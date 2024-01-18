Как ухаживать за кожей лица и рук зимой: советы специалистов
Киев • УНН
Для борьбы с зимней сухостью кожи эксперты рекомендуют использовать увлажняющий крем, умываться теплой водой и дают еще ряд советов
Многие люди в холодное время года жалуются на сухость кожи. Советами, как ухаживать за кожей лица и рук зимой, поделились в Центре общественного здоровья, пишет УНН.
Сухость кожи, также известная как ксероз или ксеродермия, имеет множество причин, среди которых - холодная и сухая погода.
Профилактика сухости кожи зимой
Как сообщили в ЦОЗ, специалисты Mayo Clinic собрали советы, которые помогут коже удерживать влагу:
- Увлажняющий крем удерживает воду, помогая поддерживать защитный барьер кожи здоровым. Советуют использовать увлажняющий крем в течение дня, для рук тоже. И посоветоваться с врачом относительно того, какой крем подходит, особенно если есть акне и тому подобное.
- Перед выходом на улицу советуют не забывать о средствах с SPF не менее 30 с защитой от UVA и UVB-лучей.
- Мыться теплой, а не горячей водой.
- Не забывать о резиновых перчатках, когда моете посуду и используете жесткие моющие средства. Они тоже способствуют сухости кожи.
- Выбирать гели для душа с увлажняющими компонентами.
- Шарфы, шапки и перчатки помогут защитить кожу, когда вы находитесь на улице зимой.
- Советуют пить достаточно воды, выбирать напитки без кофеина ежедневно, чтобы поддерживать достаточный уровень увлажнения всех тканей вашего тела, включая кожу.
- Промокать кожу полотенцем после душа, но не тереть.
- Советуют не курить. Употребление табака сужает крошечные кровеносные сосуды во внешних слоях кожи, что уменьшает приток крови и делает кожу бледнее. Это также приводит к сухости кожи из-за недостатка кислорода и питательных веществ, указывают специалисты.
- Дают совет также выбирать сбалансированное питание. Есть достаточно фруктов и овощей в сутки (400-600 г).
Специалисты советуют обратиться к врачу, если состояние кожи не улучшается даже после ухода за ней, зуд и сухость донимают даже ночью, есть открытые язвы или инфекции из-за царапин, отслаиваются большие участки кожи.
Также напоминают и о том, что нежная кожа губ нуждается в особом уходе зимой:
- используйте бальзам для губ, содержащий вазелин или пчелиный воск;
- попробуйте несколько разных бальзамов для губ, если один вам не подходит - некоторые люди могут быть чувствительными к определенным ароматам, красителям или косметическим ингредиентам;
- мойте руки перед нанесением бальзама для губ;
- используйте бальзам для губ с фактором защиты от солнца (SPF), когда находитесь на улице;
- прикрывайте губы шарфом в холодную погоду;
- пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания;
- не кусайте губы - это может замедлить заживление.
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