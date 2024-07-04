Болезнь Крона является тяжелым заболеванием, которое поражает органы желудочно-кишечного тракта, а также ротовую полость. В Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова рассказали об основных признаках болезни, передает УНН.

По данным медиков, при заболевании развиваются грозные осложнения в виде язв слизистой оболочки ЖКТ и кровотечений.

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"Воспалительный процесс начинается в слизистой оболочке, постепенно поражает все слои стенки ЖКТ, приводит к ее разрушению и фиброзу, образованию свищей и стенозов. Обширное поражение тонкого кишечника приводит к синдрому мальабсорбции - нарушению функции всасывания", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Центре приводят характерные начальные симптомы болезни:

- общая слабость

- лихорадка (у ≈30 %)

- потеря массы тела (вследствие недостаточного питания или синдрома мальабсорбции)

- диарея

- боль в животе и метеоризм

- анемия (особенно связанная с дефицитом В12).

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"Постановка диагноза осуществляется на основе эндоскопического, радиологического и гистологического подтверждения наличия в ЖКТ сегментарных воспалительных изменений, часто гранулематозного характера, причем у ≈10 % больных диагностируется неопределенный колит. Колоноскопия с забором биоптатов является базовым исследованием при диагностике болезни Крона", - резюмировали медики.