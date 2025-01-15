Індекс маси тіла - ненадійний показник надмірної ваги: експерти пропонують новий спосіб діагностики ожиріння

Група світових експертів пропонує новий спосіб визначення та діагностики ожиріння, зменшуючи акцент на суперечливому індексі маси тіла і сподіваючись краще ідентифікувати людей.

Пише УНН із посиланням на The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Десятиліттями рекомендації щодо діагностики ожиріння зосереджувались на одному значенні: індексі маси тіла (скорочено ІМТ). Для розрахунку ІМТ вага тіла в кілограмах ділиться на зріст у метрах у квадраті.

Але давно висловлюється критика щодо того, що сам по собі ІМТ не є надійним показником надмірної ваги і, перш за все, не дає жодної інформації про здоров'я людини.

Міжнародна комісія, що складається з понад 50 експертів, тепер хоче змінити це і, крім того, дати відповідь на питання - наскільки ожиріння слід вважаєти хворобою.

Вчені розробляють наночастинки для боротьби з ожирінням

Згідно з новими рекомендаціями, опублікованими у The Lancet Diabetes & Endocrinology, ожиріння більше не варто визначатися виключно ІМТ, розрахунком зросту та ваги. Натомість пропонується поєднувати діагностику з іншими вимірюваннями, такими як окружність талії, плюс докази проблем зі здоров’ям, пов’язаних із зайвими кілограмами.

Дві нові категорії

У звіті представлено нові діагностичні категорії: клінічне ожиріння та доклінічне ожиріння.

Люди з клінічним ожирінням відповідають ІМТ та іншим маркерам ожиріння і мають ознаки захворювань органів, тканин або інших проблем, спричинених надмірною вагою. Це можуть бути хвороби серця, високий кров'яний тиск, захворювання печінки або нирок, хронічний сильний біль у колінах або стегнах. Їм необхідно проходити курс лікування, включаючи дієту, фізичні вправи та ліки від ожиріння.

Люди з доклінічним ожирінням перебувають у групі ризику щодо цих станів, але не мають поточної хвороби, йдеться у звіті.

Доповнення

Підкреслюється, що люди з надлишком жиру в організмі не завжди мають ІМТ вище 30. А люди з високою м'язовою масою - футболісти або інші спортсмени - можуть мати високий ІМТ, незважаючи на нормальну жирову масу.

В Інституті Шалімова розповіли про хірургічні методи лікування ожиріння