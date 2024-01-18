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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как ухаживать за кожей лица и рук зимой: советы специалистов

Как ухаживать за кожей лица и рук зимой: советы специалистов

Киев • УНН

 • 58274 просмотра

Для борьбы с зимней сухостью кожи эксперты рекомендуют использовать увлажняющий крем, умываться теплой водой и дают еще ряд советов

Многие люди в холодное время года жалуются на сухость кожи. Советами, как ухаживать за кожей лица и рук зимой, поделились в Центре общественного здоровья, пишет УНН.

Сухость кожи, также известная как ксероз или ксеродермия, имеет множество причин, среди которых - холодная и сухая погода. 

Профилактика сухости кожи зимой

Как сообщили в ЦОЗ, специалисты Mayo Clinic собрали советы, которые помогут коже удерживать влагу:

  • Увлажняющий крем удерживает воду, помогая поддерживать защитный барьер кожи здоровым. Советуют использовать увлажняющий крем в течение дня, для рук тоже. И посоветоваться с врачом относительно того, какой крем подходит, особенно если есть акне и тому подобное. 
  • Перед выходом на улицу советуют не забывать о средствах с SPF не менее 30 с защитой от UVA и UVB-лучей.
  • Мыться теплой, а не горячей водой. 
  • Не забывать о резиновых перчатках, когда моете посуду и используете жесткие моющие средства. Они тоже способствуют сухости кожи. 
  • Выбирать гели для душа с увлажняющими компонентами. 
  • Шарфы, шапки и перчатки помогут защитить кожу, когда вы находитесь на улице зимой.
  • Советуют пить достаточно воды, выбирать напитки без кофеина ежедневно, чтобы поддерживать достаточный уровень увлажнения всех тканей вашего тела, включая кожу.
  • Промокать кожу полотенцем после душа, но не тереть.
  • Советуют не курить. Употребление табака сужает крошечные кровеносные сосуды во внешних слоях кожи, что уменьшает приток крови и делает кожу бледнее. Это также приводит к сухости кожи из-за недостатка кислорода и питательных веществ, указывают специалисты.
  • Дают совет также выбирать сбалансированное питание. Есть достаточно фруктов и овощей в сутки (400-600 г).

Специалисты советуют обратиться к врачу, если состояние кожи не улучшается даже после ухода за ней, зуд и сухость донимают даже ночью, есть открытые язвы или инфекции из-за царапин, отслаиваются большие участки кожи. 

Также напоминают и о том, что нежная кожа губ нуждается в особом уходе зимой:

  • используйте бальзам для губ, содержащий вазелин или пчелиный воск;
  • попробуйте несколько разных бальзамов для губ, если один вам не подходит - некоторые люди могут быть чувствительными к определенным ароматам, красителям или косметическим ингредиентам;
  • мойте руки перед нанесением бальзама для губ;
  • используйте бальзам для губ с фактором защиты от солнца (SPF), когда находитесь на улице;
  • прикрывайте губы шарфом в холодную погоду;
  • пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания;
  • не кусайте губы - это может замедлить заживление. 

Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ 30.12.23, 15:07 • 220129 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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