировано 127 350 случаев кори, что вдвое превышает количество случаев, зарегистрированных в 2023 г., и является самым высоким показателем с 1997 г." - сообщили в ВОЗ и ЮНИСЕФ со ссылкой на отчет.

На детей в возрасте до пяти лет, как указано, приходится более 40 процентов зарегистрированных случаев в регионе, который включает 53 страны Европы и Центральной Азии. Более половины зарегистрированных пациентов нуждались в госпитализации. Согласно предварительным данным, полученным по состоянию на 6 марта 2025 года, всего сообщено о 38 смертях.

Заболеваемость корью в регионе в целом снижается с 1997 года, когда было зарегистрировано примерно 216 000 случаев, достигнув минимума в 4 440 случаев в 2016 году. Однако в 2018 и 2019 годах наблюдалось восстановление, когда за два года было зарегистрировано 89 000 и 106 000 случаев соответственно.

"После спада охвата иммунизацией во время пандемии COVID-19 количество случаев снова значительно возросло в 2023 и 2024 годах. Уровень вакцинации во многих странах еще не вернулся к уровню до пандемии, что увеличивает риск вспышек", - указано в отчете.

"Корь вернулась, и это тревожный звонок. Без высоких уровней вакцинации нет безопасности в сфере здравоохранения. Когда мы формируем нашу новую региональную стратегию здравоохранения для Европы и Центральной Азии, мы не можем позволить себе терять позиции. Каждая страна должна активизировать усилия, чтобы охватить недостаточно вакцинированные общины", – предупредил д-р Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе.

В 2024 году на европейский регион приходилась одна треть всех случаев кори во всем мире. Только в 2023 году 500 000 детей во всем регионе пропустили первую дозу вакцины против кори (MCV1).

Румыния сообщила о наибольшем количестве случаев в регионе за 2024 год, с 30 692 случаями, за ней следует Казахстан с 28 147 случаями.

Корь остается серьезной глобальной угрозой. В 2024 году во всем мире было зарегистрировано 359 521 случай кори.

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься05.02.2025, 18:15 • 127262 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
ЮНИСЕФ
Европа
Румыния
Казахстан
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20