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Кожна п'ята дитина в Україні має надмірну вагу: що показало нове дослідження

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В Україні рівень дитячого ожиріння знизився з 13,3% до 8,3% порівняно з 2017 роком. Проте діти менше їдять овочів, більше часу проводять за гаджетами, а 4% школярів не снідають вдома.

В Україні кожна п’ята дитина має надмірну вагу - це менше, ніж у більшості європейських країн, але проблема залишається. Діти менше їдять овочів, більше часу проводять за гаджетами, а здорове харчування досі не стало нормою у родинах. Про це розповів заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу, передає УНН.

Варто сказати, що, якщо взяти умовно 2017 рік, то лише за даними офіційної статистичної звітності ми фіксували ожиріння на рівні 13,3%, зараз це 8,3%. Тобто ми бачимо позитивну динаміку впродовж останнього періоду

 - сказав Кузін.

За його словами, участь України у дослідженні щодо дитячого ожиріння - критично важлива з точки зору того, щоб наші дані використовувалися на міжнародному рівні.

Ми мали змогу порівнювати себе з іншими державами і, на щастя, бачимо, що ситуація в Україні не є найгіршою, а за деякими параметрами навіть кращою, ніж у деяких європейських регіонах. Наприклад, якщо ми подивимося на показники надмірної ваги, то в Європі або в інших країнах більше третини дітей мають надмірну вагу, тоді як в Україні — лише кожна п’ята дитина. Якщо подивимося, наприклад, на показники ожиріння, то вони також кращі, проте водночас є кілька важливих моментів, які безумовно мають стати частиною певних управлінських рішень і змін у політиці 

- розповів Кузін.

Він зауважив, що кількість часу, який дитина проводить із гаджетами, тобто у мобільних іграх або розвагах у вихідні, значно зростає в порівнянні з навчальним часом. Це свідчить про те, що тут є потреба в системній роботі з батьками, щоб впроваджувати здорові підходи саме в сім’ях, за межами освітнього середовища.

Кузін пояснив, що споживання продуктів та принципи здорового харчування не є такими універсальними, як хотілося б. Майже 4% учнів не снідають удома. Це говорить про те, що для них справді важливо мати можливість отримувати здорове харчування в школі, оскільки це допомагає сформувати певні харчові звички, особливо у підростаючого покоління українців.

Крім того, війна демонструє, що серед дітей зменшилося споживання свіжих овочів.

Насправді, ми дійсно можемо зафіксувати, що, з одного боку, це вплив війни, а з іншого - можливо, навіть неповне розуміння сім’ями, як правильно забезпечувати здорове харчування в домашньому середовищі 

- розповів Кузін.

Нагадаємо

Група світових експертів пропонує новий спосіб визначення та діагностики ожиріння, зменшуючи акцент на суперечливому індексі маси тіла і сподіваючись краще ідентифікувати людей. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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