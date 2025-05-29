Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

Май - месяц осведомленности о целиакии, аутоиммунном заболевании, поражающем 1,4% населения мира. Впрочем, диагностируется только у 0,7%, что означает, что примерно половина людей с целиакией во всем мире не имеют диагноза. УНН пообщался с гастроэнтерологом Павлом Андрющенко, чтобы разобраться, чем опасна эта болезнь и существуют ли методы ее лечения.

Что вызывает заболевание

Глютен - это группа белков, которые естественно содержатся в зерновых культурах, таких как пшеница, ячмень, рожь и некоторые другие. У людей с повышенной чувствительностью к глютену эти белки способны вызывать иммунную реакцию, которая вызывает воспаление слизистой оболочки тонкого кишечника.

В процессе воспаления повреждаются кишечные ворсинки, которые отвечают за всасывание питательных веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. При их повреждении организм теряет способность полноценно усваивать пищу, что приводит к нарушению усвоения питательных веществ, независимо от объема потребляемой пищи.

Целиакия может проявиться у людей любого возраста и пола. У детей, кроме симптомов, подобных взрослым, часто наблюдается задержка роста и развития из-за нехватки питательных веществ.

Считается, что развитие целиакии связано с генетической предрасположенностью. Однако ее недостаточно для запуска болезни, нужен дополнительный фактор. Таким может стать хирургическое вмешательство, беременность, острые инфекции и даже сильный стресс.

Целиакия является достаточно распространенной: в мире она встречается примерно у одного из 100-300 человек. Риск ее развития возрастает у тех, кто имеет близких родственников с целиакией, страдает аутоиммунными болезнями печени или щитовидной железы, сахарным диабетом 1 типа и микроскопическим колитом.

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Симптомы

По словам врача, классическими симптомами, которые могут указывать на наличие болезни являются диарея, вздутие и потеря веса. Однако Андрющенко добавляет, что есть и неспецифические для заболеваний ЖКТ симптомы.

Анемия, усталость, остеопатия, бесплодие, сыпь - герпетиформный дерматит. У детей - задержка роста. Иногда заподозрить болезнь сложно, потому что симптомы не всегда классические со стороны ЖКТ - объясняет врач.

Поэтому, учитывая то, что симптомы похожи на многие другие болезни, диагностировать целиакию чаще всего приходится лабораторно. Одним из способов является анализ крови на определенные антитела.

Диагностика основана на анализах крови на определенные антитела, генетическом тестировании и выполнении гастроскопии с исследованием биопсийного материала из тонкой кишки. Что важно - тесты проводятся на фоне употребления глютена, не надо соблюдать безглютеновую диету во время тестирования - объясняет Андрющенко.

Если болезнь вовремя не диагностировать и не взять под контроль, она способна вызвать довольно серьезные осложнения.

Это может привести к остеопорозу, бесплодию, задержке роста (у детей), хронической анемии, дефицитам витаминов и микроэлементов, а в тяжелых случаях даже лимфомам кишечника - предостерег гастроэнтеролог.

Лечение и контроль заболевания

Однако как такового инвазивного лечения не существует. Основа лечения - пожизненное соблюдение безглютеновой диеты. Исключается хлеб, сухари, печенье, кондитерские мучные и макаронные изделия, паштеты, колбасы. Стоит добавить, что в мире сейчас налажен промышленный выпуск безглютеновых продуктов.

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По состоянию на сегодня единственный эффективный метод лечения - строгая безглютеновая диета пожизненно. Другие методы также есть, например, иммуносупрессивные препараты, но они не получили широкого использования - объяснил Андрющенко.

При соблюдении безглютеновой диеты вес пациентов обычно начинает постепенно нормализоваться уже через три недели. В то же время полное восстановление слизистой оболочки кишечника и исчезновение гистологических изменений обычно происходит в течение 2-2,5 лет. Вместе с назначением безглютенового питания также иногда проводят симптоматическая терапия, которая включает применение витаминов, препаратов кальция и железа, ферментов, пробиотиков. Иногда также применяют физиотерапевтические методы - массаж и лечебную гимнастику.

Важно учитывать, что крахмал, который может содержать остаточное количество глютена, часто входит в состав пищевых продуктов и медикаментов. Поэтому при строгом соблюдении диеты необходимо тщательно проверять состав лекарственных средств, в частности оболочек таблеток, на наличие глютенсодержащих компонентов.

Прогноз при целиакии благоприятный при условии пожизненного соблюдения безглютеновой диеты. Неполное соблюдение диеты ведет к прогрессированию болезни и увеличивает риск возникновения осложнений, в частности, язвенного еюнита и злокачественных опухолей кишечника - отметил врач.

Кому еще советуют отказываться от глютена

Он также добавил, что отказаться от глютена также советуют при наличии чувствительности к этому компоненту, не вызванной целиакией.

Отказ от глютенсодержащих продуктов возможен при нецелиакийной чувствительности к глютену (тесты отрицательные, но на диете человек чувствует себя лучше), или при аллергии на пшеницу, но здесь проблема будет не в глютене, а именно в пшенице - объяснил врач.

Но предпосылки для отказа от глютена должны быть медицински оправданными, ведь сейчас модная безглютеновая диета, по словам врача, не имеет доказанной пользы. Более того - может даже навредить.

У людей без целиакии или аллергии на пшеницу безглютеновая диета не имеет доказанной пользы и может привести к дефициту клетчатки, витаминов группы B, железа. Это больше модная тенденция, чем медицинская необходимость - подчеркнул Андрющенко.

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