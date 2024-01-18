Як доглядати за шкірою обличчя та рук взимку: поради фахівців

Багато людей у холодну пору року скаржаться на сухість шкіри. Порадами, як доглядати за шкірою обличчя та рук взимку, поділилися у Центрі громадського здоров'я, пише УНН.

Сухість шкіри, також відома як ксероз або ксеродермія, має безліч причин, серед яких - холодна та суха погода.

Профілактика сухості шкіри взимку

Як повідомили у ЦГЗ, фахівці Mayo Clinic зібрали поради, які допоможуть шкірі утримувати вологу:

Зволожувальний крем утримує воду, допомагаючи підтримувати захисний бар'єр шкіри здоровим. Радять використовувати зволожувальний крем протягом дня, для рук теж. І порадитися з лікарем щодо того, який крем підходить, особливо якщо є акне тощо.

Перед виходом на вулицю дають пораду не забувати про засоби з SPF не менш як 30 із захистом від UVA й UVB-променів.



Митися теплою, а не гарячою водою.



Не забувати про гумові рукавички, коли миєте посуд та використовуєте жорсткі мийні засоби. Вони теж сприяють сухості шкіри.



Обирати гелі для душу зі зволожувальними компонентами.



Шарфи, шапки та рукавички допоможуть захистити шкіру, коли ви перебуваєте на вулиці взимку.



Радять пити достатньо води, обирати напої без кофеїну щодня, щоб підтримувати достатній рівень зволоження всіх тканин вашого тіла, включаючи шкіру.



Промокати шкіру рушником після душу, але не терти.



Радять не курити. Вживання тютюну звужує крихітні кровоносні судини в зовнішніх шарах шкіри, що зменшує приплив крові та робить шкіру блідішою. Це також призводить до сухості шкіри через нестачу кисню та поживних речовин, вказують спеціалісти.



Дають пораду також обирати збалансоване харчування. Їсти достатньо фруктів та овочів на добу (400-600 г).



Фахівці радять звернутися до лікаря, якщо стан шкіри не покращується навіть після догляду за нею, свербіж та сухість дошкуляють навіть уночі, є відкриті виразки або інфекції через подряпини, відшаровуються великі ділянки шкіри.

Також нагадують і про те, що ніжна шкіра губ потребує особливого догляду взимку:

використовуйте бальзам для губ, що містить вазелін або бджолиний віск;

спробуйте кілька різних бальзамів для губ, якщо один вам не підходить - деякі люди можуть бути чутливими до певних ароматів, барвників чи косметичних інгредієнтів;

мийте руки перед нанесенням бальзаму для губ;

використовуйте бальзам для губ з фактором захисту від сонця (SPF), коли перебуваєте на вулиці;

прикривайте губи шарфом у холодну погоду;

пийте багато води, щоб уникнути зневоднення;

не кусайте губи - це може сповільнити заживлення.

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