Як правильно читати етикетку на продуктах: дали 6 лайфхаків
Київ • УНН
Поради щодо вибору здорової їжі та напоїв
Етикетка може допомогти зробити більш здоровий вибір харчових продуктів на користь тих, що містять більше поживних речовин. На що варто звертати особливу увагу у виборі їжі та напоїв, розповіли на платформі "Знаїмо", пише УНН.
Деталі
На платформі оприлюднили декілька порад від лікарки-дієтолога Яни Музири. Тож, ідеться про таке:
1. Уважно читайте склад. Радять ознайомитися зі списком інгредієнтів. Вони перераховані за їхньою кількістю в продукті - від найбільшої до найменшої. Це означає, що перший у списку інгредієнт - це те, чого виробник використав найбільше, ідеться на порталі. Хорошим правилом, як вказано, є перевірка перших трьох-п’яти інгредієнтів, оскільки вони становлять значну частину того, що ви їсте.
"Якщо серед них ви знайдете рафіновані вуглеводи, цукор, сіль або частково гідрогенізовані олії, можна припустити, що продукт не є корисним для здоров'я", - вказують на платформі.
2. Ознайомтеся з поживною цінністю продукту. На пакованні, як повідомляється, обов’язково вказується кількість ккал на 100 г або на порцію, а також співвідношення нутрієнтів (білків, жирів і вуглеводів). Радять, аналізуючи інформацію, краще звертати увагу саме на стовпчик із даними про поживну цінність на 100 г (а не на порцію). Так можна коректніше порівняти різні продукти - адже в різних виробників розміри порцій можуть відрізнятися, і це ускладнюватиме розрахунки, ідеться у матеріалі.
Найважливішими показниками, на які варто звернути увагу, як вказано, є загальний вміст жирів, насичених жирів, цукру й солі - це "велика четвірка", яка може впливати на масу тіла та кров'яний тиск, рівень цукру й холестерину, ризик ожиріння, діабету, ішемічної хвороби серця й інсульту. Але ви також можете зіставити вміст інших поживних речовин, щоб зробити більш здоровий вибір, звернувши увагу на частку ненасичених жирів (більш корисних для здоров'я) і харчових волокон (клітковини), радять на порталі.
3. Зверніть увагу на тип жирів і їхню кількість. Жир є дуже калорійним, тому радять перевірити, чи є він насиченим або ненасиченим. Як вказано, ненасичені жири, які містяться в авокадо, горіхах, насінні, жирній рибі та рослинних оліях, корисніші для здоров'я серця, ніж насичені з вершкового масла, жирного м'яса, випічки, печива та тортів. Надлишок насичених жирів, як повідомляється, може підвищити рівень холестерину, що збільшує ризик ішемічної хвороби серця. Тож радять стежити, аби кількість насичених жирів у раціоні була нижчою за кількість ненасичених.
Насичені жири, як зазначається, мають бути вказані на етикетці, як і загальний вміст жирів. Радять перевірити інформацію про поживну цінність на 100 г, щоб дізнатися, чи є вміст жирів високим, середнім або низьким:
- низький вміст жирів - це 3 г або менше на 100 г;
- низький вміст насичених жирів - 1,5 г або менше на 100 г.
4. Обмежте у своєму меню продукти, які містять багато вільного цукру, солі, трансжирів, мають завеликий перелік складників. Радять для того, аби уникнути випадкового споживання великої кількості цукру, мати на увазі, що в переліку інгредієнтів він може з’являтися під різними назвами. Також зазначають, що низький вміст солі - 0,3 г (або, відповідно, 0,12 г натрію) і менше на 100 г.
5. Читайте маркування.
Як пояснюють, без ГМО - свідчить про те, що продукт виготовлено без використання генетично модифікованих організмів рослинного або тваринного походження.
Без глютену, без лактози - не означає більшу користь, ці продукти насамперед створенні для тих, хто має непереносимість цих компонентів (непереносимість лактози, целіакія), зазначають на порталі.
БІО - жодних норм і правил виробництва за ДСТУ не передбачено, тому наклеїти таку етикетку може будь-який виробник, пишуть у матеріалі.
6. Остерігайтеся заяв про знижений вміст жиру. Знежирені версії продуктів, як вказано, не завжди є найздоровішими варіантами. "Іноді виробники замінюють жир цукром, аби надати продукту смаку, що не є більш хорошим вибором для здоров’я. Тому читайте інформацію про харчову цінність, щоб порівняти вміст цукру й жиру в оригінальному та знежиреному продуктах", - радять на порталі.
У підсумку дають пораду підходити свідомо до продуктового кошика та надавати перевагу цільним, необробленим продуктам.
Як харчуватися у холодну пору року: дали 14 порад31.01.24, 05:00 • 104823 перегляди