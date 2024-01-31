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Як харчуватися у холодну пору року: дали 14 порад

Як харчуватися у холодну пору року: дали 14 порад

Київ • УНН

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Платформа "Знаїмо" опублікувала поради щодо харчування в холодну пору року

У холодну пору року людський організм потребує додаткової енергії для збереження тепла та зміцнення імунної системи. Про принципи харчування у цей період розповіли на платформі "Знаїмо", пише УНН.

Деталі

На платформі оприлюднили декілька порад від лікаря-дієтолога Надії Тарас. Тож, як зазначається, може допомогти адаптуватися до холодного сезону, наступне:

·       Режим харчування. Радять їсти регулярно та повноцінно принаймні три рази на день. Не робити великих перерв між вживанням їжі та не замінювати повноцінне харчування фастфудом і шкідливими перекусами. Коли ми ситі - ми легше витримуємо холод, вказують на платформі.

·       Вживайте їжу теплою. Така їжа краще насичує та зігріває. Якщо не вдається поїсти теплої їжі, радять пити теплі напої, але вибирати переважно безкалорійні.

·       Готуйте овочі. У зимовий період дають пораду намагатися продовжувати вживати різноманітні овочі, зокрема приготовлені овочеві страви (з тушкованих, варених, запечених, квашених овочів).

·       Вживайте корисні тваринні та рослинні білкові продукти. Радять регулярно вживати рибу, курятину, індичатину, приблизно раз на тиждень яловичину, нежирну свинину. Додавати до власного меню цільнозернові, бобові страви, їсти горіхи й насіння. У цих продуктах, крім білка, містяться також складні вуглеводи та жири. Усі ці речовини в умовах холоду організм витрачає значно активніше, ніж у теплу пору року, а тому невелике їхнє збільшення просто необхідне, вказують на платформі. 

·       Зверніть увагу на спосіб приготування. Радять, аби на столі переважали відварені, запечені або приготовані на пару страви - так вони, як вказано, легко засвоюються та не перевантажують травну систему.

·       Наповніть раціон здоровими жирами. Дають пораду на забувати про жири у вигляді горіхів, насіння, авокадо, оливкової та лляної олій, вершкового масла. Радять їсти їх обов'язково, але не зловживати ними. Також радять вживати рибні страви два-три рази на тиждень.

·       Крупи - важлива складова раціону. Дають пораду не забувати про кашу, адже тепла каша на гарнір "не лише зігріватиме, а й даватиме організму вітаміни, мінерали, харчові волокна". І закликають пам'ятати, що гладшають не від каш, а від кількості жиру та цукру, які до них додають.

·       Їжте супи. Чудово насичує теплий густий овочевий суп. Він легко засвоюється та додає енергії, вказують на порталі.

·       Перекушуйте складними вуглеводами. Радять взяти на перекус легкий бутерброд із цільнозернового хліба, фрукти, сухофрукти, фітнес-батончики тощо. Так, як зазначається, можна забезпечити себе додатковою порцією енергії для бадьорості та зігрівання. А ось печивом або цукерками, кажуть, краще не зловживати, оскільки такі продукти є джерелом легкозасвоюваних вуглеводів, які швидко перегорять, залишивши по собі млявість і сонливість.

·       Увага на вітаміни. Організм потребує постійного вітамінного підживлення, і особливо - в холодні місяці. Тож радять подбати про те, щоб у раціоні щодня були присутні свіжі фрукти й овочі (два середні плоди на добу): апельсини, мандарини, ківі, банани, хурма, яблука, морква тощо. 

·       Додавайте спеції та прянощі. Взимку страви радять збагачувати спеціями, які мають зігрівальну дію. До них належать імбир, кориця, гвоздика, перець, куркума. Аналогічні ефекти дають і трави: коріандр, базилік, кардамон. Такі добавки покращують кровообіг і викликають відчуття тепла в організмі, зазначають на порталі.

·       Не збільшуйте калорійність раціону надміру. Закликають пам'ятати, що ми не потребуємо значного збільшення калорій у холодну пору року. 

·       Забезпечте себе достатньою кількістю вітаміну D. Він, як зазначається, є важливим для підтримки здоров’я кісток та імунної системи. Його, як вказано, можна отримати з риби, яєць, фортифікованих (збагачених) молочних продуктів, а також із дієтичних добавок після консультації з лікарем.

·       Гуляйте. Навіть у холодні дні, як радять, варто йти на прогулянку. І закликають пам'ятати: рух нас також зігріває. Збалансований раціон і регулярна фізична активність, разом із дотриманням соціальної дистанції та гігієни, як зауважується, - важливі фактори, які впливають на стан здоров'я та поліпшують імунітет.

"У зимовий період рекомендовано дотримуватися різноманітного та збалансованого раціону, зменшити кількість вживаного цукру, уникати продуктів із вмістом транс жирів, продовжувати вживати багато овочів, пити теплі напої та враховувати індивідуальні потреби організму. Здорове харчування має бути смачним і насиченим, тому спробуйте замінити шкідливі продукти здоровими й корисними альтернативами, які не лише покращать самопочуття, але й забезпечать необхідний комплекс вітамінів і мінералів", - зазначають на порталі.

Як доглядати за шкірою обличчя та рук взимку: поради фахівців18.01.24, 06:00 • 58281 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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