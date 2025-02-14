Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

В современном мире у нас есть большой выбор обработанных продуктов, которые хоть и вкусные, не всегда полезны для нашего организма. Многие из них содержат лишний сахар, соль, консерванты и другие добавки, что может негативно влиять на здоровье.

УНН подготовил несколько советов, как уменьшить потребление обработанной пищи и сделать свой рацион более здоровым.

Готовьте полезные перекусы заранее

Если у вас не всегда есть время полноценно позавтракать перед выходом из дома - есть соблазн выбрать что-то быстрое, но не всегда полезное на перекус. Однако, если на кухне уже есть полезные закуски - сделать правильный выбор будет намного проще. Свежие фрукты, ореховые смеси, овощи с хумусом - это отличные варианты для быстрого перекуса.

Также попробуйте заранее приготовить вареные яйца, рулетики из индейки, домашние чипсы из капусты или овсянку на ночь. Это не только сэкономит время, но и поможет поддерживать здоровый рацион.

Держите полезные продукты на видных местах

Важно, чтобы полезные продукты всегда были у вас под рукой. Попробуйте размещать их так, чтобы они первыми попадали вам на глаза. Например, на кухонном столе можно держать вазу с фруктами, а не конфеты или печенье. В холодильнике стоит размещать нарезанные овощи и полезные перекусы на уровне глаз, а менее полезные продукты - ниже или в дальних углах.

А вот если вы привыкли есть снеки, замените их на смесь орехов и сухофруктов и поставьте её рядом с рабочим местом или на полку, которую открываете чаще всего. В конце концов, когда полезная еда доступна и заметна, выбор становится очевидным.

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Проявляйте креативность во время приготовления пищи

Готовя еду, вы имеете возможность экспериментировать с ингредиентами и заменять привычные обработанные продукты на более полезные варианты. Например, можно приготовить овощные чипсы, запекая ломтики картофеля, цукини, моркови или репы с оливковым маслом и солью. Или попробуйте приготовить пудинг из семян чиа, домашние батончики-мюсли или фруктовую пастилу.

Пейте больше воды

Газированные напитки, сладкий чай, фруктовые соки и энергетические напитки часто содержат много сахара и калорий, но мало полезных веществ. Поэтому замена таких напитков на обычную воду - это отличный шаг к снижению количества лишних калорий.

Если вам не нравится обычная вода, попробуйте газированную или ароматизированную воду, или добавьте в нее кусочки фруктов или трав для улучшения вкуса.

Готовьте еду на несколько дней вперед

Приготовление еды на несколько дней вперед - это отличный способ сэкономить время и обеспечить себя здоровыми блюдами, даже когда времени на приготовление нет. Приготовьте большие порции несколько раз в неделю, чтобы иметь готовую еду на несколько дней. Это также поможет избежать соблазна заказать фастфуд или купить замороженные полуфабрикаты.

Выберите несколько простых рецептов, которые можно приготовить за один раз, и готовьте блюда из разных продуктов, чтобы добавить разнообразия своему питанию.

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Ешьте больше овощей

Добавьте больше овощей в свой рацион. Это можно сделать очень легко - добавить шпинат к омлету, поджарить брокколи в качестве гарнира или добавить морковь и цветную капусту в супы или запеканки. Овощи богаты питательными веществами и клетчаткой, что помогает поддерживать чувство сытости между приемами пищи и снижает тягу к еде.

Делайте разгрузочные дни от обработанной пищи

Один из эффективных способов уменьшить потребление обработанной пищи - регулярно устраивать разгрузочные дни, когда вы полностью отказываетесь от таких продуктов. Это не означает голодание или строгие ограничения, а лишь переход на максимально натуральную пищу: свежие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, орехи, бобовые, нежирное мясо или рыбу.

Такие дни помогают дать организму передышку от избытка сахара, соли, консервантов и искусственных добавок, которые обычно содержатся в переработанной пище.

Пользуйтесь правилом меньшей тарелки

Использование меньших тарелок - простой, но эффективный способ уменьшить количество потребляемой пищи, в частности обработанных продуктов. Наш мозг часто воспринимает порцию относительно размера посуды, и когда тарелка большая, есть желание заполнить ее полностью. В результате мы съедаем больше, чем нужно, даже не чувствуя голода.

Кроме этого, меньшие тарелки помогают лучше контролировать потребление обработанной пищи. Если вы положите на них больше овощей, белковых продуктов и полезных гарниров, останется меньше места для вредных перекусов.

Измените свой подход к покупкам

Удобнее ограничить потребление обработанных продуктов, когда их нет дома. В следующий раз, когда идёте в магазин, заполняйте корзину полезными ингредиентами, такими как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и бобовые. Также обращайте внимание на этикетки продуктов, чтобы выбирать те, что содержат меньше натрия, трансжиров и добавленного сахара.

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Ешьте меньше обработанного мяса

Обработанное мясо, такое как бекон, колбасы и сосиски, содержит вредные вещества, и многие из них являются канцерогенами. Чтобы уменьшить потребление обработанного мяса, можно включить в рацион менее обработанные виды мяса, например, курицу, лосось или индейку. Для сэндвичей также можно выбирать альтернативы, такие как тунец, куриная грудка или вареные яйца. Растительные белки, такие как фасоль, чечевица и тофу, также являются отличной заменой.