Уряд пропонує розписати у законодавстві положення про вакцинацію, зокрема про "побічні реакції"
Київ • УНН
Кабмін схвалив законопроєкт про захист від інфекційних хвороб, який визначає засади вакцинації. Він також чітко визначає джерела фінансування профілактичних щеплень.
Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт "Про захист населення від інфекційних хвороб", яким пропонується визначити законодавчі засади проведення вакцинації. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.
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Пропонується, зокрема, встановити повноваження Міністерства охорони здоров’я з визначення переліку інфекцій, яким можна запобігти шляхом вакцинації.
Буде визначено також перелік обовʼязкових щеплень, календаря щеплень, вакцинації за станом здоров'я та за епідемічними показаннями.
Законопроєкт також пропонує чітко визначити джерела фінансування проведення зазначених видів профілактичних щеплень
Чинне зараз законодавство у цій галузі пропонують доповнити термінами "побічні реакції" та "несприятливі події після вакцинації", а також встановити порядок належного реагування у разі їх настання.
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