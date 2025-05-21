Чи пов’язаний спалах гепатиту А в Києві із забрудненням води: роз’яснення водоканалу

Поширена у ЗМІ інформація про спалах гепатиту А у Солом’янському районі Києва через ймовірно забруднену воду не відповідає дійсності.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Київводоканал.

Якість питної води, яка подається через централізовану систему водопостачання Києва, відповідає чинним санітарним нормам. За результатами лабораторних досліджень, відхилень від нормативних показників не зафіксовано. Це підтверджують не лише лабораторії Київводоканалу, а й результати досліджень Державної установи "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" Результати лабораторних досліджень якості питної води у Києві оприлюднюються на сайті Київводоканалу в розділі "Для дому" / "Щодо якості питної води".

В системі централізованого водопостачання столиці питна вода перебуває під постійним цілодобовим контролем. Щодня якість питної води контролюється на всіх етапах її підготовки, по всьому технологічному ланцюгу:

Київводоканал постійно здійснює лабораторний контроль за якістю питної води в контрольних точках водопровідних мереж міста.

Безпосередньо у Солом’янському районі проби води відбираються в контрольних точках за адресами: вул. Академіка Шалімова, 44/10 та вул. Монтажників, 97. Одразу після повідомлення про спалах хвороби 8 травня фахівцями Київводоканалу були відібрані проби питної води за адресами:

За результатами лабораторних досліджень якість питної води за всіма показниками відповідала чинним нормативним вимогам. Однак, з профілактичною метою 19 травня фахівці провели додаткову промовку водопровідних мереж за адресами:

20 травня фахівці знову відібрали проби води за вказаними адресами, і жодних відхилень знову ж таки не виявили.

Загалом, якість питної води в контрольних точках водопровідних мереж Києва, в тому числі Солом’янського району, протягом 2025 року за мікробіологічними, санітарно-токсикологічними, органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідає чинним нормативним вимогам.

Але варто пам’ятати, що якість води може погіршуватись через вторинне забруднення саме у мережах в середині будинку, які на балансі Київводоканалу не перебувають і відповідно підприємством не обслуговуються. За стан водопровідних мереж, які проходять у технічних підвалах і до яких приєднані внутрішньобудинкові мережі, відповідають юридичні та фізичні особи, у яких вони знаходяться у власності або користуванні