Як правильно читати етикетку на продуктах: дали 6 лайфхаків

Етикетка може допомогти зробити більш здоровий вибір харчових продуктів на користь тих, що містять більше поживних речовин. На що варто звертати особливу увагу у виборі їжі та напоїв, розповіли на платформі "Знаїмо", пише УНН.

Деталі

На платформі оприлюднили декілька порад від лікарки-дієтолога Яни Музири. Тож, ідеться про таке:

1. Уважно читайте склад. Радять ознайомитися зі списком інгредієнтів. Вони перераховані за їхньою кількістю в продукті - від найбільшої до найменшої. Це означає, що перший у списку інгредієнт - це те, чого виробник використав найбільше, ідеться на порталі. Хорошим правилом, як вказано, є перевірка перших трьох-п’яти інгредієнтів, оскільки вони становлять значну частину того, що ви їсте.

"Якщо серед них ви знайдете рафіновані вуглеводи, цукор, сіль або частково гідрогенізовані олії, можна припустити, що продукт не є корисним для здоров'я", - вказують на платформі.

2. Ознайомтеся з поживною цінністю продукту. На пакованні, як повідомляється, обов’язково вказується кількість ккал на 100 г або на порцію, а також співвідношення нутрієнтів (білків, жирів і вуглеводів). Радять, аналізуючи інформацію, краще звертати увагу саме на стовпчик із даними про поживну цінність на 100 г (а не на порцію). Так можна коректніше порівняти різні продукти - адже в різних виробників розміри порцій можуть відрізнятися, і це ускладнюватиме розрахунки, ідеться у матеріалі.

Найважливішими показниками, на які варто звернути увагу, як вказано, є загальний вміст жирів, насичених жирів, цукру й солі - це "велика четвірка", яка може впливати на масу тіла та кров'яний тиск, рівень цукру й холестерину, ризик ожиріння, діабету, ішемічної хвороби серця й інсульту. Але ви також можете зіставити вміст інших поживних речовин, щоб зробити більш здоровий вибір, звернувши увагу на частку ненасичених жирів (більш корисних для здоров'я) і харчових волокон (клітковини), радять на порталі.

3. Зверніть увагу на тип жирів і їхню кількість. Жир є дуже калорійним, тому радять перевірити, чи є він насиченим або ненасиченим. Як вказано, ненасичені жири, які містяться в авокадо, горіхах, насінні, жирній рибі та рослинних оліях, корисніші для здоров'я серця, ніж насичені з вершкового масла, жирного м'яса, випічки, печива та тортів. Надлишок насичених жирів, як повідомляється, може підвищити рівень холестерину, що збільшує ризик ішемічної хвороби серця. Тож радять стежити, аби кількість насичених жирів у раціоні була нижчою за кількість ненасичених.

Насичені жири, як зазначається, мають бути вказані на етикетці, як і загальний вміст жирів. Радять перевірити інформацію про поживну цінність на 100 г, щоб дізнатися, чи є вміст жирів високим, середнім або низьким:

низький вміст жирів - це 3 г або менше на 100 г;

низький вміст насичених жирів - 1,5 г або менше на 100 г.

4. Обмежте у своєму меню продукти, які містять багато вільного цукру, солі, трансжирів, мають завеликий перелік складників. Радять для того, аби уникнути випадкового споживання великої кількості цукру, мати на увазі, що в переліку інгредієнтів він може з’являтися під різними назвами. Також зазначають, що низький вміст солі - 0,3 г (або, відповідно, 0,12 г натрію) і менше на 100 г.

5. Читайте маркування.

Як пояснюють, без ГМО - свідчить про те, що продукт виготовлено без використання генетично модифікованих організмів рослинного або тваринного походження.

Без глютену, без лактози - не означає більшу користь, ці продукти насамперед створенні для тих, хто має непереносимість цих компонентів (непереносимість лактози, целіакія), зазначають на порталі.

БІО - жодних норм і правил виробництва за ДСТУ не передбачено, тому наклеїти таку етикетку може будь-який виробник, пишуть у матеріалі.

6. Остерігайтеся заяв про знижений вміст жиру. Знежирені версії продуктів, як вказано, не завжди є найздоровішими варіантами. "Іноді виробники замінюють жир цукром, аби надати продукту смаку, що не є більш хорошим вибором для здоров’я. Тому читайте інформацію про харчову цінність, щоб порівняти вміст цукру й жиру в оригінальному та знежиреному продуктах", - радять на порталі.

У підсумку дають пораду підходити свідомо до продуктового кошика та надавати перевагу цільним, необробленим продуктам.

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