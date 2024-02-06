Как правильно читать этикетку на продуктах: дали 6 лайфхаков
Советы по выбору здоровой пищи и напитков.
В Германии наземный персонал пяти аэропортов устроит забастовку в среду
В среду немецкий наземный персонал пяти крупных аэропортов объявит забастовку, что приведет к срыву полетов.
Лесные пожары в Чили уже отобрали жизни более 120 человек
Количество погибших от лесных пожаров в Чили возросло до более 120 человек. Официальные лица также сообщили, что идентифицировано 32 тела, проведено 40 вскрытий, 10 тел готовы к доставке родственникам.
В Китае ввстралийский писатель получил смертный приговор с отсрочкой
Австралийский писатель был осужден китайским судом за шпионаж и получил смертный приговор с отсрочкой.
Ученые предлагают создать шестую категорию к шкале ураганов, чтобы классифицировать "мегаураганы", которые становятся все более распространенными из-за изменения климата
Новое исследование предлагает добавить категорию 6 для "мегаураганов" с ветром более 310 км/ч, поскольку изменение климата делает такие экстремальные штормы более вероятными.
рф ударила по гостинице на Харьковщине: Спасены две женщины и мужчина, но под завалами остается один человек
Один человек остается под завалами после того, как россияне нанесли удар по отелю в Золочеве. Спасатели спасли двух женщин и мужчину.
ЕС призывают поддержать обязательную сортировку смешанных бытовых отходов
Обязательная сортировка смешанных бытовых отходов - единственный способ достичь целей ЕС по переработке отходов, считают представители бизнеса и экологических групп.
Бывший французский дипломат возглавит проверку БАПОР на фоне обвинений в связях с ХАМАС
Бывший министр иностранных дел Франции Катрин Колонна возглавит независимую проверку деятельности Агентства ООН по делам беженцев после обвинений Израиля в причастности некоторых сотрудников к нападению ХАМАС.
Погибло 6 боевиков под предводительством курдов в результате атаки беспилотника на американскую базу в Сирии
Атака беспилотника на крупнейшую американскую военную базу на востоке Сирии убила по меньшей мере шестерых бойцов союзников под руководством курдов, согласно сообщениям Демократических сил Сирии.
Автомобили, подпадающие под "налог на роскошь" в 2024 году: обнародовали список
Ассоциация автопроизводителей Украины опубликовала список Министерства экономики моделей автомобилей, которые будут облагаться "налогом на роскошь" в 2024 году.