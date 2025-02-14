Як зменшити споживання обробленої їжі: 10 простих порад для здорового раціону

У сучасному світі в нас є великий вибір оброблених продуктів, які хоч і смачні, не завжди корисні для нашого організму. Багато з них містять зайвий цукор, сіль, консерванти та інші добавки, що може негативно впливати на здоров’я.

УНН підготував кілька порад, як зменшити споживання обробленої їжі та зробити свій раціон більш здоровим.

Готуйте корисні перекуси заздалегідь

Якщо у вас не завжди є час повноцінно поснідати перед виходом з дому — є спокуса вибрати щось швидке, але не завжди корисне на перекус. Однак, якщо на кухні вже є корисні закуски — зробити правильний вибір буде набагато простіше. Свіжі фрукти, горіхові суміші, овочі з хумусом — це чудові варіанти для швидкого перекусу.

Також спробуйте заздалегідь приготувати варені яйця, рулетики з індички, домашні чіпси з капусти або вівсянку на ніч. Це не лише заощадить час, але й допоможе підтримувати здоровий раціон.

Тримайте корисні продукти на видних місцях

Важливо, щоб корисні продукти завжди були у вас під рукою. Спробуйте розміщувати їх так, щоб вони першими потрапляли вам на очі. Наприклад, на кухонному столі можна тримати вазу з фруктами, а не цукерки чи печиво. У холодильнику варто розміщувати нарізані овочі та корисні перекуси на рівні очей, а менш корисні продукти — нижче або в дальніх кутах.

А от якщо ви звикли їсти снеки, замініть їх на суміш горіхів та сухофруктів і поставте її поруч із робочим місцем чи на полицю, яку відкриваєте найчастіше. Зрештою, коли корисна їжа доступна і помітна, вибір стає очевидним.

Регулярне споживання яєць може знизити ризик смерті від серцевих захворювань

Проявляйте креативність під час приготування їжі

Готуючи їжу, ви маєте можливість експериментувати з інгредієнтами і замінювати звичні оброблені продукти на більш корисні варіанти. Наприклад, можна приготувати овочеві чіпси, запікши скибочки картоплі, цукіні, моркви або ріпи з оливковою олією та сіллю. Або спробуйте приготувати пудинг з насіння чіа, домашні батончики-мюслі або фруктову пастилу.

Пийте більше води

Газовані напої, солодкий чай, фруктові соки та енергетичні напої часто містять багато цукру та калорій, але мало корисних речовин. Тому заміна таких напоїв на звичайну воду — це чудовий крок до зниження кількості зайвих калорій.

Якщо вам не подобається звичайна вода, спробуйте газовану чи ароматизовану воду, або додайте до неї шматочки фруктів або трав для покращення смаку.

Готуйте їжу на кілька днів наперед

Приготування їжі на кілька днів наперед — це відмінний спосіб заощадити час і забезпечити себе здоровими стравами, навіть коли часу на приготування немає. Приготуйте більші порції кілька разів на тиждень, щоб мати готову їжу на кілька днів. Це також допоможе уникнути спокуси замовити фастфуд чи купити заморожені напівфабрикати.

Виберіть кілька простих рецептів, які можна приготувати за один раз, і готуйте страви з різних продуктів, щоб додати різноманітності своєму харчуванню.

Кожна п'ята дитина в Україні має надмірну вагу: що показало нове дослідження

Їжте більше овочів

Додайте більше овочів до свого раціону. Це можна зробити дуже легко — додати шпинат до омлету, підсмажити броколі як гарнір або додати моркву та цвітну капусту до супів чи запіканок. Овочі багаті на поживні речовини та клітковину, що допомагає підтримувати відчуття ситості між прийомами їжі і знижує тягу до їжі.

Робіть розвантажувальні дні від обробленої їжі

Один із ефективних способів зменшити споживання обробленої їжі — регулярно влаштовувати розвантажувальні дні, коли ви повністю відмовляєтесь від таких продуктів. Це не означає голодування чи суворі обмеження, а лише перехід на максимально натуральну їжу: свіжі овочі та фрукти, цільнозернові продукти, горіхи, бобові, нежирне м’ясо або рибу.

Такі дні допомагають дати організму перепочинок від надлишку цукру, солі, консервантів і штучних добавок, які зазвичай містяться в переробленій їжі.

Користуйтесь правилом меншої тарілки

Використання менших тарілок — простий, але ефективний спосіб зменшити кількість споживаної їжі, зокрема оброблених продуктів. Наш мозок часто сприймає порцію відносно розміру посуду, і коли тарілка велика, є бажання заповнити її повністю. У результаті ми з’їдаємо більше, ніж потрібно, навіть не відчуваючи голоду.

Окрім цього, менші тарілки допомагають краще контролювати споживання обробленої їжі. Якщо ви покладете на них більше овочів, білкових продуктів та корисних гарнірів, залишиться менше місця для шкідливих перекусів.

Змініть свій підхід до покупок

Зручніше обмежити споживання оброблених продуктів, коли їх немає вдома. Наступного разу, коли йдете в магазин, заповнюйте кошик корисними інгредієнтами, такими як фрукти, овочі, цільнозернові продукти та бобові. Також звертайте увагу на етикетки продуктів, щоб вибирати ті, що містять менше натрію, трансжирів і доданого цукру.

Чому варто пити теплу воду з лимоном зранку: основні переваги для здоров’я

Їжте менше обробленого м’яса

Оброблене м’ясо, таке як бекон, ковбаси та сосиски, містить шкідливі речовини, і багато з них є канцерогенами. Щоб зменшити споживання обробленого м’яса, можна включити в раціон менш оброблені види м’яса, наприклад, курку, лосось чи індичку. Для сендвічів також можна вибирати альтернативи, такі як тунець, куряча грудка або варені яйця. Рослинні білки, такі як квасоля, сочевиця та тофу, також є чудовою заміною.