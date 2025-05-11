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У Києві зафіксовано спалах гепатиту А - медики закликають до посиленої гігієни та вакцинації

Київ • УНН

 • 2074 перегляди

У Солом'янському районі Києва зафіксовано спалах гепатиту А, фахівці проводять розслідування. Медики закликають дотримуватися правил гігієни та вакцинуватися.

У Києві зафіксовано спалах гепатиту А - медики закликають до посиленої гігієни та вакцинації

У Солом’янському районі Києва зафіксовано спалах гепатиту А. Про це повідомили в Столичному міському центрі контролю та профілактики хвороб у Facebook, передає УНН.

Деталі

Наразі серед мешканців мікрорайону Відрадний Солом’янського району міста Києва спостерігається зростання кількості випадків захворювання на вірусний гепатит А

- йдеться в дописі.

Повідомляється, що фахівці ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" розпочали епідеміологічне розслідування для встановлення причин і обставин виникнення спалаху, а також вживають усіх необхідних протиепідемічних заходів з метою недопущення подальшого поширення захворювання серед населення міста.           

У Столичному міському центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що гепатит А передається:

  • через вживання забрудненої їжі або води, що можуть містити фекальні домішки інфікованих осіб;при недотриманні правил особистої гігієни;
    • у побуті — коли інфікована людина готує їжу для інших членів сім’ї;
      • під час деяких видів сексуальних контактів.

        Основні симптоми гепатиту А:

        • підвищена температура тіла;
          • загальна слабкість;
            • втрата апетиту;
              • діарея, блювота;
                • дискомфорт або біль у животі;
                  • потемніння сечі;
                    • пожовтіння шкіри та білків очей.

                      Профілактика гепатиту А:

                      • регулярно мийте руки теплою водою з милом - перед їжею та після туалету (щонайменше 20 секунд);
                        • споживайте лише кип’ячену або бутильовану воду;
                          • ретельно мийте овочі та фрукти перед вживанням.

                            Найефективнішим методом профілактики є вакцинація. Вакцина проти гепатиту А є безпечною та ефективною, але не входить до Національного календаря щеплень. Її можна придбати в аптеках за власний кошт

                            - йдеться в дописі.

                            У разі виявлення симптомів гепатиту А фахівці рекомендують одразу звернутися до сімейного лікаря.

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                            Аліна Волянська

                            Аліна Волянська

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