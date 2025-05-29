$41.590.09
47.080.23
ukenru
Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить
Эксклюзив
08:12 • 1604 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

06:00 • 22111 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 45242 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 90920 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 97391 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 108102 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 100075 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
28 мая, 07:55 • 170930 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Эксклюзив
28 мая, 06:00 • 73684 просмотра

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

28 мая, 05:00 • 201362 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.7м/с
67%
744мм
Популярные новости

В санкт-петербурге масштабный пожар на стратегическом заводе "авангард": что известно

29 мая, 00:27 • 26601 просмотра

Суд США приостановил действие большинства импортных тарифов Трампа

29 мая, 00:59 • 10469 просмотра

В ночь на 29 мая москву атаковали беспилотники: под удар попал жилой комплекс

29 мая, 02:03 • 64120 просмотра

В Николаевской области задержали мужчину за изнасилование односельчанки: подробности

29 мая, 02:35 • 34781 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

06:22 • 6992 просмотра
публикации

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

06:00 • 22112 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 123225 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 201362 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 211862 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 216408 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Фридрих Мерц

Франк-Вальтер Штайнмайер

Хакан Фидан

Петтери Орпо

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Киев

Берлин

Ватикан

Вашингтон

Белый дом

Реклама
УНН Lite

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

07:36 • 2054 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

06:22 • 7090 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 77730 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 138472 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 77394 просмотра
Актуальное

Facebook

Телеграмма

Старлинк

Financial Times

YouTube

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

Киев • УНН

 • 1410 просмотра

Целиакия - аутоиммунное заболевание, поражающее 1,4% населения мира. Врач рассказал о симптомах, диагностике и лечении болезни, а также о том, кому еще стоит отказаться от глютена.

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

Май - месяц осведомленности о целиакии, аутоиммунном заболевании, поражающем 1,4% населения мира. Впрочем, диагностируется только у 0,7%, что означает, что примерно половина людей с целиакией во всем мире не имеют диагноза. УНН пообщался с гастроэнтерологом Павлом Андрющенко, чтобы разобраться, чем опасна эта болезнь и существуют ли методы ее лечения.

Что вызывает заболевание

Глютен - это группа белков, которые естественно содержатся в зерновых культурах, таких как пшеница, ячмень, рожь и некоторые другие. У людей с повышенной чувствительностью к глютену эти белки способны вызывать иммунную реакцию, которая вызывает воспаление слизистой оболочки тонкого кишечника.

В процессе воспаления повреждаются кишечные ворсинки, которые отвечают за всасывание питательных веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. При их повреждении организм теряет способность полноценно усваивать пищу, что приводит к нарушению усвоения питательных веществ, независимо от объема потребляемой пищи.

Целиакия может проявиться у людей любого возраста и пола. У детей, кроме симптомов, подобных взрослым, часто наблюдается задержка роста и развития из-за нехватки питательных веществ.

Считается, что развитие целиакии связано с генетической предрасположенностью. Однако ее недостаточно для запуска болезни, нужен дополнительный фактор. Таким может стать хирургическое вмешательство, беременность, острые инфекции и даже сильный стресс.

Целиакия является достаточно распространенной: в мире она встречается примерно у одного из 100-300 человек. Риск ее развития возрастает у тех, кто имеет близких родственников с целиакией, страдает аутоиммунными болезнями печени или щитовидной железы, сахарным диабетом 1 типа и микроскопическим колитом.

Полезные десерты без сахара: вкусные альтернативы для здорового питания19.03.25, 07:20 • 140752 просмотра

Симптомы

По словам врача, классическими симптомами, которые могут указывать на наличие болезни являются диарея, вздутие и потеря веса. Однако Андрющенко добавляет, что есть и неспецифические для заболеваний ЖКТ симптомы.

