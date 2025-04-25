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Виявили новий штам віспи мавп: перші випадки захворювання вже зареєстрували у Європі

Київ • УНН

 • 1964 перегляди

У Європі зафіксували випадки нового, більш небезпечного штаму віспи мавп Clade I, поширеного в Африці. Випадки виявили у низці країн, зокрема, у Великій Британії, Німеччині та Франції.

Виявили новий штам віспи мавп: перші випадки захворювання вже зареєстрували у Європі

У деяких африканських країнах, зокрема Конго, шириться новий штам віспи мавп (Mpox). У Європі також вже зареєстрували перші випадки захворювань. Більшість з них зафіксували серед людей, які подорожували до частин Африки, де тривають спалахи віспи. Про це повідомляє УНН із посиланням на EuroNews.

Деталі

З моменту появи у Конго у 2023 році нового штаму віспи, він вже встиг заразити тисячі людей у Центральній Африці.

Існує два підтипи вірусу mpox.

Перший - це Clade II, який є ендемічним у Західній Африці й спричинив глобальний спалах у 2022 році. Наразі він продовжує поширюватися там, але вже повільніше.

Другий – Clade I є ендемічним у Центральній Африці й викликає більш серйозні захворювання. Ризик смерті від нього вищий.

Підгрупа найбільш небезпечного штаму, відомого як Clade Ib, була ідентифікована у Конго у вересні 2023 року і з того часу широко поширилася в регіоні, зокрема в Бурунді та Уганді.

Як поширюється Mpox Mpox поширюється через тісний контакт "шкіра-до-шкіри" та може викликати висип, головний біль, лихоманку, озноб, набряк лімфатичних вузлів та респіраторні симптоми.

За межами Африки новий штам був виявлений у шести європейських країнах, а також у Сполучених Штатах, Канаді, Бразилії, Китаї, Індії, Таїланді, Омані, Пакистані, Катарі та ОАЕ.

Щодо поширення нового штаму Clade Ib, то наразі про це відомо небагато. Проте припускають, що він легше поширюється та спричиняє більше захворювань серед дітей.

Де наразі в Європі виявлено новий штам MpoxШвеція

У серпні 2024 року Швеція стала першою країною за межами Африки, яка повідомила про випадок нового штаму Mpox. За словами шведських органів охорони здоров’я, пацієнт звернувся за медичною допомогою до Стокгольма після того, як був інфікований у частині Африки, де поширюється віспа типу Ib. Це залишається єдиним випадком у країні.

Швейцарія

Як зазначає видання, у квітні штам діагностували у людини, яка повернулася до Швейцарії. Це був перший випадок захворювання mpox Clade Ib у країні.

Згідно з даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), пацієнт перебував в Уганді, де зростає кількість випадків Clade I.

Управління охорони здоров’я Швейцарії повідомило, що пацієнт перебуває в ізоляції та не несе ризику для інших людей. Проте департамент рекомендує всім, хто підозрює, що у них віспа, якомога швидше звернутися до лікаря.

Велика Британія

Перші випадки у Великобританії були зафіксовані в жовтні 2024 року, коли людина захворіла після повернення з африканських країн, де циркулює штам, а потім поширила віспу на трьох членів своєї родини.

Більшість випадків захворювання 11 Mpox clade Ib у Великобританії були пов’язані з подорожами. Але останнє зараження, яке було зареєстровано у квітні, виявлено у людини, яка довгий час не мандрувала і не мала зв'язків із хворими на цей штам

- передає видання повідомлення Агентства охорони здоров’я Великої Британії.

Агентство також повідомило, що ризик захворювання для населення в країні залишається низьким.

Німеччина

Німеччина повідомила про вісім випадків зараження віспою типу Clade Ib. За даними ECDC перший випадок був у зафіксований там у жовтні 2024 року, а останній – у лютому 2025 року і був пов’язаний з подорожами до зони, ураженої хворобою. Вірус не набув розповсюдження у країні, як зазначає видання.

Бельгія

Бельгія виявила п'ять випадків. Перший випадок був у грудні минулого року, знову ж таки, у людини, яка нещодавно виїжджала за кордон. Згодом вона заразила свою дитину. Ще три випадки захворювання зафіксували січні та у лютому.

Франція

Видання зазначає, що органи охорони здоров’я Франції повідомили про випадки захворювання у січні 2025 року. Людина із регіону Бретань заразилась віспою після тісного контакту з двома людьми, які прибули з Центральної Африки. Ще один випадок був зареєстрований у лютому, повідомляє ECDC.  

Щеплення в Україні: імунолог розповів, чи достатньо вакцин та які ще повинні бути у календарі16.01.25, 14:43 • 122254 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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