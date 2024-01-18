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Як доглядати за шкірою обличчя та рук взимку: поради фахівців

Як доглядати за шкірою обличчя та рук взимку: поради фахівців

Київ • УНН

 • 58279 перегляди

Для боротьби із зимовою сухістю шкіри експерти рекомендують використовувати зволожуючий крем, вмиватися теплою водою та дають ще низку порад

Багато людей у холодну пору року скаржаться на сухість шкіри. Порадами, як доглядати за шкірою обличчя та рук взимку, поділилися у Центрі громадського здоров'я, пише УНН.

Сухість шкіри, також відома як ксероз або ксеродермія, має безліч причин, серед яких - холодна та суха погода. 

Профілактика сухості шкіри взимку

Як повідомили у ЦГЗ, фахівці Mayo Clinic зібрали поради, які допоможуть шкірі утримувати вологу:

  • Зволожувальний крем утримує воду, допомагаючи підтримувати захисний бар'єр шкіри здоровим. Радять використовувати зволожувальний крем протягом дня, для рук теж. І порадитися з лікарем щодо того, який крем підходить, особливо якщо є акне тощо. 
  • Перед виходом на вулицю дають пораду не забувати про засоби з SPF не менш як 30 із захистом від UVA й UVB-променів.
  • Митися теплою, а не гарячою водою. 
  • Не забувати про гумові рукавички, коли миєте посуд та використовуєте жорсткі мийні засоби. Вони теж сприяють сухості шкіри. 
  • Обирати гелі для душу зі зволожувальними компонентами. 
  • Шарфи, шапки та рукавички допоможуть захистити шкіру, коли ви перебуваєте на вулиці взимку.
  • Радять пити достатньо води, обирати напої без кофеїну щодня, щоб підтримувати достатній рівень зволоження всіх тканин вашого тіла, включаючи шкіру.
  • Промокати шкіру рушником після душу, але не терти.
  • Радять не курити. Вживання тютюну звужує крихітні кровоносні судини в зовнішніх шарах шкіри, що зменшує приплив крові та робить шкіру блідішою. Це також призводить до сухості шкіри через нестачу кисню та поживних речовин, вказують спеціалісти.
  • Дають пораду також обирати збалансоване харчування. Їсти достатньо фруктів та овочів на добу (400-600 г).

Фахівці радять звернутися до лікаря, якщо стан шкіри не покращується навіть після догляду за нею, свербіж та сухість дошкуляють навіть уночі, є відкриті виразки або інфекції через подряпини, відшаровуються великі ділянки шкіри. 

Також нагадують і про те, що ніжна шкіра губ потребує особливого догляду взимку:

  • використовуйте бальзам для губ, що містить вазелін або бджолиний віск;
  • спробуйте кілька різних бальзамів для губ, якщо один вам не підходить - деякі люди можуть бути чутливими до певних ароматів, барвників чи косметичних інгредієнтів;
  • мийте руки перед нанесенням бальзаму для губ;
  • використовуйте бальзам для губ з фактором захисту від сонця (SPF), коли перебуваєте на вулиці;
  • прикривайте губи шарфом у холодну погоду;
  • пийте багато води, щоб уникнути зневоднення;
  • не кусайте губи - це може сповільнити заживлення. 

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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