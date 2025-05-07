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Кількість випадків кору в Південній Кореї досягла шестирічного максимуму – The Guardian

Київ • УНН

 • 3944 перегляди

У Південній Кореї зафіксовано найбільшу кількість випадків кору за останні шість років, в основному через невакцинованих мандрівників з В'єтнаму. Ризик швидких спалахів залишається низьким завдяки вакцинації.

Кількість випадків кору в Південній Кореї досягла шестирічного максимуму – The Guardian

У Південній Кореї зафіксовано найбільшу кількість випадків кору за останні шість років на тлі спалахів хвороби по всій Південно-Східній Азії та у США. Проте за словами місцевого агенства з контролю та профілактики захворювань ризик швидких спалахів у країні залишається низьким завдяки стабільній вакцинації.

Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Як зазначає видання, цього тижня Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань (KDCA) повідомило, що у країні цього року вже підтверджено 52 випадки кору. Це найвищий показник з 2019 року, коли було зареєстровано 194 випадки.

При цьому за весь 2024 рік було зареєстровано лише 49 хворих. Передумови У 2014 році Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала Південну Корею "вільною від кору", але вважається, що закордонні поїздки та старіння населення сприяли зростанню кількості випадків захворювання.

Південна Корея не єдина країна, де спостерігаються спалахи кору, який експерти вважають найбільш заразним інфекційним захворюванням. Тривога зростає через спалахи в США (зокрема у Техасі), Таїланді та В'єтнамі. США своєю чергою переживають найбільший спалах кору за чверть століття.

Ми живемо у світі постколективного імунітету", - зазначив один з провідних імунологів. Експерти попереджають, що спалахи в США та Азії можуть повернути цю "теплову ракету

- ідеться у дописі.

Ситуація в інших країнах Міністерство охорони здоров'я В'єтнаму заявило, що цього року посадовці виявили близько 40 тисяч підозрюваних випадків кору та п'ять смертей від нього. Це спонукало до закликів пришвидшити вакцинацію дітей.

За повідомленнями ЗМІ, у В'єтнамі було підтверджено 6725 випадків захворювання та 13 смертей у 2024 році, причому більшість смертей сталася серед дітей та людей похилого віку з супутніми захворюваннями. Згідно з даними, наданими ВООЗ державами-членами, у 2024 році в Таїланді було зареєстровано 7507 випадків, порівняно з лише 38 у 2023 році.

Останні дані свідчать про те, що спалах кору у В’єтнамі все ще триває, і ми спостерігаємо постійне зростання кількості випадків у центральному та північному В’єтнамі, включаючи нові спалахи в тих частинах країни, де раніше не реєструвалися випадки або кластери випадків

- ідеться у прес-релізі ВООЗ у березні.

Спалахи у США та Південно-Східній Азії викликали занепокоєння, що Австралія також може стати "родючим ґрунтом" для хвороби.

Спалахи у Південній Кореї

Спалахи у Південній Кореї пов'язують з невакцинованими мандрівниками з-за кордону. З 52 випадків, про які KDCA повідомило цього тижня, 34 стосувалися людей, які приїхали з-за кордону, переважно з В'єтнаму

- повідомляє Yonhap.

Глобальне зростання захворюваності на кір, ймовірно, призведе до збільшення кількості імпортованих випадків. Ризик швидких спалахів залишається низьким завдяки нашим стабільним рівням вакцинації та системі моніторингу

– сказав представник KDCA агентству Yonhap.

Вакцинація проти кору

За словами експертів з інфекційних захворювань, дводозова вакцинація проти кору в дитинстві має приблизно 99% ефективності у запобіганні захворюванню на кір.

Через високу заразність кору та значні прогалини в імунітеті багато невакцинованих або недостатньо вакцинованих дітей піддаються ризику інфекції

- повідомила ВООЗ у березні.

Згідно з інформаційним бюлетенем на вебсайті Центрів контролю та профілактики захворювань США, кір може спричинити серйозні ускладнення у вразливих дітей та дорослих, включаючи пневмонію, енцефаліт та смерть.

Виявили новий штам віспи мавп: перші випадки захворювання вже зареєстрували у Європі25.04.25, 14:51 • 4530 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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