Як правильно читати етикетку на продуктах: дали 6 лайфхаків

ukenru
29 березня, 19:41 • 41028 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 93871 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 114581 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116496 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 231583 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156541 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147125 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133073 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121713 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112870 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.8 м/с
85 %
749 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

29 березня, 17:06 • 36429 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 39757 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 43861 перегляди
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 32553 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 33113 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 231583 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385288 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440493 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448877 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358308 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 114581 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130531 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124731 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98643 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107830 перегляди
Актуальне
Як правильно читати етикетку на продуктах: дали 6 лайфхаків

Як правильно читати етикетку на продуктах: дали 6 лайфхаків

Київ • УНН

 • 106352 перегляди

Поради щодо вибору здорової їжі та напоїв

Етикетка може допомогти зробити більш здоровий вибір харчових продуктів на користь тих, що містять більше поживних речовин. На що варто звертати особливу увагу у виборі їжі та напоїв, розповіли на платформі "Знаїмо", пише УНН.  

Деталі

На платформі оприлюднили декілька порад від лікарки-дієтолога Яни Музири. Тож, ідеться про таке:

1. Уважно читайте склад. Радять ознайомитися зі списком інгредієнтів. Вони перераховані за їхньою кількістю в продукті - від найбільшої до найменшої. Це означає, що перший у списку інгредієнт - це те, чого виробник використав найбільше, ідеться на порталі. Хорошим правилом, як вказано, є перевірка перших трьох-п’яти інгредієнтів, оскільки вони становлять значну частину того, що ви їсте.

"Якщо серед них ви знайдете рафіновані вуглеводи, цукор, сіль або частково гідрогенізовані олії, можна припустити, що продукт не є корисним для здоров'я", - вказують на платформі.

2. Ознайомтеся з поживною цінністю продукту. На пакованні, як повідомляється, обов’язково вказується кількість ккал на 100 г або на порцію, а також співвідношення нутрієнтів (білків, жирів і вуглеводів). Радять, аналізуючи інформацію, краще звертати увагу саме на стовпчик із даними про поживну цінність на 100 г (а не на порцію). Так можна коректніше порівняти різні продукти - адже в різних виробників розміри порцій можуть відрізнятися, і це ускладнюватиме розрахунки, ідеться у матеріалі.

Найважливішими показниками, на які варто звернути увагу, як вказано, є загальний вміст жирів, насичених жирів, цукру й солі - це "велика четвірка", яка може впливати на масу тіла та кров'яний тиск, рівень цукру й холестерину, ризик ожиріння, діабету, ішемічної хвороби серця й інсульту. Але ви також можете зіставити вміст інших поживних речовин, щоб зробити більш здоровий вибір, звернувши увагу на частку ненасичених жирів (більш корисних для здоров'я) і харчових волокон (клітковини), радять на порталі.

3. Зверніть увагу на тип жирів і їхню кількість. Жир є дуже калорійним, тому радять перевірити, чи є він насиченим або ненасиченим. Як вказано, ненасичені жири, які містяться в авокадо, горіхах, насінні, жирній рибі та рослинних оліях, корисніші для здоров'я серця, ніж насичені з вершкового масла, жирного м'яса, випічки, печива та тортів. Надлишок насичених жирів, як повідомляється, може підвищити рівень холестерину, що збільшує ризик ішемічної хвороби серця. Тож радять стежити, аби кількість насичених жирів у раціоні була нижчою за кількість ненасичених.

Насичені жири, як зазначається, мають бути вказані на етикетці, як і загальний вміст жирів. Радять перевірити інформацію про поживну цінність на 100 г, щоб дізнатися, чи є вміст жирів високим, середнім або низьким:

  • низький вміст жирів - це 3 г або менше на 100 г;
  • низький вміст насичених жирів - 1,5 г або менше на 100 г.

4. Обмежте у своєму меню продукти, які містять багато вільного цукру, солі, трансжирів, мають завеликий перелік складників. Радять для того, аби уникнути випадкового споживання великої кількості цукру, мати на увазі, що в переліку інгредієнтів він може з’являтися під різними назвами. Також зазначають, що низький вміст солі - 0,3 г (або, відповідно, 0,12 г натрію) і менше на 100 г.

5. Читайте маркування. 

Як пояснюють, без ГМО - свідчить про те, що продукт виготовлено без використання генетично модифікованих організмів рослинного або тваринного походження. 

Без глютену, без лактози - не означає більшу користь, ці продукти насамперед створенні для тих, хто має непереносимість цих компонентів (непереносимість лактози, целіакія), зазначають на порталі.

БІО - жодних норм і правил виробництва за ДСТУ не передбачено, тому наклеїти таку етикетку може будь-який виробник, пишуть у матеріалі.

6. Остерігайтеся заяв про знижений вміст жиру. Знежирені версії продуктів, як вказано, не завжди є найздоровішими варіантами. "Іноді виробники замінюють жир цукром, аби надати продукту смаку, що не є більш хорошим вибором для здоров’я. Тому читайте інформацію про харчову цінність, щоб порівняти вміст цукру й жиру в оригінальному та знежиреному продуктах", - радять на порталі.

У підсумку дають пораду підходити свідомо до продуктового кошика та надавати перевагу цільним, необробленим продуктам.

Як харчуватися у холодну пору року: дали 14 порад31.01.24, 05:00 • 104823 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Здоров'яЛайфхак
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,949.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,835.18