У Києві зафіксовано спалах гепатиту А - медики закликають до посиленої гігієни та вакцинації
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва зафіксовано спалах гепатиту А, фахівці проводять розслідування. Медики закликають дотримуватися правил гігієни та вакцинуватися.
У Солом’янському районі Києва зафіксовано спалах гепатиту А. Про це повідомили в Столичному міському центрі контролю та профілактики хвороб у Facebook, передає УНН.
Деталі
Наразі серед мешканців мікрорайону Відрадний Солом’янського району міста Києва спостерігається зростання кількості випадків захворювання на вірусний гепатит А
Повідомляється, що фахівці ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" розпочали епідеміологічне розслідування для встановлення причин і обставин виникнення спалаху, а також вживають усіх необхідних протиепідемічних заходів з метою недопущення подальшого поширення захворювання серед населення міста.
У Столичному міському центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що гепатит А передається:
- через вживання забрудненої їжі або води, що можуть містити фекальні домішки інфікованих осіб;при недотриманні правил особистої гігієни;
- у побуті — коли інфікована людина готує їжу для інших членів сім’ї;
- під час деяких видів сексуальних контактів.
Основні симптоми гепатиту А:
- підвищена температура тіла;
- загальна слабкість;
- втрата апетиту;
- діарея, блювота;
- дискомфорт або біль у животі;
- потемніння сечі;
- пожовтіння шкіри та білків очей.
Профілактика гепатиту А:
- регулярно мийте руки теплою водою з милом - перед їжею та після туалету (щонайменше 20 секунд);
- споживайте лише кип’ячену або бутильовану воду;
- ретельно мийте овочі та фрукти перед вживанням.
Найефективнішим методом профілактики є вакцинація. Вакцина проти гепатиту А є безпечною та ефективною, але не входить до Національного календаря щеплень. Її можна придбати в аптеках за власний кошт
У разі виявлення симптомів гепатиту А фахівці рекомендують одразу звернутися до сімейного лікаря.
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