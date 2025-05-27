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В Україні набули чинності нові вимоги до обігу вакцин: що змінилося

Київ • УНН

 • 582 перегляди

В Україні почали діяти нові правила зберігання та транспортування вакцин. Заборонено використовувати побутові холодильники та термосумки для МІБП.

В Україні набули чинності нові вимоги до обігу вакцин: що змінилося

Сьогодні, 27 травня, в Україні набули чинності нові вимоги до зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів (МІБП). УНН розповідає, що передбачає оновлений наказ Міністерства охорони здоров’я. 

Деталі 

2 жовтня минулого року МОЗ наказом №1682 затвердило нові вимоги до зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів. Відповідно до наказу, основними складовими системи холодового ланцюга (СХЛ) - система, яка забезпечує необхідні умови зберігання і транспортування медичних імунобіологічних препаратів – вакцин, анатоксинів - від виробника до особи, яка вакцинується, - є: 

  • спеціально підготовлений персонал, що забезпечує обслуговування холодильного та іншого допоміжного обладнання, систем та пристроїв постійного температурного моніторингу для зберігання та транспортування МІБП на всіх рівнях холодового ланцюга;
    • холодильне обладнання та інше допоміжне обладнання, системи та пристрої постійного температурного моніторингу, транспортні засоби, що забезпечують належні умови для зберігання та транспортування МІБП;
      • безперервний контроль за дотриманням умов холодового ланцюга на всіх його етапах.

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        На всіх рівнях СХЛ обов’язково проводиться реєстрація умов зберігання МІБП. Реєстрація умов зберігання проводиться в письмовій або електронній формі. Згідно з наказом, відтепер заборонено використовувати побутові холодильники для зберігання МІБП. Дозволено лише спеціалізоване холодильне обладнання. Побутові холодильники можуть використовуватись лише для зберігання холодоелементів.

        Також встановлюються нові вимоги до термоконтейнерів і термосумок. Вони повинні підтримувати температуру від +2°C до +8°C не менше 24 годин при температурі навколишнього середовища до +43°C та не менше 10 годин при температурі до -30°C. Використання побутових термосумок для кемпінгу заборонено. 

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        Також зазначається, що транспортування імунобіологічних препаратів повинно відбуватися у спеціалізованих термоконтейнерах або термосумках разом з реєстраторами температури. Транспортування великих партій МІБП без використання термоконтейнерів або термосумок відбувається спеціалізованим транспортом, оснащеним рефрижераторними установками в температурному режимі, встановленому виробником. 

        Термоконтейнери або термосумки, які призначені для транспортування МІБП, повинні бути без порушення цілісності, у належному санітарно-технічному стані.

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        Завантаження МІБП у термоконтейнери або термосумки здійснюється в холодовій кімнаті. У разі неможливості завантаження МІБП в холодовій кімнаті допускається їх завантаження при кімнатній температурі протягом періоду, що не перевищує 5 хвилин.

        При прибутті імунобіологічних препаратів до медичних закладів, створюються умови для їх зберігання відповідно до вимог холодового ланцюга та інструкцій для медичного застосування. При отриманні МІБП протягом 10 хвилин розміщують у холодильному обладнанні, перевіряючи показники вимірювальних засобів. 

        У разі порушення режиму зберігання або транспортування, або у разі виникнення сумнівів стосовно якості, після складання акта приймання-передавання препарати потрібно помістити в окрему карантинну зону холодильного обладнання та поінформувати про порушення. 

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        Павло Башинський

        Павло Башинський

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