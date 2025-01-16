Щеплення в Україні: імунолог розповів, чи достатньо вакцин та які ще повинні бути у календарі

Медики в Україні повністю забезпечені всіма необхідним на 2025-й рік, аби вакцинувати населення згідно із затвердженим графіком, розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій кореспонденту УНН.

За його словами, українцям не слід переживати, що вакцин може не вистачити. Наша держава заручилася підтримкою від GAVI (Міжнародного глобального альянсу з вакцин та імунізації). Угоду було підтверджено наприкінці минулого року. Це дозволить не витрачати жодної копійки з нашого бюджету щодо закупівлі вакцин, а також дозволить отримувати їх в повній вчасно та безперебійно.

Проте, як зазначив лікар, Україна щодо включення нових вакцин до календаря щеплень дуже відстає від інших країн світу. Зокрема, це стосується пневмококової, ротавірусної, менінгококової інфекцій та вітряної віспи.

Ми зараз перекриваємо десять інфекційних захворювань. В 2026-му році будемо сподіватися, що буде одинадцята хвороба, яка зумовлена вірусом папіломи людини, покриватися. Ми відстали від того, що немає в календарі щеплень вакцини від пневмококової інфекції, від ротавірусної інфекції, які мені б дуже хотілося бачити, бо наші діти нічим не гірше від дітей в Німеччині, або дітей в Африці. В нас є інфекції, які зумовлені цими збудниками. І, звичайно, можна розглядати вакцину від менінгококової інфекції, від вітряної віспи. Але знову ж таки повинна бути прихильність, потрібно мати розуміння, чи ми фінансово спроможні це зробити, чи нас підтримує уряд, депутати