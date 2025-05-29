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Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

Київ • УНН

 • 7962 перегляди

Целіакія - аутоімунне захворювання, що вражає 1,4% населення світу. Лікар розповів про симптоми, діагностику та лікування хвороби, а також про те, кому ще варто відмовитися від глютену.

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

Травень - місяць обізнаності про целіакію, аутоімунне захворювання, що вражає 1,4% населення світу. Втім діагностується тільки у 0,7 %, що означає, що приблизно половина людей з целіакією в усьому світі не мають діагнозу. УНН поспілкувався із гастроентерологом Павлом Андрющенком, аби розібратися, чим небезпечна ця хвороба та чи існують методи її лікування.

Що викликає захворювання

Глютен - це група білків, які природно містяться в зернових культурах, таких як пшениця, ячмінь, жито та деякі інші. У людей з підвищеною чутливістю до глютену ці білки здатні викликати імунну реакцію, яка спричиняє запалення слизової оболонки тонкого кишківника.

У процесі запалення пошкоджуються кишкові ворсинки, які відповідають за всмоктування поживних речовин: білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінералів. При їх ушкодженні організм втрачає здатність повноцінно засвоювати їжу, що призводить до порушення засвоєння поживних речовин, незалежно від об’єму спожитої їжі.

Целіакія може проявитися у людей будь-якого віку і статі. У дітей, крім симптомів, подібних до дорослих, часто спостерігається затримка росту і розвитку через нестачу поживних речовин.

Вважається, що розвиток целіакії пов’язаний з генетичною схильністю. Однак її недостатньо для запуску хвороби, потрібен додатковий чинник. Таким може стати хірургічне втручання, вагітність, гострі інфекції та навіть сильний стрес.

Целіакія є досить поширеною: у світі вона трапляється у приблизно однієї зі 100-300 людей. Ризик її розвитку зростає у тих, хто має близьких родичів із целіакією, страждає на аутоімунні хвороби печінки чи щитоподібної залози, цукровий діабет 1 типу та мікроскопічний коліт.

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Симптоми

За словами лікаря, класичними симптомами, які можуть вказувати на наявність хвороби є діарея, здуття та втрата ваги. Проте Андрющенко додає, що є і неспецифічні для захворювань ШКТ симптоми.

Анемія, втома, остеопатія, безпліддя, висип - герпетиформний дерматит. У дітей - затримка росту. Іноді запідозрити хворобу складно, бо симптоми не завжди класичні з боку ШКТ

- пояснює лікар.

Тож з огляду на те, що симптоми подібні до багатьох інших хвороб, діагностувати целіакію найчастіше доводиться лабораторно. Одним зі способів є аналіз крові на певні антитіла.

Діагностика основана на аналізах крові на певні антитіла, генетичному тестуванні та виконанні гастроскопії з дослідженням біопсійного матеріалу з тонкої кишки. Що важливо - тести проводяться на фоні вживання глютену, не треба дотримуватися безглютенової дієти під час тестування

- пояснює Андрющенко.

Якщо хворобу вчасно не діагностувати та не взяти під контроль, вона здатна викликати доволі серйозні ускладнення.

Це може призвести до остеопорозу, безпліддя, затримки росту (у дітей), хронічної анемії, дефіцитів вітамінів та мікроелементів, а в тяжких випадках навіть лімфом кишківника

- застеріг гастроентеролог.

Лікування та контроль захворювання

Однак як такого інвазивного лікування не існує. Основа лікування - довічне дотримання без глютенової дієти. Виключається хліб, сухарі, печиво, кондитерські борошняні та макаронні вироби, паштети, ковбаси. Варто додати, що у світі наразі налагоджений промисловий випуск без глютенових продуктів.

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Станом на сьогодні єдиний ефективний метод лікування -сувора безглютенова дієта пожиттєво. Інші методи також є, наприклад, імуносупресивні препарати, але вони не набули широкого використання

- пояснив Андрющенко.

При дотриманні безглютенової дієти вага пацієнтів зазвичай починає поступово нормалізуватися вже через три тижні. Водночас повне відновлення слизової оболонки кишківника та зникнення гістологічних змін зазвичай відбувається протягом 2–2,5 років. Разом із призначенням безглютенового харчування також іноді проводять симптоматична терапія, яка включає застосування вітамінів, препаратів кальцію та заліза, ферментів, пробіотиків. Інколи також застосовують фізіотерапевтичні методи - масаж і лікувальну гімнастику.

Важливо враховувати, що крохмаль, який може містити залишкову кількість глютену, часто входить до складу харчових продуктів і медикаментів. Тому при суворому дотриманні дієти необхідно ретельно перевіряти склад лікарських засобів, зокрема оболонок таблеток, на наявність глютеновмісних компонентів.

Прогноз при целіакії сприятливий за умови довічного дотримання без глютенової дієти. Неповне дотримання дієти веде до прогресування хвороби й збільшує ризик виникнення ускладнень, зокрема, виразкового єюніта і злоякісних пухлин кишківника

- зазначив лікар.

Кому ще радять відмовлятися від глютену

Він також додав, що відмовитися від глютену також радять при наявності чутливості до цього компоненту, не викликаною целіакією.

Відмова від глютенвмісних продуктів можлива при нецеліакійній чутливості до глютену (тести негативні, але на дієті людина почуває себе краще), або при алергії на пшеницю, але тут проблема буде не в глютені, а саме в пшениці

- пояснив лікар.

Але передумови для відмови від глютену мають бути медично виправданими, адже нині модна безглютенова дієта, за словами лікаря, не має доведеної користі. Ба більше – може навіть нашкодити.

У людей без целіакії чи алергії на пшеницю безглютенова дієта не має доведеної користі й може призвести до дефіциту клітковини, вітамінів групи B, заліза. Це більше модна тенденція, ніж медична необхідність

- підкреслив Андрющенко.

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