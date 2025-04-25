Выявили новый штам оспы обезьян: первые случаи заболевания уже зарегистрировали в Европе
Киев • УНН
В Европе зафиксировали случаи нового, более опасного штамма оспы обезьян Clade I, распространенного в Африке. Случаи выявили в ряде стран, в частности, в Великобритании, Германии и Франции.
В некоторых африканских странах, в частности Конго, распространяется новый штамм оспы обезьян (Mpox). В Европе также уже зарегистрировали первые случаи заболеваний. Большинство из них зафиксировали среди людей, которые путешествовали в части Африки, где продолжаются вспышки оспы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EuroNews.
Детали
С момента появления в Конго в 2023 году нового штамма оспы, он уже успел заразить тысячи людей в Центральной Африке.
Существует два подтипа вируса mpox.
Первый - это Clade II, который является эндемичным в Западной Африке и вызвал глобальную вспышку в 2022 году. Сейчас он продолжает распространяться там, но уже медленнее.
Второй – Clade I является эндемичным в Центральной Африке и вызывает более серьезные заболевания. Риск смерти от него выше.
Подгруппа наиболее опасного штамма, известного как Clade Ib, была идентифицирована в Конго в сентябре 2023 года и с тех пор широко распространилась в регионе, в частности в Бурунди и Уганде.
Как распространяется Mpox Mpox распространяется через тесный контакт "кожа-к-коже" и может вызвать сыпь, головную боль, лихорадку, озноб, отек лимфатических узлов и респираторные симптомы.
За пределами Африки новый штамм был обнаружен в шести европейских странах, а также в Соединенных Штатах, Канаде, Бразилии, Китае, Индии, Таиланде, Омане, Пакистане, Катаре и ОАЭ.
Что касается распространения нового штамма Clade Ib, то пока об этом известно немного. Однако предполагают, что он легче распространяется и вызывает больше заболеваний среди детей.
Где сейчас в Европе обнаружен новый штамм MpoxШвеция
В августе 2024 года Швеция стала первой страной за пределами Африки, которая сообщила о случае нового штамма Mpox. По словам шведских органов здравоохранения, пациент обратился за медицинской помощью в Стокгольм после того, как был инфицирован в части Африки, где распространяется оспа типа Ib. Это остается единственным случаем в стране.
Швейцария
Как отмечает издание, в апреле штамм диагностировали у человека, который вернулся в Швейцарию. Это был первый случай заболевания mpox Clade Ib в стране.
Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), пациент находился в Уганде, где растет количество случаев Clade I.
Управление здравоохранения Швейцарии сообщило, что пациент находится в изоляции и не несет риска для других людей. Однако департамент рекомендует всем, кто подозревает, что у них оспа, как можно скорее обратиться к врачу.
Великобритания
Первые случаи в Великобритании были зафиксированы в октябре 2024 года, когда человек заболел после возвращения из африканских стран, где циркулирует штамм, а затем распространил оспу на трех членов своей семьи.
Большинство случаев заболевания 11 Mpox clade Ib в Великобритании были связаны с путешествиями. Но последнее заражение, которое было зарегистрировано в апреле, обнаружено у человека, который долгое время не путешествовал и не имел связей с больными этим штаммом
Агентство также сообщило, что риск заболевания для населения в стране остается низким.
Германия
Германия сообщила о восьми случаях заражения оспой типа Clade Ib. По данным ECDC первый случай был зафиксирован там в октябре 2024 года, а последний – в феврале 2025 года и был связан с путешествиями в зону, пораженную болезнью. Вирус не приобрел распространения в стране, как отмечает издание.
Бельгия
Бельгия обнаружила пять случаев. Первый случай был в декабре прошлого года, опять же, у человека, который недавно выезжал за границу. Впоследствии он заразил своего ребенка. Еще три случая заболевания зафиксировали в январе и в феврале.
Франция
Издание отмечает, что органы здравоохранения Франции сообщили о случаях заболевания в январе 2025 года. Человек из региона Бретань заразился оспой после тесного контакта с двумя людьми, прибывшими из Центральной Африки. Еще один случай был зарегистрирован в феврале, сообщает ECDC.
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