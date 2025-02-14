Як зменшити споживання обробленої їжі: 10 простих порад для здорового раціону

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 28764 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 79923 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 131622 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 190283 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 153209 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142364 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119702 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108693 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103148 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 150019 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 55374 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 88052 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 100808 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 52151 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 98664 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 150019 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 148950 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 282395 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 311088 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 246819 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 1500 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 12179 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 52129 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 75147 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 114484 перегляди
Актуальне
Як зменшити споживання обробленої їжі: 10 простих порад для здорового раціону

Як зменшити споживання обробленої їжі: 10 простих порад для здорового раціону

Київ • УНН

 • 235055 перегляди

Експерти розповіли про ефективні методи зменшення споживання обробленої їжі в щоденному раціоні. Поради включають планування перекусів, правильне зберігання продуктів та приготування їжі на кілька днів наперед.

У сучасному світі в нас є великий вибір оброблених продуктів, які хоч і смачні, не завжди корисні для нашого організму. Багато з них містять зайвий цукор, сіль, консерванти та інші добавки, що може негативно впливати на здоров’я.

УНН підготував кілька порад, як зменшити споживання обробленої їжі та зробити свій раціон більш здоровим.

Готуйте корисні перекуси заздалегідь

Якщо у вас не завжди є час повноцінно поснідати перед виходом з дому — є спокуса вибрати щось швидке, але не завжди корисне на перекус. Однак, якщо на кухні вже є корисні закуски — зробити правильний вибір буде набагато простіше. Свіжі фрукти, горіхові суміші, овочі з хумусом — це чудові варіанти для швидкого перекусу.

Також спробуйте заздалегідь приготувати варені яйця, рулетики з індички, домашні чіпси з капусти або вівсянку на ніч. Це не лише заощадить час, але й допоможе підтримувати здоровий раціон.

Image

Тримайте корисні продукти на видних місцях

Важливо, щоб корисні продукти завжди були у вас під рукою. Спробуйте розміщувати їх так, щоб вони першими потрапляли вам на очі. Наприклад, на кухонному столі можна тримати вазу з фруктами, а не цукерки чи печиво. У холодильнику варто розміщувати нарізані овочі та корисні перекуси на рівні очей, а менш корисні продукти — нижче або в дальніх кутах.

А от якщо ви звикли їсти снеки, замініть їх на суміш горіхів та сухофруктів і поставте її поруч із робочим місцем чи на полицю, яку відкриваєте найчастіше. Зрештою, коли корисна їжа доступна і помітна, вибір стає очевидним.

Регулярне споживання яєць може знизити ризик смерті від серцевих захворювань09.02.25, 14:41 • 44272 перегляди

Проявляйте креативність під час приготування їжі

Готуючи їжу, ви маєте можливість експериментувати з інгредієнтами і замінювати звичні оброблені продукти на більш корисні варіанти. Наприклад, можна приготувати овочеві чіпси, запікши скибочки картоплі, цукіні, моркви або ріпи з оливковою олією та сіллю. Або спробуйте приготувати пудинг з насіння чіа, домашні батончики-мюслі або фруктову пастилу. 

Пийте більше води

Газовані напої, солодкий чай, фруктові соки та енергетичні напої часто містять багато цукру та калорій, але мало корисних речовин. Тому заміна таких напоїв на звичайну воду — це чудовий крок до зниження кількості зайвих калорій.

Image

Якщо вам не подобається звичайна вода, спробуйте газовану чи ароматизовану воду, або додайте до неї шматочки фруктів або трав для покращення смаку.

Готуйте їжу на кілька днів наперед

Приготування їжі на кілька днів наперед — це відмінний спосіб заощадити час і забезпечити себе здоровими стравами, навіть коли часу на приготування немає. Приготуйте більші порції кілька разів на тиждень, щоб мати готову їжу на кілька днів. Це також допоможе уникнути спокуси замовити фастфуд чи купити заморожені напівфабрикати.

Виберіть кілька простих рецептів, які можна приготувати за один раз, і готуйте страви з різних продуктів, щоб додати різноманітності своєму харчуванню.

Кожна п'ята дитина в Україні має надмірну вагу: що показало нове дослідження04.02.25, 15:09 • 24985 переглядiв

Їжте більше овочів

Додайте більше овочів до свого раціону. Це можна зробити дуже легко — додати шпинат до омлету, підсмажити броколі як гарнір або додати моркву та цвітну капусту до супів чи запіканок. Овочі багаті на поживні речовини та клітковину, що допомагає підтримувати відчуття ситості між прийомами їжі і знижує тягу до їжі.

Image

Робіть розвантажувальні дні від обробленої їжі

Один із ефективних способів зменшити споживання обробленої їжі — регулярно влаштовувати розвантажувальні дні, коли ви повністю відмовляєтесь від таких продуктів. Це не означає голодування чи суворі обмеження, а лише перехід на максимально натуральну їжу: свіжі овочі та фрукти, цільнозернові продукти, горіхи, бобові, нежирне м’ясо або рибу.

Такі дні допомагають дати організму перепочинок від надлишку цукру, солі, консервантів і штучних добавок, які зазвичай містяться в переробленій їжі.

Користуйтесь правилом меншої тарілки 

Використання менших тарілок — простий, але ефективний спосіб зменшити кількість споживаної їжі, зокрема оброблених продуктів. Наш мозок часто сприймає порцію відносно розміру посуду, і коли тарілка велика, є бажання заповнити її повністю. У результаті ми з’їдаємо більше, ніж потрібно, навіть не відчуваючи голоду.

Окрім цього, менші тарілки допомагають краще контролювати споживання обробленої їжі. Якщо ви покладете на них більше овочів, білкових продуктів та корисних гарнірів, залишиться менше місця для шкідливих перекусів.

Змініть свій підхід до покупок

Зручніше обмежити споживання оброблених продуктів, коли їх немає вдома. Наступного разу, коли йдете в магазин, заповнюйте кошик корисними інгредієнтами, такими як фрукти, овочі, цільнозернові продукти та бобові. Також звертайте увагу на етикетки продуктів, щоб вибирати ті, що містять менше натрію, трансжирів і доданого цукру.

Чому варто пити теплу воду з лимоном зранку: основні переваги для здоров’я12.12.24, 10:18 • 50480 переглядiв

Image

Їжте менше обробленого м’яса

Оброблене м’ясо, таке як бекон, ковбаси та сосиски, містить шкідливі речовини, і багато з них є канцерогенами. Щоб зменшити споживання обробленого м’яса, можна включити в раціон менш оброблені види м’яса, наприклад, курку, лосось чи індичку. Для сендвічів також можна вибирати альтернативи, такі як тунець, куряча грудка або варені яйця. Рослинні білки, такі як квасоля, сочевиця та тофу, також є чудовою заміною.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Здоров'яЛайфхакПублікації
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами