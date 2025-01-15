Индекс массы тела - ненадежный показатель избыточного веса: эксперты предлагают новый способ диагностики ожирения
Киев • УНН
Международная группа экспертов разработала новый подход к диагностике ожирения, который не базируется только на индексе массы тела. Предложены две новые категории: клиническое и доклиническое ожирение.
Группа мировых экспертов предлагает новый способ определения и диагностики ожирения, уменьшая акцент на противоречивом индексе массы тела и надеясь лучше идентифицировать людей.
Пишет УНН со ссылкой на The Lancet Diabetes & Endocrinology.
Десятилетиями рекомендации по диагностике ожирения сосредотачивались на одном значении: индексе массы тела (сокращенно ИМТ). Для расчета ИМТ вес тела в килограммах делится на рост в метрах в квадрате.
Но давно высказывается критика относительно того, что сам по себе ИМТ не является надежным показателем избыточного веса и, прежде всего, не дает никакой информации о здоровье человека.
Международная комиссия, состоящая из более 50 экспертов, теперь хочет изменить это и, кроме того, дать ответ на вопрос - насколько ожирение следует считать болезнью.
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Согласно новым рекомендациям, опубликованным в The Lancet Diabetes & Endocrinology, ожирение больше не стоит определяться исключительно ИМТ, расчетом роста и веса. Вместо этого предлагается сочетать диагностику с другими измерениями, такими как окружность талии, плюс доказательства проблем со здоровьем, связанных с лишними килограммами.
Две новые категории
В отчете представлены новые диагностические категории: клиническое ожирение и доклиническое ожирение.
Люди с клиническим ожирением соответствуют ИМТ и другим маркерам ожирения и имеют признаки заболеваний органов, тканей или других проблем, вызванных избыточным весом. Это могут быть болезни сердца, высокое кровяное давление, заболевания печени или почек, хроническая сильная боль в коленях или бедрах. Им необходимо проходить курс лечения, включая диету, физические упражнения и лекарства от ожирения.
Люди с доклиническим ожирением находятся в группе риска по этим состояниям, но не имеют текущей болезни, говорится в отчете.
Дополнение
Подчеркивается, что люди с избытком жира в организме не всегда имеют ИМТ выше 30. А люди с высокой мышечной массой - футболисты или другие спортсмены - могут иметь высокий ИМТ, несмотря на нормальную жировую массу.
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