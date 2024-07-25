130 млн человек в восточной и центральной Европе имеют избыточный вес. Хирургические методы лечения ожирения, включая бариатрические операции, являются наиболее эффективными для устойчивого снижения массы тела. Об этом рассказали в Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, передает УНН.

Медики напомнили, что ожирение - это хроническое заболевание обмена веществ. Оно и имеет определенный круг осложнений и высокую вероятность рецидива после лечения.

Основным диагностическим критерием ожирения является избыток общей массы тела относительно нормы. Согласно критериям, разработанным Национальным институтом сердца, крови и легких США - избыточный вес соответствует интервалу индекса массы тела (ИМТ) от 25 до 29,9, а ожирение - когда ИМТ составляет более 30 кг/м2

В странах восточной и центральной Европы 130 млн человек имеют избыточную массу тела, а 30 млн - морбидное ожирение. У людей, страдающих ожирением, уменьшается продолжительность жизни, в 12 раз возрастают показатели смертности в возрасте до 40 лет - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что консервативные методы лечения ожирения (диеты, медикаментозная терапия, физические нагрузки) позволяют достичь эффекта только у 5-10% больных. После такого лечения более чем 95% пациентов не только снова восстанавливают свой первоначальный вес в течение нескольких лет, но и увеличивают его.

Основной задачей хирургического лечения ожирения является стойкое снижение массы тела больного и, как следствие, улучшение клинического течения сопутствующих заболеваний.

В Украине бариатрическая хирургия развивалась преимущественно по двум направлениям:

уменьшение всасывающей поверхности тонкой кишки и создание условий для неудовлетворительного переваривания пищи и неполного всасывания (мальабсорбции). Такие оперативные вмешательства принято называть мальабсорбтивными;

уменьшение объема желудка и, как следствие, ограничение количества пищи - гастроограничительные операции.



Кроме того, существуют комбинированные методы лечения:

билиопанкреатическое и дистальное шунтирование желудка, которые сочетают принципы ограничительных и мальабсорбтивных методик;

шунтирование желудка в различных вариантах, включая мини шунтирование и шунтирование желудка с одним анастомозом (имеет ряд преимуществ за счет миниинвазивности, что позволяет сократить время пребывания больного в стационаре и получить хороший косметический эффект);

рукавная резекция желудка.



Как сообщается, наиболее эффективным методом лечения больных с морбидным ожирением среди миниинвазивных является имплантация внутрижелудочных баллонов. В полость желудка вводится инородное тело - баллон, заполненный жидкостью (до 700 мл).

Баллон устанавливается под контролем эндоскопа сроком до 6 мес. Может использоваться как самостоятельный метод при начальных формах ожирения или для подготовки к бариатрической операции. Позволяет достичь снижения массы тела на 10-15 кг, а у некоторых пациентов до 20-30 кг.

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