Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин

Медики в Украине полностью обеспечены всем необходимым на 2025-й год, чтобы вакцинировать население согласно утвержденному графику, рассказал председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий корреспонденту УНН.

По его словам, украинцам не следует переживать, что вакцин может не хватить. Наше государство заручилось поддержкой от GAVI (Международного глобального альянса по вакцинам и иммунизации). Соглашение было подтверждено в конце прошлого года. Это позволит не тратить ни копейки из нашего бюджета по закупке вакцин, а также позволит получать их в полной мере вовремя и бесперебойно.

Однако, как отметил врач, Украина по включению новых вакцин в календарь прививок очень отстает от других стран мира. В частности, это касается пневмококковой, ротавирусной, менингококковой инфекций и ветряной оспы.

Мы сейчас перекрываем десять инфекционных заболеваний. В 2026-м году будем надеяться, что будет одиннадцатая болезнь, которая обусловлена вирусом папилломы человека, покрываться. Мы отстали от того, что нет в календаре прививок вакцины от пневмококковой инфекции, от ротавирусной инфекции, которые мне бы очень хотелось видеть, потому что наши дети ничем не хуже детей в Германии, или детей в Африке. У нас есть инфекции, которые обусловлены этими возбудителями. И, конечно, можно рассматривать вакцину от менингококковой инфекции, от ветряной оспы. Но опять же должна быть приверженность, нужно иметь понимание, мы финансово способны это сделать, нас поддерживает правительство, депутаты