Анемия, усталость, остеопатия, бесплодие, сыпь - герпетиформный дерматит. У детей - задержка роста. Иногда заподозрить болезнь сложно, потому что симптомы не всегда классические со стороны ЖКТ

- объясняет врач.

Поэтому, учитывая то, что симптомы похожи на многие другие болезни, диагностировать целиакию чаще всего приходится лабораторно. Одним из способов является анализ крови на определенные антитела.

Диагностика основана на анализах крови на определенные антитела, генетическом тестировании и выполнении гастроскопии с исследованием биопсийного материала из тонкой кишки. Что важно - тесты проводятся на фоне употребления глютена, не надо соблюдать безглютеновую диету во время тестирования

- объясняет Андрющенко.

Если болезнь вовремя не диагностировать и не взять под контроль, она способна вызвать довольно серьезные осложнения.

Это может привести к остеопорозу, бесплодию, задержке роста (у детей), хронической анемии, дефицитам витаминов и микроэлементов, а в тяжелых случаях даже лимфомам кишечника

- предостерег гастроэнтеролог.

Лечение и контроль заболевания

Однако как такового инвазивного лечения не существует. Основа лечения - пожизненное соблюдение безглютеновой диеты. Исключается хлеб, сухари, печенье, кондитерские мучные и макаронные изделия, паштеты, колбасы. Стоит добавить, что в мире сейчас налажен промышленный выпуск безглютеновых продуктов.

Как правильно читать этикетку на продуктах: дали 6 лайфхаков06.02.24, 05:00 • 106494 просмотра

По состоянию на сегодня единственный эффективный метод лечения - строгая безглютеновая диета пожизненно. Другие методы также есть, например, иммуносупрессивные препараты, но они не получили широкого использования

- объяснил Андрющенко.

При соблюдении безглютеновой диеты вес пациентов обычно начинает постепенно нормализоваться уже через три недели. В то же время полное восстановление слизистой оболочки кишечника и исчезновение гистологических изменений обычно происходит в течение 2-2,5 лет. Вместе с назначением безглютенового питания также иногда проводят симптоматическая терапия, которая включает применение витаминов, препаратов кальция и железа, ферментов, пробиотиков. Иногда также применяют физиотерапевтические методы - массаж и лечебную гимнастику.

Важно учитывать, что крахмал, который может содержать остаточное количество глютена, часто входит в состав пищевых продуктов и медикаментов. Поэтому при строгом соблюдении диеты необходимо тщательно проверять состав лекарственных средств, в частности оболочек таблеток, на наличие глютенсодержащих компонентов.

Прогноз при целиакии благоприятный при условии пожизненного соблюдения безглютеновой диеты. Неполное соблюдение диеты ведет к прогрессированию болезни и увеличивает риск возникновения осложнений, в частности, язвенного еюнита и злокачественных опухолей кишечника

- отметил врач.

Кому еще советуют отказываться от глютена

Он также добавил, что отказаться от глютена также советуют при наличии чувствительности к этому компоненту, не вызванной целиакией.

Отказ от глютенсодержащих продуктов возможен при нецелиакийной чувствительности к глютену (тесты отрицательные, но на диете человек чувствует себя лучше), или при аллергии на пшеницу, но здесь проблема будет не в глютене, а именно в пшенице

- объяснил врач.

Но предпосылки для отказа от глютена должны быть медицински оправданными, ведь сейчас модная безглютеновая диета, по словам врача, не имеет доказанной пользы. Более того - может даже навредить.

У людей без целиакии или аллергии на пшеницу безглютеновая диета не имеет доказанной пользы и может привести к дефициту клетчатки, витаминов группы B, железа. Это больше модная тенденция, чем медицинская необходимость

- подчеркнул Андрющенко.

Почему следует уменьшить употребление соли: врачи назвали причину и озвучили совет13.05.25, 12:50 • 2936 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоЗдоровье
Brent
$65.44
Bitcoin
$107,842.80
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,295.60
Ethereum
$2,728.92