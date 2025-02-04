Каждый пятый ребенок в Украине имеет избыточный вес: что показало новое исследование

В Украине каждый пятый ребенок имеет избыточный вес - это меньше, чем в большинстве европейских стран, но проблема остается. Дети меньше едят овощей, больше времени проводят за гаджетами, а здоровое питание до сих пор не стало нормой в семьях. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, передает УНН.

Стоит сказать, что, если взять условно 2017 год, то только по данным официальной статистической отчетности мы фиксировали ожирение на уровне 13,3%, сейчас это 8,3%. То есть мы видим положительную динамику в течение последнего периода - сказал Кузин.

По его словам, участие Украины в исследовании по детскому ожирению - критически важно с точки зрения того, чтобы наши данные использовались на международном уровне.

Мы имели возможность сравнивать себя с другими государствами и, к счастью, видим, что ситуация в Украине не самая худшая, а по некоторым параметрам даже лучше, чем в некоторых европейских регионах. Например, если мы посмотрим на показатели избыточного веса, то в Европе или в других странах более трети детей имеют избыточный вес, тогда как в Украине - только каждый пятый ребенок. Если посмотрим, например, на показатели ожирения, то они также лучше, однако в то же время есть несколько важных моментов, которые безусловно должны стать частью определенных управленческих решений и изменений в политике - рассказал Кузин.

Он отметил, что количество времени, которое ребенок проводит с гаджетами, то есть в мобильных играх или развлечениях в выходные, значительно возрастает по сравнению с учебным временем. Это свидетельствует о том, что здесь есть потребность в системной работе с родителями, чтобы внедрять здоровые подходы именно в семьях, за пределами образовательной среды.

Кузин объяснил, что потребление продуктов и принципы здорового питания не являются такими универсальными, как хотелось бы. Почти 4% учеников не завтракают дома. Это говорит о том, что для них действительно важно иметь возможность получать здоровое питание в школе, поскольку это помогает сформировать определенные пищевые привычки, особенно у подрастающего поколения украинцев.

Кроме того, война демонстрирует, что среди детей уменьшилось потребление свежих овощей.

На самом деле, мы действительно можем зафиксировать, что, с одной стороны, это влияние войны, а с другой - возможно, даже неполное понимание семьями, как правильно обеспечивать здоровое питание в домашней среде - рассказал Кузин.

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