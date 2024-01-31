Как питаться в холодное время года: дали 14 советов

В холодное время года человеческий организм нуждается в дополнительной энергии для сохранения тепла и укрепления иммунной системы. О принципах питания в этот период рассказали на платформе "Знаїмо", пишет УНН.

Детали

На платформе обнародовали несколько советов от врача-диетолога Надежды Тарас. Итак, как отмечается, может помочь адаптироваться к холодному сезону следующее:

- Режим питания. Советуют есть регулярно и полноценно по крайней мере три раза в день. Не делать больших перерывов между приемом пищи и не заменять полноценное питание фастфудом и вредными перекусами. Когда мы сыты - мы легче выдерживаем холод, указывают на платформе.

- Употребляйте пищу теплой. Такая пища лучше насыщает и согревает. Если не удается поесть теплой пищи, советуют пить теплые напитки, но выбирать преимущественно безкалорийные.

- Готовьте овощи. В зимний период дают совет стараться продолжать употреблять разнообразные овощи, в частности приготовленные овощные блюда (из тушеных, вареных, запеченных, квашеных овощей).

- Употребляйте полезные животные и растительные белковые продукты. Советуют регулярно употреблять рыбу, курятину, индюшатину, примерно раз в неделю говядину, нежирную свинину. Добавлять в собственное меню цельнозерновые, бобовые блюда, есть орехи и семена. В этих продуктах, кроме белка, содержатся также сложные углеводы и жиры. Все эти вещества в условиях холода организм расходует значительно активнее, чем в теплое время года, а потому небольшое их увеличение просто необходимо, указывают на платформе.

- Обратите внимание на способ приготовления. Советуют, чтобы на столе преобладали отварные, запеченные или приготовленные на пару блюда - так они, как указано, легко усваиваются и не перегружают пищеварительную систему.

- Наполните рацион здоровыми жирами. Дают совет на забывать о жирах в виде орехов, семечек, авокадо, оливкового и льняного масел, сливочного масла. Советуют есть их обязательно, но не злоупотреблять ими. Также советуют употреблять рыбные блюда два-три раза в неделю.

- Крупы - важная составляющая рациона. Дают совет не забывать о каше, ведь теплая каша на гарнир "будет не только согревать, но и давать организму витамины, минералы, пищевые волокна". И призывают помнить, что толстеют не от каш, а от количества жира и сахара, которые к ним добавляют.

- Ешьте супы. Прекрасно насыщает теплый густой овощной суп. Он легко усваивается и добавляет энергии, указывают на портале.

- Перекусывайте сложными углеводами. Советуют взять на перекус легкий бутерброд из цельнозернового хлеба, фрукты, сухофрукты, фитнес-батончики и тому подобное. Так, как отмечается, можно обеспечить себя дополнительной порцией энергии для бодрости и согревания. А вот печеньем или конфетами, говорят, лучше не злоупотреблять, поскольку такие продукты являются источником легкоусвояемых углеводов, которые быстро перегорят, оставив после себя вялость и сонливость.

- Внимание на витамины. Организм нуждается в постоянной витаминной подпитке, и особенно - в холодные месяцы. Поэтому советуют позаботиться о том, чтобы в рационе ежедневно присутствовали свежие фрукты и овощи (два средних плода в сутки): апельсины, мандарины, киви, бананы, хурма, яблоки, морковь и т.д.

- Добавляйте специи и пряности. Зимой блюда советуют обогащать специями, которые обладают согревающим действием. К ним относятся имбирь, корица, гвоздика, перец, куркума. Аналогичные эффекты дают и травы: кориандр, базилик, кардамон. Такие добавки улучшают кровообращение и вызывают ощущение тепла в организме, отмечают на портале.

- Не увеличивайте калорийность рациона чрезмерно. Призывают помнить, что мы не нуждаемся в значительном увеличении калорий в холодное время года.

- Обеспечьте себя достаточным количеством витамина D. Указано, что он важен для поддержания здоровья костей и иммунной системы. Его, как указано, можно получить из рыбы, яиц, фортифицированных (обогащенных) молочных продуктов, а также из диетических добавок после консультации с врачом.

- Гуляйте. Даже в холодные дни, как советуют, стоит идти на прогулку. И призывают помнить: движение нас также согревает. Сбалансированный рацион и регулярная физическая активность, вместе с соблюдением социальной дистанции и гигиены, как отмечается, - важные факторы, которые влияют на состояние здоровья и улучшают иммунитет.

"В зимний период рекомендуется придерживаться разнообразного и сбалансированного рациона, уменьшить количество употребляемого сахара, избегать продуктов с содержанием транс жиров, продолжать употреблять много овощей, пить теплые напитки и учитывать индивидуальные потребности организма. Здоровое питание должно быть вкусным и насыщенным, поэтому попробуйте заменить вредные продукты здоровыми и полезными альтернативами, которые не только улучшат самочувствие, но и обеспечат необходимый комплекс витаминов и минералов", - отмечают на портале.

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