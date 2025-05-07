Количество случаев кори в Южной Корее достигло шестилетнего максимума – The Guardian

В Южной Корее зафиксировано наибольшее количество случаев кори за последние шесть лет на фоне вспышек болезни по всей Юго-Восточной Азии и в США. Однако, по словам местного агентства по контролю и профилактике заболеваний, риск быстрых вспышек в стране остается низким благодаря стабильной вакцинации.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как отмечает издание, на этой неделе Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщило, что в стране в этом году уже подтверждено 52 случая кори. Это самый высокий показатель с 2019 года, когда было зарегистрировано 194 случая.

При этом за весь 2024 год было зарегистрировано всего 49 больных. Предпосылки В 2014 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Южную Корею "свободной от кори", но считается, что зарубежные поездки и старение населения способствовали росту количества случаев заболевания.

Южная Корея не единственная страна, где наблюдаются вспышки кори, которую эксперты считают наиболее заразным инфекционным заболеванием. Тревога растет из-за вспышек в США (в частности, в Техасе), Таиланде и Вьетнаме. США в свою очередь переживают крупнейшую вспышку кори за четверть века.

Мы живем в мире постколлективного иммунитета", - отметил один из ведущих иммунологов. Эксперты предупреждают, что вспышки в США и Азии могут вернуть эту "тепловую ракету - говорится в сообщении.

Ситуация в других странах Министерство здравоохранения Вьетнама заявило, что в этом году чиновники выявили около 40 тысяч подозреваемых случаев кори и пять смертей от нее. Это побудило к призывам ускорить вакцинацию детей.

По сообщениям СМИ, во Вьетнаме было подтверждено 6725 случаев заболевания и 13 смертей в 2024 году, причем большинство смертей произошло среди детей и пожилых людей с сопутствующими заболеваниями. Согласно данным, предоставленным ВОЗ государствами-членами, в 2024 году в Таиланде было зарегистрировано 7507 случаев, по сравнению с всего 38 в 2023 году.

Последние данные свидетельствуют о том, что вспышка кори во Вьетнаме все еще продолжается, и мы наблюдаем постоянный рост количества случаев в центральном и северном Вьетнаме, включая новые вспышки в тех частях страны, где ранее не регистрировались случаи или кластеры случаев - говорится в пресс-релизе ВОЗ в марте.

Вспышки в США и Юго-Восточной Азии вызвали обеспокоенность, что Австралия также может стать "плодородной почвой" для болезни.

Вспышки в Южной Корее

Вспышки в Южной Корее связывают с невакцинированными путешественниками из-за рубежа. Из 52 случаев, о которых KDCA сообщило на этой неделе, 34 касались людей, приехавших из-за рубежа, преимущественно из Вьетнама - сообщает Yonhap.

Глобальный рост заболеваемости корью, вероятно, приведет к увеличению количества импортированных случаев. Риск быстрых вспышек остается низким благодаря нашим стабильным уровням вакцинации и системе мониторинга – сказал представитель KDCA агентству Yonhap.

Вакцинация против кори

По словам экспертов по инфекционным заболеваниям, двухдозовая вакцинация против кори в детстве имеет примерно 99% эффективности в предотвращении заболевания корью.

Из-за высокой заразности кори и значительных пробелов в иммунитете многие невакцинированные или недостаточно вакцинированные дети подвергаются риску инфекции - сообщила ВОЗ в марте.

Согласно информационному бюллетеню на веб-сайте Центров контроля и профилактики заболеваний США, корь может вызвать серьезные осложнения у уязвимых детей и взрослых, включая пневмонию, энцефалит и смерть.



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