Як доглядати за шкірою обличчя та рук взимку: поради фахівців
Київ • УНН
Для боротьби із зимовою сухістю шкіри експерти рекомендують використовувати зволожуючий крем, вмиватися теплою водою та дають ще низку порад
Багато людей у холодну пору року скаржаться на сухість шкіри. Порадами, як доглядати за шкірою обличчя та рук взимку, поділилися у Центрі громадського здоров'я, пише УНН.
Сухість шкіри, також відома як ксероз або ксеродермія, має безліч причин, серед яких - холодна та суха погода.
Профілактика сухості шкіри взимку
Як повідомили у ЦГЗ, фахівці Mayo Clinic зібрали поради, які допоможуть шкірі утримувати вологу:
- Зволожувальний крем утримує воду, допомагаючи підтримувати захисний бар'єр шкіри здоровим. Радять використовувати зволожувальний крем протягом дня, для рук теж. І порадитися з лікарем щодо того, який крем підходить, особливо якщо є акне тощо.
- Перед виходом на вулицю дають пораду не забувати про засоби з SPF не менш як 30 із захистом від UVA й UVB-променів.
- Митися теплою, а не гарячою водою.
- Не забувати про гумові рукавички, коли миєте посуд та використовуєте жорсткі мийні засоби. Вони теж сприяють сухості шкіри.
- Обирати гелі для душу зі зволожувальними компонентами.
- Шарфи, шапки та рукавички допоможуть захистити шкіру, коли ви перебуваєте на вулиці взимку.
- Радять пити достатньо води, обирати напої без кофеїну щодня, щоб підтримувати достатній рівень зволоження всіх тканин вашого тіла, включаючи шкіру.
- Промокати шкіру рушником після душу, але не терти.
- Радять не курити. Вживання тютюну звужує крихітні кровоносні судини в зовнішніх шарах шкіри, що зменшує приплив крові та робить шкіру блідішою. Це також призводить до сухості шкіри через нестачу кисню та поживних речовин, вказують спеціалісти.
- Дають пораду також обирати збалансоване харчування. Їсти достатньо фруктів та овочів на добу (400-600 г).
Фахівці радять звернутися до лікаря, якщо стан шкіри не покращується навіть після догляду за нею, свербіж та сухість дошкуляють навіть уночі, є відкриті виразки або інфекції через подряпини, відшаровуються великі ділянки шкіри.
Також нагадують і про те, що ніжна шкіра губ потребує особливого догляду взимку:
- використовуйте бальзам для губ, що містить вазелін або бджолиний віск;
- спробуйте кілька різних бальзамів для губ, якщо один вам не підходить - деякі люди можуть бути чутливими до певних ароматів, барвників чи косметичних інгредієнтів;
- мийте руки перед нанесенням бальзаму для губ;
- використовуйте бальзам для губ з фактором захисту від сонця (SPF), коли перебуваєте на вулиці;
- прикривайте губи шарфом у холодну погоду;
- пийте багато води, щоб уникнути зневоднення;
- не кусайте губи - це може сповільнити заживлення.
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