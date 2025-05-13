Чому слід зменшити вживання солі: лікарі назвали причину і озвучили пораду

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) внаслідок надлишкового споживання солі у світі щороку помирає 4,1 млн осіб — майже 10% усіх, чиє життя забирають неінфекційні захворювання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Деталі

У 2025 році на 12–18 травня припадає Всесвітній тиждень обізнаності про вживання солі, створений для підвищення уваги до важливості здорового харчування та впливу солі на наше здоров’я. У ЦГЗ МОЗ нагадали про важливість обмеженого вживання солі й можливості комфортного переходу на здоровіший раціон.

Чому слід контролювати споживання солі

Надмірне вживання солі може призвести до підвищеного артеріального тиску, серцево-судинних захворювань, а також хвороб нирок. Якщо зменшити кількість солі до прийнятного рівня в раціоні, то це допоможе підтримувати здоров'я серця, покращить загальне самопочуття та сприятиме профілактиці багатьох хронічних хвороб.

Скільки бажано вживати солі

Оптимальна добова норма становить не більше 5 грамів, що становить приблизно одна чайна ложка солі.

Як зменшити кількість солі

Можна використати замінники, наприклад, орегано, часник, базилік, куркуму, лимонний сік;

Не слід солити страви «на автоматі»;

Варто вживати менше ковбас, твердих сирів і соусів – там солі більше, ніж у чипсах;

Рекомендується вивчати етикетки і віддавати перевагу продуктам, які містять менше солі або позначку «low sodium»;

Слід зменшувати вживання солі поступово. За 2–3 тижні рецептори адаптуються, а менш солоні страви можуть здаватися навіть смачнішими, ніж раніше;

Варто обирати йодовану сіль. Вона допоможе запобігти йододефіциту та його наслідкам для здоров’я.

Нагадаємо

Експерти розповіли про ефективні методи зменшення споживання обробленої їжі в щоденному раціоні. Поради включають планування перекусів, правильне зберігання продуктів та приготування їжі на кілька днів наперед.