Как правильно читать этикетку на продуктах: дали 6 лайфхаков

Этикетка может помочь сделать более здоровый выбор пищевых продуктов в пользу тех, что содержат больше питательных веществ. На что стоит обращать особое внимание при выборе еды и напитков, рассказали на платформе "Знаїмо", пишет УНН.

Детали

На платформе обнародовали несколько советов от врача-диетолога Яны Музыры. Итак, речь идет о следующем:

1. Внимательно читайте состав. Советуют ознакомиться со списком ингредиентов. Они перечислены по их количеству в продукте - от наибольшего к наименьшему. Это означает, что первый в списке ингредиент - это то, чего производитель использовал больше всего, говорится на портале. Хорошим правилом, как указано, является проверка первых трех-пяти ингредиентов, поскольку они составляют значительную часть того, что вы едите.

"Если среди них вы найдете рафинированные углеводы, сахар, соль или частично гидрогенизированные масла, можно предположить, что продукт не является полезным для здоровья", - указывают на платформе.

2. Ознакомьтесь с питательной ценностью продукта. На упаковке, как сообщается, обязательно указывается количество ккал на 100 г или на порцию, а также соотношение нутриентов (белков, жиров и углеводов). Советуют, анализируя информацию, лучше обращать внимание именно на столбик с данными о питательной ценности на 100 г (а не на порцию). Так можно корректнее сравнить разные продукты - ведь у разных производителей размеры порций могут отличаться, и это будет усложнять расчеты, говорится в материале.

Важнейшими показателями, на которые стоит обратить внимание, как указано, являются общее содержание жиров, насыщенных жиров, сахара и соли - это "большая четверка", которая может влиять на массу тела и кровяное давление, уровень сахара и холестерина, риск ожирения, диабета, ишемической болезни сердца и инсульта. Но вы также можете сопоставить содержание других питательных веществ, чтобы сделать более здоровый выбор, обратив внимание на долю ненасыщенных жиров (более полезных для здоровья) и пищевых волокон (клетчатки), советуют на портале.

3. Обратите внимание на тип жиров и их количество. Жир очень калорийный, поэтому рекомендуется проверить, является ли он насыщенным или ненасыщенным. Как указано, ненасыщенные жиры, содержащиеся в авокадо, орехах, семенах, жирной рыбе и растительных маслах, более полезны для здоровья сердца, чем насыщенные из сливочного масла, жирного мяса, выпечки, печенья и тортов. Избыток насыщенных жиров, как сообщается, может повысить уровень холестерина, что увеличивает риск ишемической болезни сердца. Поэтому советуют следить, чтобы количество насыщенных жиров в рационе было ниже количества ненасыщенных.

Насыщенные жиры, как отмечается, должны быть указаны на этикетке, как и общее содержание жиров. Советуют проверить информацию о питательной ценности на 100 г, чтобы узнать, является ли содержание жиров высоким, средним или низким:

низкое содержание жиров - это 3 г или меньше на 100 г;

низкое содержание насыщенных жиров - 1,5 г или меньше на 100 г.

4. Ограничьте в своем меню продукты, которые содержат много свободного сахара, соли, трансжиров, имеют слишком большой перечень составляющих. Советуют для того, чтобы избежать случайного потребления большого количества сахара, иметь в виду, что в перечне ингредиентов он может появляться под разными названиями. Также отмечают, что низкое содержание соли - 0,3 г (или, соответственно, 0,12 г натрия) и меньше на 100 г.

5. Читайте маркировку.

Как объясняют, без ГМО - свидетельствует о том, что продукт изготовлен без использования генетически модифицированных организмов растительного или животного происхождения.

Без глютена, без лактозы - не означает большую пользу, эти продукты прежде всего созданы для тех, кто имеет непереносимость этих компонентов (непереносимость лактозы, целиакия), отмечают на портале.

БИО - никаких норм и правил производства по ДСТУ не предусмотрено, поэтому наклеить такую этикетку может любой производитель, пишут в материале.

6. Остерегайтесь заявлений о пониженном содержании жира. Обезжиренные версии продуктов, как указано, не всегда являются самыми здоровыми вариантами. "Иногда производители заменяют жир сахаром, чтобы придать продукту вкус, что не является более хорошим выбором для здоровья. Поэтому читайте информацию о пищевой ценности, чтобы сравнить содержание сахара и жира в оригинальном и обезжиренном продуктах", - советуют на портале.

В итоге дают совет подходить сознательно к продуктовой корзине и отдавать предпочтение цельным, необработанным продуктам.

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