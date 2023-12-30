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Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 13:07  •  36954 просмотра

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В 2024 году мир сильно изменится, повлияет на психологию людей. Хорошо и комфортно будет себя чувствовать в этом году молодёжь. Также, это год развития новых технологий

2024 год будет годом зеленого деревянного Дракона. Этот год будет насыщен событиями и изменениями. О том, что планеты предвещают для Украины в комментарии УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"Сила Дракона слишком велика, и он будет активно менять все вокруг себя. Поэтому год будет активным и динамичным", - говорит астролог.

Базиленко рассказала, что нумерологически этот год соответствует цифре 8. Это число Урана, который принесет в нашу жизнь большие изменения, проведет работу над нашим сознанием.

"Нам важно научиться легко принимать изменения и учится новому. В 2024 году мир сильно изменится, повлияет на психологию людей. Хорошо и комфортно будет себя чувствовать в этом году молодёжь. Также, это год развития новых технологий", - считает Базиленко.

2024 год будет високосным. Астролог напоминает, что во всех народных поверьях говорится о том, что високосный год приносит сложности.

"В астрологии же больше опираются на показатели затмений. В этом году будет классическое количество затмений - две пары. Первое затмение - Лунное – произойдет 25 марта, Солнечное – 8 апреля. Вторая пара затмений будет 18 сентября (Лунное затмение) и 2 октября будет Солнечное. Если посмотреть характеристику затмений, то нужно сказать, что более наиболее сложным будит период Солнечного затмения в октябре", - рассказала астролог.

Также важным показателем в астрологии является положение лунных узлов, которые указывают на главную задачу этого года. В июле 2023 года лунные узлы поменяли своё положение до 30 января 2025 года. Узел Раху, указывающий на путь развития человечества находиться в знаке Овна.

"Это говорит о том, что нужно научиться подчеркивать свою индивидуальность, отстаивать свою точку зрения, быть честным и открытым, готовым идти на прямой разговор. Такой знак Зодиака, как Овен, а его главная планета Марс, также указывает на демонстрацию грубой силы, поэтому многие политики захотят показать мощь в виде военных действий.

А нисходящий кармический узел Кету, который указывает, на что всем нам стоит опираться и где будут возможности, находиться в знаке Весов. Это значит, что нужно использовать умение договариваться, проявлять дипломатичность, объединяться и учитывать интересы других. Но судя по расположению других планет, в наступающем году, сильные и целеустремленные люди, предпочтут проявлять воинственность и категоричность. А потому ситуация во всем мире будет напряженной, могут разгораться очаги военных конфликтов", - рассказала астролог.

По словам астролога, для Украины в 2024 году все еще остро будет стоять вопрос сохранения территорий, а также решение экономических вопросов.

Базиленко выделила наиболее приметные для Украины периоды, наступающего года, на которые указывает положение планет.

ЯНВАРЬ. В январе нас могут ждать значительные успехи на фронте. Стоит опасаться угроз, исходящих от водной стихии.

Астролог прогнозирует успешные переговоры с международными партнерами, особенно в том, что касается предоставления Украине помощи.

Дни, когда необходимо быть очень бдительными: 8-9,10, 22 – 24 января.

ФЕВРАЛЬ. Положение планет указывает, что это будет достаточно сложный месяц, коснется это и военных действий. Особенно сложной, согласно прогнозам, будет вторая половина месяца.

Но при этом астролог ожидает, что Украина сможет провести множество успешных международных переговоров.

Сложные дни: 7, 8, 20 и, особенно, с 25 по 29 число.

МАРТ. В этом месяце Украине, вероятно, придется столкнуться с контролем за использованием финансовой помощи, которую предоставляют партнеры. Кроме того, звезды указывают на усиление борьбы с коррупцией, возможно открытие уголовных производств. Все это может привести к изменениям антикоррупционного законодательства.

Положение планет указывает, что на фронте ожидаются активные боевые действия.

Неблагоприятные дни: с 6 по 10 марта, после 17 числа до конца месяца.

АПРЕЛЬ. В начале апреля хорошие события будут связаны с успехами наших военных, прогнозирует астролог.

С 1 по 10 апреля, возможны дипломатические конфликты, а также коррупционные скандалы.

После 10 апреля астролог прогнозирует необходимость представителям власти обратить пристальное внимание на внутренние проблемы страны, ставя интересы людей в приоритет.

МАЙ. Согласно астрологическому прогнозу в мае представителям власти нужно быть предельно осторожными в своих решениях, чтобы не допускать ошибок, которые могут повлечь за собой серьезные последствия. В обществе будет ощущаться напряжение.  Но верные шаги властей могут способствовать позитивному разрешение многих конфликтных ситуаций, снятию градуса напряжения и даже изменениям в разворачивание военных действий.

Май, по прогнозам астролога, будет одним из сложнейших месяцев 2024 года. Он будет насыщен событиями. Очень многое будет зависеть от действий власти – приняты решения могут кардинально изменить ситуацию как в позитивную, так и в негативную сторону.

Много внимания будет приковано к нашей армии и ее потребностям.

ИЮНЬ. В этом месяце положение планет указывает на успехи на фронте.

Астролог прогнозирует кадровые изменения в высшем эшелоне власти, возможно, у возбуждение уголовных дел против чиновников высокого ранга.

Достаточно напряженный период 10 – 17 июня, и после 25 числа.

ИЮЛЬ. В июле, особенно в первую неделю, вероятно, продолжение активных военных действий.

Напряженные период ожидается с 13 по 17 июля.

АВГУСТ. В начале августа возможно решение финансовых вопросов, помощь из-за рубежа. В тоже время, могут возникнуть сложности со сбором урожая зерновых.

На фронте, как указывает положение планет, будут вестись активные боевые действия.

В целом месяц будет достаточно напряженным. В августе могут быть достигнуты соглашения по важным вопросам.

Неблагоприятные дни: с 18 по 23 августа.

СЕНТЯБРЬ. В начале месяца внимание все еще будет приковано к вопросам, связанным с продовольствием, вероятно к сбору урожая.

Вторая половина месяца будет достаточно напряженной – свои коррективы внесет затмение.

ОКТЯБРЬ. В конце сентября и в начале октября будет период затмений.  И второе солнечное затмение, которое произойдет 2 октября, самое сложное в 2024 году. Период затмений всегда означает сложные события. Кроме того, в этот период закладывается то, как будут разворачиваться события в последующие полгода.

При этом в октябре Украина моет получить существенную помощь. Но на повестке дня все также будет стоять проблема коррупции.

В последних числах месяца ожидается очень важные переговоры с Европой.

Положение планет также указывает на наличие в октябре повышенной опасности с воздуха и опасности для энергетической инфраструктуры.

Дни, когда нужно быть предельно внимательными: с 15 по 21 октября.

НОЯБРЬ. В первой половине ноября внимание будет приковано с переговорами с нашими западными партнерами, возможно, возникнут напряженные моменты.

В второй половине октября положение планет указывает на успехи наших военных.

Опасные дни: 9-11, 17-19 ноября.

ДЕКАБРЬ. В декабре Украина может получить существенную поддержку, в том числе и для армии.

Страна может вернуться к вопросам, которые не были решены ранее, и, возможно, власти получат шанс все же принять верные решения.

"Многое  в 2024 году будет зависеть от нашей с вами выдержки", - считает астролог.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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What the Year of the Dragon will bring to Ukraine: astrologer gave the answer
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